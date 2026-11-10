Danh tính tài xế tử vong trong cabin xe tải đậu qua đêm, cửa kính hé 2cm

Đời sống 10/11/2026 13:27

Ngày 9/11, lãnh đạo UBND xã Xuân Phú (TP. Đà Nẵng) cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân vụ một tài xế tử vong trong cabin xe tải đậu qua đêm tại cây xăng trên địa bàn.

Theo thông tin từ VietNamNet, tối 9/11, bà Nguyễn Thị Thu Thủy, Chủ tịch UBND xã Xuân Phú (TP Đà Nẵng), xác nhận thi thể tài xế tử vong trong xe tải đỗ qua đêm tại cây xăng trên địa bàn đã được gia đình đưa về quê lo hậu sự.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7h cùng ngày, nhân viên cây xăng và người dân phát hiện ông P.Q.C. (39 tuổi, trú xã Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) tử vong trong cabin xe tải tại cây xăng ở thôn Mộc Bài, xã Xuân Phú.

Thời điểm phát hiện, nạn nhân nằm ngửa trên hai ghế xe, cửa xe đóng, kính hai bên mở hé khoảng 2cm.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt kiểm tra, xác minh vụ việc.

Danh tính tài xế tử vong trong cabin xe tải đậu qua đêm, cửa kính hé 2cm - Ảnh 1
Tài xế được phát hiện tử vong trong ô tô tải - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Dân trí, kết quả trích xuất camera cho thấy, khoảng 21h59 ngày 8/11, ông C. điều khiển xe tải mang BKS 43E-028.XX đến cây xăng và dừng đỗ tại đây.

Qua kiểm tra ban đầu, lực lượng chức năng không phát hiện dấu vết thương tích trên cơ thể nạn nhân, tài sản vẫn còn nguyên vẹn.

Được biết, ông C. đang trên đường vận chuyển hàng thư tín từ phường Hòa Khánh (TP Đà Nẵng) vào tỉnh Quảng Ngãi.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

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Ngày 9/11, lãnh đạo UBND xã Hợp Minh (tỉnh Nghệ An) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa ô tô và xe máy khiến một người bị thương.

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