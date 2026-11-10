Từ nay đến hết tháng 11, công việc làm ăn của tuổi Tuất đang rất trôi chảy và thuận buồm xuôi gió. Tuy nhiên, bạn cũng nên có sự thay đổi về phương hướng, hoặc kế hoạch làm ăn để phù hợp với hoàn cảnh mới, tình thế mới. Bạn cũng cần có nhiều sáng kiến mới, tính toán nhanh nhẹn, nhiều ý tưởng sáng tạo thì mới đắc dụng cho bạn.

Có tài lộc, hoặc tuổi Tuất có tin tức tốt đẹp về tiền bạc, hoặc có tin tức giúp đỡ của quý nhân. Mọi vấn đề liên quan đến tiền tài bạn nên giải quyết một cách nhanh nhẹn, thẳng thắn và sòng phẳng, nhưng không nên nóng nảy, dùng tình cảm sẽ có lợi hơn cho bạn. Nếu có lời đề nghị hợp tác về công việc, thấy có lợi thì bạn nên chấp thuận ngay không nên chần chừ.

Con giáp tuổi Thân

Từ nay đến hết tháng 11, nhờ Thiên Tài che chở nên người tuổi Thân khá may mắn trong chuyện tiền bạc. Bạn có thể sẽ nhận được cơ hội để cải thiện tài chính và tăng thu nhập. Tuy nhiên, bản mệnh cũng phải biết lường sức mình đấy nhé, đừng quá tham lam để rồi vừa kiệt sức lại vừa bị phân tán tiền bạc cho cả những khoản đầu tư vô lý.

Ảnh minh họa: Internet

Nhờ ngũ hành tương sinh nên khía cạnh tình cảm của những chú Khỉ có nhiều khởi sắc hơn, đặc biệt là đối với những người chỉ vừa mới bắt đầu tìm hiểu ai đó trong khoảng thời gian dạo gần đây. Hai bạn ngày càng phát hiện ra nhiều điểm chung, hứa hẹn mối quan hệ phát triển tiềm năng.

Con giáp tuổi Tý

Từ nay đến hết tháng 11, vận trình sự nghiệp của tuổi Tý phát triển khá ổn định, dù cũng có một vài chuyện rắc rối xảy ra. Con giáp này là một người rất năng động, ham tìm tòi nghiên cứu, nhờ vậy mà có thể tiếp thu được nhiều kiến thức quý báu, hữu ích cho công việc hiện tại hoặc tương lai.

Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tài lộc được duy trì tương đối ổn định trong tháng mới này. Bản mệnh thường xuyên thử thách bản thân ở những điều mới mẻ. Nếu có cơ hội làm giàu hoặc tiếp xúc với những lĩnh vực mới, tuổi Tý thường không ngần ngại. Tuy nhiên, con giáp này cần hạn chế thói quen tiêu xài lãng phí, không cần thiết.

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