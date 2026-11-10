Đà Nẵng: Mưa lớn dồn dập, cây đổ trúng nhà, sơ tán dân, phòng sạt lở

Xã hội 10/11/2026 10:45

Trước nguy cơ sạt lở đất đe dọa nhà dân, chính quyền xã Trà Leng khẩn cấp sơ tán 13 người đến nơi an toàn.

Theo thông tin báo Tiền Phong, sáng 10/11, trao đổi với Tiền Phong, ông Châu Minh Nghĩa – Chủ tịch UBND xã Trà Leng (TP Đà Nẵng) cho biết, hiện mưa lớn vẫn tiếp diễn trên địa bàn xã.

Địa phương đã tổ chức di dời khẩn cấp 3 hộ dân với 13 nhân khẩu tại làng Tak Quá, thôn Trà Dơn đến nơi an toàn. Đây là những hộ có nhà nằm sát khu vực đồi có nguy cơ sạt lở, đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản.

Đà Nẵng: Mưa lớn dồn dập, cây đổ trúng nhà, sơ tán dân, phòng sạt lở - Ảnh 1
Đất đá sạt xuống mặt đường tại xã Trà Leng, TP Đà Nẵng. Ảnh: Báo Lao Động. 

Việc di dời nhằm chủ động ứng phó với diễn biến mưa lớn phức tạp, hạn chế thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra.

Không chỉ khu vực dân cư, mưa lớn còn gây sạt lở tại một số tuyến giao thông trên địa bàn xã. Qua kiểm tra sơ bộ, đất đá từ taluy tràn xuống mặt đường, đặc biệt tại tuyến ông Tuấn - ông Hành, gây cản trở việc đi lại và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Chính quyền xã Trà Leng đang tiếp tục rà soát các khu vực có nguy cơ sạt lở, theo dõi sát diễn biến thời tiết để kịp thời triển khai phương án ứng phó. Người dân được khuyến cáo không đi qua những khu vực có nguy cơ sạt lở, chủ động di chuyển đến nơi an toàn khi có yêu cầu.

Đà Nẵng: Mưa lớn dồn dập, cây đổ trúng nhà, sơ tán dân, phòng sạt lở - Ảnh 2
Mưa lớn kéo dài, xã Trà Leng khẩn cấp di dời 13 nhân khẩu khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở. Ảnh: Báo Lao Động. 
Đà Nẵng: Mưa lớn dồn dập, cây đổ trúng nhà, sơ tán dân, phòng sạt lở - Ảnh 3
Đồi sau nhà dân ở xã Trà Leng có nguy cơ sạt lở cao do mưa lớn. Ảnh: Báo Lao Động. 

Đặc biệt, người dân sinh sống tại khu vực đồi núi, taluy cao, ven suối cần nâng cao cảnh giác, chú ý các dấu hiệu bất thường như nứt đất, sạt trượt để kịp thời phòng tránh.

Theo thông tin báo Lao Động, tại xã Avương, một cây lớn bị mục gốc bất ngờ gãy đổ trúng nhà bà Alăng Thị ở thôn Chơrlang, làm hư hỏng mái tôn và khu vực nhà bếp ngày 9.11.

Lực lượng đoàn viên, thanh niên xã Avương đã đến hỗ trợ gia đình thu dọn cây đổ, khắc phục hư hỏng, sớm ổn định sinh hoạt.

Trước diễn biến mưa lớn kéo dài, chính quyền các địa phương miền núi Đà Nẵng khuyến cáo người dân cảnh giác tại những khu vực đồi núi, taluy cao, ven suối và nơi xuất hiện dấu hiệu nứt đất, sạt trượt.

Người dân cần hạn chế đi qua các tuyến đường có nguy cơ sạt lở, chủ động sơ tán khi được yêu cầu và kịp thời thông báo chính quyền nếu phát hiện dấu hiệu bất thường.

Cảnh báo sạt lở tại 48 xã, phường

Theo Đài Khí tượng thủy văn Trung Bộ, trong 6 giờ, từ 1h đến 7h ngày 10/11, thành phố Đà Nẵng xuất hiện mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Đà Nẵng: Mưa lớn dồn dập, cây đổ trúng nhà, sơ tán dân, phòng sạt lở - Ảnh 4
Bản đồ nguy cơ lũ quét, sạt lở trên các khu vực tại Đà Nẵng. Ảnh: Báo Tiền Phong. 

Đáng chú ý, lượng mưa tại Trà Leng lên tới 176,4 mm; Phước Chánh 169,4 mm; Khu tái định cư TAK Pat 147 mm; Bà Nà 136 mm; Khâm Đức 118,6 mm; Phước Công 106,8 mm; Phước Thành và Trà My cùng ghi nhận 105 mm.

Kết quả mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc thành phố Đà Nẵng đã đạt mức trên 90%. Đây là điều kiện làm gia tăng nguy cơ sạt lở đất đá, đặc biệt tại các khu vực đồi núi, sườn dốc và ven sông suối.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất đá tại các khu dân cư thuộc 48 xã, phường trên địa bàn thành phố, gồm: A Vương, Bà Nà, Bến Giằng, Hòa Vang, Phước Chánh, Phước Hiệp, Phước Thành, Sông Kôn, Sông Vàng, Tây Giang, Trà Leng, Trà My, Bến Hiên, Đắc Pring, Đại Lộc, Đông Giang, Hà Nha, Hòa Tiến, Hùng Sơn, La Dêê, Lãnh Ngọc, Nam Giang, Phước Năng, Quế Phước, Thạnh Mỹ, Thu Bồn, Thượng Đức,Trà Liên, Trà Tân, Hiệp Đức, Nông Sơn, Phú Thuận, Phước Trà, Quế Sơn, Quế Sơn Trung, Sơn Cẩm Hà, Thạnh Bình, Tiên Phước, Trà Giáp, Trà Tập, Trà Vân, Việt An, phường An Khê, Hải Vân, Hòa Khánh, Liên Chiểu, Sơn Trà.

Trong 6 giờ tới, Đà Nẵng tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ vùng núi; sạt lở đất tại sườn dốc và sụt lún đất tại nhiều địa phương vẫn ở mức đáng lưu ý.

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Vụ sạt lở xảy ra vào lúc 3h03 cùng ngày. Khu vực sạt lở có chiều dài khoảng 120m, cao 20m, rộng hơn 20m, khối lượng đất đá tràn xuống ước tính trên 1.000m³. Một số cột và cáp viễn thông tại khu vực cũng bị hư hỏng.

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