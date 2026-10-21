Nóng: Ảnh hưởng siêu bão Champi, Biển Đông có gió rất mạnh, sóng cao 4 m

Xã hội 21/10/2026 10:11

Siêu bão Champi được đánh giá là một trong những cơn bão mạnh nhất trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương trong năm 2026.

Theo thông tin báo Thanh Niên, dự báo thời tiết hôm nay 21.10, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo về mưa lớn, gió mạnh trên Biển Đông do ảnh hưởng của siêu bão Champi và thời tiết xấu trên nhiều vùng biển ven bờ.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay vùng biển từ Quảng Ngãi đến Lâm Đồng, vịnh Thái Lan, vùng biển phía tây khu vực giữa và nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và giông rải rác.

Nóng: Ảnh hưởng siêu bão Champi, Biển Đông có gió rất mạnh, sóng cao 4 m - Ảnh 1
Dự báo đường đi và khu vực siêu bão Champi của cơ quan khí tượng Mỹ. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Trong ngày và đêm nay, vùng biển từ phía nam Quảng Trị đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực giữa và nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và giông rải rác. Trong mưa giông, nguy cơ cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7 - 8, sóng biển cao trên 2 m.

Đáng lưu ý, bắt đầu từ hôm nay 21.10, hoàn lưu phía tây của bão Champi sẽ ảnh hưởng đến vùng biển phía đông bắc của khu vực bắc Biển Đông khiến gió ở đây sẽ mạnh dần lên.

Dự báo trong ngày và đêm 21.10, phía đông bắc khu vực bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8. Đặc biệt, từ đêm nay, gió sẽ mạnh lên cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9, biển động mạnh. Sóng cao 2 - 4 m ở hướng đông bắc.

Trong ngày mai 22.10, vùng biển phía đông bắc khu vực bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6 - 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9. Sóng cao 2 - 4 m, biển động mạnh.

Dự báo khoảng ngày 23 - 24.10 gió đông bắc ở vùng biển phía bắc của Biển Đông tiếp tục duy trì gió mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 9 - 10, sóng biển cao từ 3 - 5 m, biển động mạnh.

Theo thông tin báo Sức khỏe và Đời sống, Ông Vũ Tuấn Anh, Phòng Dự báo Thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dự báo trong 2 ngày tới, siêu bão Champi di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc và còn có thể mạnh lên tới cấp 17, giật trên cấp 17. Siêu bão khả năng duy trì cường độ đến ngày 22.10.

Nóng: Ảnh hưởng siêu bão Champi, Biển Đông có gió rất mạnh, sóng cao 4 m - Ảnh 2
Ảnh vệ tinh hồng ngoại siêu bão Champi. Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống. 

"Từ khoảng chiều và đêm ngày 22.10, siêu bão Champi có xu hướng giảm cấp dần và có khả năng đổi hướng. Hiện nay, các cơ quan khí tượng trên thế giới đều nhận định siêu bão Champi di chuyển hướng về phía đảo Đài Loan (Trung Quốc). Tuy nhiên diễn biến sau đó về khu vực đổ bộ của siêu bão này lại chưa thực sự đồng nhất" - ông Tuấn Anh cho hay.

Ông Tuấn Anh cho biết, cơ quan khí tượng tiếp tục nhận định siêu bão Champi ít khả năng di chuyển vào Biển Đông.

"Tuy nhiên cần lưu ý là cường độ bão dự báo sẽ mạnh lên tới cấp 15 - 17, giật trên cấp 17. Vì thế, mặc dù ít khả năng đi vào Biển Đông nhưng hoàn lưu của siêu bão Champi sẽ gây ra gió mạnh dần lên ở vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông trong những ngày sắp tới" - ông Tuấn Anh phân tích. Hiện Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vẫn đang theo dõi diễn biến của siêu bão Champi.

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia vừa có Văn bản số 57/BCĐ-BNNMT gửi ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi, đề nghị chủ động ứng phó với gió mạnh, sóng lớn trên biển.

Hiện nay, các đài dự báo bão quốc tế cũng chưa thống nhất về hướng đi, khu vực siêu bão Champi đổ bộ.

Cơ quan khí tượng Nhật Bản dự báo, khoảng ngày 24.10, bão sẽ đổ bộ đảo Đài Loan (Trung Quốc) với cường độ mạnh khoảng cấp 15, giật trên cấp 17.

Nhưng cơ quan khí tượng Trung Quốc và Mỹ lại nhận định, siêu bão Champi sẽ không đổ bộ vào đảo Đài Loan (Trung Quốc) mà đi lên vùng biển phía bắc của đảo Đài Loan và hướng về phía tỉnh Phúc Kiến và Chiết Giang (Trung Quốc).

Cơ quan khí tượng Đài Loan nhận định siêu bão Champi di chuyển lên vùng biển phía bắc của đảo Đài Loan, chứ không đổ bộ vào đảo Đài Loan.

Dự báo của cơ quan khí tượng Hồng Kông (Trung Quốc) nhận định siêu bão Champi sẽ đi sạt qua phần phía bắc của đảo Đài Loan, sau đó hướng về phía đất liền Trung Quốc, không đổ bộ trực tiếp vào đảo Đài Loan.

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