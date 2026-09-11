Biển Đông sắp có bão số 6, Trung Bộ và Nam Bộ mưa lớn

Dự báo trong ngày và đêm nay 11.9, từ Hà Tĩnh - Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 40 - 80 mm, có nơi mưa rất to trên 150 mm.

Theo thông tin báo Thanh Niên , dự báo thời tiết ngày 11/9, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đã cảnh báo mưa lớn ở miền Trung ngay trong thời gian vùng áp thấp trên Biển Đông đang phát triển mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, sau đó tiếp tục có khả năng mạnh lên thành bão số 6 trên Biển Đông.

Trong sáng nay 11.9, miền Bắc, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa từ 10 - 30 mm, có nơi mưa to trên 50 mm.

Khu vực cao nguyên Trung bộ và Nam bộ có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến từ 20 - 50 mm, có nơi mưa rất to trên 100 mm.

Khu vực phía đông các tỉnh từ Gia Lai - Lâm Đồng có mưa, mưa vừa và rải rác có giông với lượng mưa từ 20 - 40 mm, có nơi mưa to trên 70 mm.

Dự báo Biển Đông sắp có bão số 6. Ảnh: Báo Thanh Niên.

Dự báo thời tiết ngày và đêm mai 12.9, từ Hà Tĩnh - Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 50 - 100 mm, có nơi mưa rất to trên 180 mm. Cao nguyên Trung bộ và Nam bộ có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến từ 20 - 50 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100 mm.

Các địa phương cần đề phòng nguy cơ mưa có cường suất lớn, lượng mưa trên 100 mm/3 giờ gây ngập úng cục bộ. Trong mưa giông, người dân đề phòng có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 13.9, khu vực từ nam Nghệ An - Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to và rải rác có giông với lượng mưa phổ biến từ 50 - 100 mm, có nơi mưa rất to trên 200 mm.

Theo báo VietNamNet, dự báo thời tiết ngày 11/9/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Nhiều mây, sáng có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-32 độ.

Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, sáng có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; sau có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, sáng có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; sau có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiều mây, phía Bắc (Thanh Hóa - Nghệ An) có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; phía Nam có mưa vừa, mưa to và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiều mây, phía Bắc (TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi) có mưa vừa, mưa to và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa rất to; phía Nam có mưa, mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Nam Bộ

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

TPHCM

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-31 độ.

Ảnh hưởng bão số 6, mưa lớn miền Trung diễn biến phức tạp

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia tiếp tục cảnh báo, trong hôm nay 11.9 và ngày mai 12.9, vùng áp thấp trên khu vực giữa Biển Đông có khả năng rất cao mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới (với xác suất khoảng 80%).

Sau đó, không loại trừ khả năng áp thấp nhiệt đới này sẽ mạnh lên thành bão (xác suất khoảng 30 - 40%), đây sẽ là cơn bão số 6 năm 2026.

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ ngày 14 - 17.9 dưới tác động của dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua miền Trung, các tỉnh Trung bộ khả năng cao tiếp tục có mưa vừa, mưa to trên diện rộng kèm theo nguy cơ cao xảy ra lốc, sét, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ.

Ngoài ra, diễn biến vùng áp thấp, áp thấp nhiệt đới hoặc bão trên Biển Đông, đặc biệt là quỹ đạo và cường độ, còn có thể thay đổi. Theo đó, mưa lớn miền Trung trong những ngày tới còn có cường độ bất định và sẽ được cập nhật liên tục.

Người dân và chính quyền địa phương cần thường xuyên theo dõi các bản tin dự báo thời tiết, cảnh báo mới nhất để chủ động phòng tránh các nguy cơ do mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt.