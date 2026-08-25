Thông tin mới về bão số 4 Narra: Suy yếu, 3 tỉnh Bắc Trung bộ mưa lớn dồn dập

Lúc 4 giờ sáng nay 25.8, tâm bão số 4 ở vào khoảng 19,6 độ vĩ bắc và 107,9 độ kinh đông, trên vùng biển phía nam đặc khu Bạch Long Vĩ. Vùng gần tâm bão, sức gió mạnh nhất giảm xuống cấp 8, tương đương tốc độ từ 62 - 74 km/giờ, giật cấp 10. Bão số 4 đang di chuyển theo hướng đông, tốc độ từ 5 - 10 km/giờ.

Theo thông tin báo Thanh Niên, cập nhật tin bão số 4 (cơn bão Narra), Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, cường độ bão đã suy yếu, đang di chuyển hướng ra ngoài Biển Đông nhưng vẫn gây ra mưa lớn ở Bắc Trung bộ.

Do ảnh hưởng của bão số 4, vùng biển vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ) có gió mạnh cấp 6 - 7, vùng gần tâm bão gió mạnh cấp 8, giật cấp 10. Sóng cao 2 - 4 m, biển động mạnh. Tàu thuyền có khả năng chịu tác động của giông, lốc, gió mạnh, sóng lớn; do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, cần đề phòng nguy cơ xảy ra giông, lốc và gió giật mạnh.

Dự báo đến 4 giờ ngày mai 26.8, tâm bão nằm trên khu vực phía đông vịnh Bắc Bộ, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 200 km về phía đông đông bắc, cường độ gió mạnh cấp 8, giật cấp 10. Bão di chuyển theo hướng đông bắc, tốc độ 5 - 10 km/giờ.

Ảnh hưởng mưa bão số 4, 10 tỉnh nguy cơ lũ quét, sạt lở đất

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng bão số 4, trong 24 giờ qua (từ 4 giờ ngày 24.8 đến 4 giờ ngày 25.8), khu vực Bắc bộ cùng các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh xuất hiện mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Một số trạm đo ghi nhận lượng mưa tích lũy rất cao như: Trạm Nông trường 15 (Nghệ An) 232,6 mm; Trạm Chi cục Thủy lợi Thanh Hóa (Thanh Hóa) 169,6 mm; Trạm Sơn Lâm (Hà Tĩnh) đạt 118 mm. Ở các tỉnh Tây Bắc, Trạm Sam Mứn (Điện Biên) ghi nhận lượng mưa 123 mm; Chiềng Hặc (Sơn La) là 104,6 mm; Suối Giàng (Lào Cai) là 75,6 mm; Vạn Mai (Phú Thọ) là 70,2 mm.

Dự báo thời tiết hôm nay 25.8, 3 tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh tiếp tục có mưa vừa, mưa to và giông, lượng mưa phổ biến 20 - 40 mm, có nơi mưa rất to trên 80 mm; nguy cơ xảy ra mưa có cường độ lớn, lượng mưa 80 mm/3 giờ có thể gây ra ngập úng cục bộ. Các nơi khác ở Bắc bộ có mưa rào và giông rải rác, với lượng mưa 10 - 30 mm, có nơi mưa to trên 80 mm.

Mưa bão số 4 liên tục trong nhiều ngày qua khiến nền đất đá ở các tỉnh Bắc bộ, Bắc Trung bộ đạt trạng thái bão hòa, ngậm no nước. Theo đó, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, trong hôm nay, nhiều xã phường tại 10 tỉnh: Điện Biên, Sơn La, Phú Thọ, Lào Cai, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

Các cơn bão hoạt động trên Thái Bình Dương. Ảnh: Báo Dân trí.

Theo thông tin báo Dân trí, Cơ quan khí tượng Nhật Bản (JMA) cho biết, hiện nay ở khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương, ngoài cơn bão Narra (bão số 4), có 2 cơn bão khác đang hoạt động là bão Saudel và bão Atsani.

Trong đó, Saudel là cơn bão đáng chú ý nhất khi vẫn duy trì cường độ mạnh và đang tiến gần quần đảo Okinawa của Nhật Bản.

Theo JMA, bão Saudel đang duy trì sức gió khoảng 170km/h. Saudel đã qua giai đoạn mạnh nhất và bắt đầu có xu hướng suy yếu. Tuy nhiên, vùng gió mạnh của bão vẫn rất rộng, có thể gây thời tiết nguy hiểm trên khu vực quần đảo Ryukyu (Nhật Bản).

Bão được dự báo tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, đi qua khu vực gần Okinawa (Nhật Bản) trong đêm 25 hoặc rạng sáng 26/8.

Sau khi vượt qua Okinawa, Saudel có khả năng tiếp tục tiến về phía biển Hoa Đông và khu vực phía Bắc đảo Đài Loan (Trung Quốc), đồng thời suy yếu dần.

Theo Cơ quan Khí tượng Hàn Quốc (KMA), rạng sáng 25/8, sức gió mạnh nhất vùng tâm bão Atsani khoảng 65km/h. Bão Atsani đang di chuyển lên phía Bắc với tốc độ khá nhanh, khoảng 36km/h.

KMA dự báo trong ngày 25/8, sức gió của Atsani có thể giảm xuống dưới ngưỡng bão nhiệt đới.

Theo các dự báo hiện tại, Atsani chủ yếu hoạt động trên vùng biển xa của Tây Bắc Thái Bình Dương và chưa cho thấy khả năng gây ảnh hưởng lớn đến đất liền.