Gió bão số 4 Narra giật cấp 10, gây mưa lớn diện rộng tại các tỉnh phía bắc, đặc biệt là Đông Bắc Bộ

Xã hội 22/08/2026 09:57

Bão số 4 có tên quốc tế là Narra, do Philippines đặt tên. Bão số 4 liên tục đổi hướng và có thể duy trì trên Vịnh Bắc Bộ trong nhiều ngày, gây mưa lớn diện rộng ở miền Bắc, đặc biệt là Đông Bắc Bộ.

Theo thông tin báo Thanh Niên, cập nhật tin bão số 4 mới nhất, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, 6 giờ sáng nay 22.8, tâm bão ở vị trí khoảng 21,5 độ vĩ bắc và 108,4 độ kinh đông, cách đặc khu Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) khoảng 165 km về phía bắc đông bắc.

Vùng gần tâm bão, sức gió mạnh nhất đạt cấp 8, tương đương tốc độ từ 62 - 74 km/giờ, giật cấp 10. Hiện nay, bão di chuyển chậm theo hướng bắc, tốc độ khoảng 5 km/giờ.

Do ảnh hưởng của bão số 4, tại đặc khu Bạch Long Vĩ đã có gió mạnh cấp 8, giật cấp 9; đặc khu Cô Tô (Quảng Ninh) gió mạnh cấp 6, giật cấp 9.

Đến 4 giờ ngày 23.8, bão di chuyển theo hướng nam, tốc độ khoảng 3 km/giờ. Tâm bão ở vị trí khoảng 20,7 độ vĩ bắc - 108,3 độ kinh đông, trên vùng biển bắc vịnh Bắc bộ, cách Hải Phòng khoảng 170 km về phía đông, cách đảo Bạch Long Vĩ khoảng 80 km về phía bắc đông bắc. Cường độ gió mạnh cấp 8, giật cấp 10.

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Dự báo bão số 4 sẽ gây ra mưa lớn đến ngày 24.8. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Đến 4 giờ ngày 24.8, bão chuyển hướng nam đông nam, tốc độ 3 - 5 km/giờ. Tâm bão ở vị trí khoảng 20,2 độ vĩ bắc và 108,8 độ kinh đông, cách Bạch Long Vĩ khoảng 110 km về phía đông, cách Hải Phòng khoảng 230 km về phía đông đông nam. Cường độ bão mạnh cấp 8, giật cấp 10.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, vùng nguy hiểm của bão số 4 trong 24 - 48 giờ tới nằm trong khoảng từ phía bắc vĩ tuyến 19,0 độ vĩ bắc và từ kinh tuyến 107,0 đến 110,5 độ kinh đông.

Dự báo toàn bộ khu vực vịnh Bắc bộ chịu ảnh hưởng của bão số 4, trọng tâm ảnh hưởng trực tiếp gồm các đặc khu: Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu, nguy cơ gió bão mạnh cấp 6 - 7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10. Sóng biển cao 2 - 4 m, biển động mạnh.

Trong điều kiện thời tiết nguy hiểm, gió mạnh của bão số 4 có thể gây lật, chìm hoặc hư hỏng tàu cá, tàu vận tải, tàu du lịch và các phương tiện hoạt động trên biển; lồng bè nuôi trồng thủy sản, khu neo đậu tàu thuyền và công trình ven biển có nguy cơ bị hư hỏng. Các hoạt động khai thác thủy sản, vận tải và du lịch trên biển có khả năng bị gián đoạn.

Trên đất liền, ven biển Quảng Ninh và Hải Phòng nguy cơ gió mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9, có thể làm tốc mái nhà, hư hỏng công trình tạm, gãy đổ cây xanh, biển quảng cáo; ảnh hưởng đến hệ thống điện, thông tin liên lạc và giao thông.

Theo thông tin VietNamNet, từ ngày 22/8 đến đêm 24/8, khu vực Đông Bắc Bộ, phía Nam tỉnh Phú Thọ và Thanh Hóa có lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ trên 400mm.

Riêng Quảng Ninh và TP Hải Phòng có mưa phổ biến 250-350mm, cục bộ trên 600mm; Lạng Sơn và Bắc Ninh phổ biến 200-300mm, cục bộ trên 500mm. Mưa còn có khả năng kéo dài sau đêm 24/8.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, mưa lớn có thể gây ngập úng tại các khu vực đô thị, khu công nghiệp và vùng trũng thấp; làm gia tăng nguy cơ lũ trên các sông, suối nhỏ, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, cần đề phòng nguy cơ giông, lốc và gió giật mạnh.

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Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 7h ngày 5/8, vị trí tâm bão số 3 ở khoảng 17,0 độ Vĩ Bắc; 118,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Nam khu vực Bắc Biển Đông

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