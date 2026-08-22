Không ngờ, loại rau quen thuộc mang đến nhiều lợi ích mà không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 22/08/2026 11:30

Rau lang là loại rau dân dã, dễ tìm và quen thuộc trong bữa cơm của nhiều gia đình Việt. Không chỉ giàu dinh dưỡng, rau lang còn được y học cổ truyền đánh giá cao nhờ nhiều lợi ích đối với sức khỏe.

Rau lang hay còn được biết đến với cái tên là cam thử và phiên chử. Rau lang được lấy từ phần thân và lá của cây khoai lang. Mặc dù đây là loại cây thân thảo được trồng để lấy củ nhưng loại rau này có thể chế biến theo nhiều kiểu khác nhau như: Luộc, nấu canh, xào,... vừa ngon miệng, vừa tốt cho sức khỏe.

Không ngờ, loại rau quen thuộc mang đến nhiều lợi ích mà không phải ai cũng biết - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trong sách Đông y, rau lang là loại thảo mộc không độc, tính bình. Nó có tác dụng bồi bổ sức khỏe, tăng cường thị lực, lợi mật, chữa vàng da,... Rau lang là nguồn cung cấp dồi dào các chất vitamin B6, vitamin C, riboflavin,...

Theo đó, 100g rau lang chứa đến 22kcal năng lượng, 91.8g nước, 2.6g protein, 2.8g tinh bột, 11mg vitamin C, 900mg vitamin B và các loại khoáng chất như: 48mg canxi, 54mg phốt pho, 2.7mg sắt,...

Công dụng của rau lang 

Nhờ giàu chất xơ cùng nhiều vitamin, khoáng chất, rau lang mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe nếu được bổ sung hợp lý trong chế độ ăn uống.

Hỗ trợ bảo vệ tim mạch

Các bệnh lý tim mạch thường liên quan đến tình trạng xơ vữa và vôi hóa thành mạch. Hàm lượng vitamin K trong rau lang góp phần hạn chế quá trình này, từ đó hỗ trợ giảm nguy cơ nhồi máu cơ tim và các biến chứng tim mạch.

Không ngờ, loại rau quen thuộc mang đến nhiều lợi ích mà không phải ai cũng biết - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Góp phần giảm nguy cơ loãng xương

Vitamin K trong rau lang đóng vai trò quan trọng trong quá trình chuyển hóa canxi. Khi kết hợp với vitamin D, dưỡng chất này giúp tăng cường mật độ xương, hỗ trợ quá trình tái tạo mô xương và thúc đẩy phục hồi sau chấn thương.

Thanh nhiệt, giải độc

Rau lang có tính mát nên thường được sử dụng để thanh nhiệt cơ thể. Bên cạnh đó, chất diệp lục trong rau còn hỗ trợ làm sạch máu và góp phần đào thải độc tố.

Hỗ trợ kiểm soát bệnh đái tháo đường

Theo kinh nghiệm dân gian, lá và ngọn rau lang đỏ có thể dùng chế biến món ăn hoặc nấu nước uống để hỗ trợ người mắc đái tháo đường. Một số hợp chất trong rau được cho là có tác dụng tương tự insulin, giúp hỗ trợ kiểm soát đường huyết.

Chống oxy hóa

Protein trong rau lang chứa hoạt tính chống oxy hóa đáng kể, tương đương khoảng một phần ba hoạt tính của glutathione. Nhờ đó, loại rau này góp phần bảo vệ tế bào trước tác động của gốc tự do, hỗ trợ làm chậm quá trình lão hóa và thúc đẩy quá trình phục hồi tổn thương.

Không ngờ, loại rau quen thuộc mang đến nhiều lợi ích mà không phải ai cũng biết - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Hỗ trợ giảm cân

Rau lang chứa rất ít tinh bột nhưng lại giàu chất xơ, giúp tạo cảm giác no lâu, hạn chế cảm giác thèm ăn mà vẫn cung cấp nhiều dưỡng chất cần thiết. Đây là thực phẩm phù hợp với người đang kiểm soát cân nặng.

Hỗ trợ phòng ngừa táo bón

Hàm lượng chất xơ cao cùng tính mát của rau lang giúp kích thích nhu động ruột, cải thiện chức năng tiêu hóa. Ngoài ra, lá rau lang còn chứa một lượng nhỏ chất nhựa tự nhiên có tác dụng hỗ trợ nhuận tràng, giúp giảm tình trạng táo bón.

Lưu ý khi sử dụng rau lang

Rau lang là loại thực phẩm lành tính, chứa nhiều chất dinh dưỡng tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, sử dụng rau lang không đúng cách có thể kéo theo một số tác dụng không mong muốn. Vì vậy, bạn cần ghi nhớ những lưu ý quan trọng sau trước khi chế biến và sử dụng loại rau này:

Không ăn rau lang khi đói để tránh bị hạ đường huyết quá mức.

Rau lang chứa nhiều chất xơ có lợi cho hệ tiêu hóa, nhưng nên tránh ăn sống vì có thể gây táo bón. Thay vào đó, bạn nên luộc hoặc xào rau lang trước khi ăn để hấp thu dinh dưỡng một cách hiệu quả và chỉ nên ăn lượng vừa phải để tránh các vấn đề tiêu hóa.

Không ngờ, loại rau quen thuộc mang đến nhiều lợi ích mà không phải ai cũng biết - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Rau lang nên được kết hợp với các thực phẩm giàu chất đạm để đảm bảo cân bằng dinh dưỡng.

Nếu dùng nước rau lang luộc để chữa bệnh thì bạn nên chắt nước thứ nhất đi rồi luộc lại để lấy nước thứ hai. Lần luộc thứ 2 này sẽ cho nước rau không bị hăng và chát.

Hàm lượng canxi có trong rau lang là tương đối lớn và còn có acid oxalic nên nếu ăn nhiều dễ dẫn đến sỏi thận. Vì vậy, khi ăn rau lang cần kết hợp với các thực phẩm khác để cơ thể hấp thụ chất dinh dưỡng nhiều hơn, ăn với tần suất và lượng vừa phải.

Kinh giới không chỉ là loại rau quen thuộc mà còn có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Kinh giới không chỉ là loại rau quen thuộc mà còn có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Rau kinh giới thường được sử dụng như một loại gia vị, một loại rau mùi. Ngoài ra, rau kinh giới còn là một loại dược liệu, cây thuốc có nhiều tác dụng trong việc hỗ trợ phòng và chữa bệnh.

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