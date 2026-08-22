Chúc mừng 3 con giáp QUƠ TAY LÀ CÓ TIỀN, tha hồ hưởng phúc, tài lộc thăng hoa trong tuần mới (24/8 đến 30/8/2026)

Tâm linh - Tử vi 22/08/2026 11:00

Xin chúc mừng 3 con giáp may mắn khi quơ tay là có tiền, tha hồ hưởng phúc, tài lộc thăng hoa trong tuần mới (24/8 đến 30/8/2026) này nhé!

Con giáp tuổi Tỵ

Trong tuần mới (24/8 đến 30/8/2026) mang tới tin vui về tiền nong, đầu tư, kinh doanh cho tuổi Tỵ. Vừa có tình yêu vừa có tiền bạc thoải mái chi tiêu, con giáp này cảm thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình khi được mua những gì mình thích.

Chúc mừng 3 con giáp QUƠ TAY LÀ CÓ TIỀN, tha hồ hưởng phúc, tài lộc thăng hoa trong tuần mới (24/8 đến 30/8/2026) - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tam Hợp cục nâng đỡ khá nhiều cho vận trình tình cảm của tuổi Tỵ. Bản mệnh nhận được những tình cảm yêu thương và quan tâm từ đối phương.Dù yêu nhau đã lâu nhưng không vì thế mà tình cảm nhạt phai, ngược lại còn càng thêm nồng nàn.

Con giáp tuổi Thân

Trong tuần mới (24/8 đến 30/8/2026), tuổi Thân sẽ đón tin vui tài lộc trong ngày có Chính Tài ở bên. Cát thần này sẽ mang đến may mắn về tiền bạc cho bạn, tuy nhiên nguồn thu nhập này đến chủ yếu từ công việc chính, nên bạn cũng phải quá ngạc nhiên đâu.

Chúc mừng 3 con giáp QUƠ TAY LÀ CÓ TIỀN, tha hồ hưởng phúc, tài lộc thăng hoa trong tuần mới (24/8 đến 30/8/2026) - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thêm nữa các mối quan hệ xã giao của con giáp này và những người xung quanh cũng trở nên hài hòa tốt đẹp hơn trong ngày ngũ hành Thổ Kim tương sinh này. Những người độc thân có cơ hội được người thân quen giới thiệu cho các đối tượng phù hợp.

Con giáp tuổi Sửu

Trong tuần mới (24/8 đến 30/8/2026), Tam Hợp nhắc nhở con giáp tuổi Sửu nên dành thời gian để chăm sóc cho tình yêu hiện tại. Một chuyến đi ngắn có thể giúp ích đáng kể trong mối quan hệ giữa hai người. Với những người đang độc thân, bạn có thể nhận được lời ngỏ ý của một nhân vật đầy bất ngờ nào đó. 

Chúc mừng 3 con giáp QUƠ TAY LÀ CÓ TIỀN, tha hồ hưởng phúc, tài lộc thăng hoa trong tuần mới (24/8 đến 30/8/2026) - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Nếu người tuổi Sửu cảm thấy ngộp thở trước rất nhiều các chi tiết vụn vặt, bất lợi mà Thiên Quan đưa tới thì hãy cố gắng để xem xét chúng, nhìn nhận chúng ở những góc độ khác nhau. Sự quá tải có thể làm bạn mệt, vậy thì hãy cho mình được nghỉ ngơi nhé.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

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