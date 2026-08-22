Giá vàng hôm nay, ngày 22/8/2026: Tăng cao, hướng đến 148 triệu đồng

Đời sống 22/08/2026 09:18

Hôm nay, ngày 22/8/2026 giá vàng thế giới cùng trong nước đều tiếp tục tăng cao khi đồng USD bị suy yếu.

Theo thông tin báo Thanh Niên, sáng 22/8, giá vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC được mua vào ở mức 144,6 triệu đồng/lượng, bán ra 147,6 triệu đồng, tăng 600.000 đồng so với cuối ngày hôm qua. Nhiều công ty khác cũng mua bán vàng miếng SJC bằng giá như trên. Tương tự, vàng nhẫn 4 số 9 tại SJC cũng tăng 600.000 đồng khi được mua vào lên 144,1 triệu đồng, bán ra 147,1 triệu đồng; Công ty Phú Quý mua vào lên 144,6 triệu đồng, bán ra 147,6 triệu đồng.

Chênh lệch mua bán vàng miếng hay vàng nhẫn tại SJC và Phú Quý tiếp tục được giữ ở mức 3 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, chênh lệch mua bán vàng nhẫn tại một số công ty như Doji neo cao hơn, ở mức 4 triệu đồng/lượng khi mua vào 144,5 triệu đồng nhưng bán ra đến 148,5 triệu đồng...

Giá vàng hôm nay, ngày 22/8/2026: Tăng cao, hướng đến 148 triệu đồng - Ảnh 1
Giá vàng tăng mạnh. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Theo thông tin VietNamNet, sáng nay 22/8, giá vàng khép tuần bùng nổ ở mốc 4.602 USD/ounce.

Lúc 21h ngày 21/8 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay ở mức khoảng 4.600 USD/ounce, tăng 81 USD so với phiên trước. Giá vàng kỳ hạn tháng 10/2026 được niêm yết ở mức 4.653 USD/ounce.

S&P Global công bố chỉ số PMI tổng hợp sơ bộ của Mỹ tháng 8 đạt 56 điểm, tăng từ 54,5 điểm trong tháng 7 và cao hơn dự báo 53,2 điểm. Đây là tốc độ tăng trưởng hoạt động kinh doanh nhanh nhất kể từ tháng 4/2022.

Đà tăng chủ yếu đến từ lĩnh vực dịch vụ, giúp bù đắp sự chậm lại đáng kể của sản xuất. Thời gian giao hàng kéo dài, tình trạng đơn hàng tồn đọng gia tăng. Các doanh nghiệp cũng tăng tuyển dụng với tốc độ nhanh nhất kể từ đầu năm 2025, nhằm đáp ứng nhu cầu cao hơn.

Kỳ vọng tăng trưởng kinh doanh cũng lên mức cao nhất trong 9 tháng. Áp lực giá có dấu hiệu hạ nhiệt, đặc biệt là giá bán, dù chi phí đầu vào vẫn ở mức cao do giá năng lượng tăng.

PMI dịch vụ tháng 8 tăng lên 56,8 điểm, từ 54,6 điểm trong tháng 7 và cao hơn dự báo 54 điểm. Ngược lại, PMI sản xuất giảm xuống 53,2 điểm, từ 53,9 điểm trong tháng 7 và thấp hơn dự báo 53,9 điểm.

Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm quanh 4,7%, kỳ hạn 30 năm khoảng 5,25%. Chỉ số USD giảm xuống dưới 99 điểm.

Dù lợi suất trái phiếu Mỹ vẫn ở mức cao, đồng USD suy yếu cùng những bất định về tài khóa và địa chính trị tiếp tục hỗ trợ vàng.

Đàm phán Mỹ - Iran tiếp tục đình trệ, Washington cảnh báo có thể áp dụng các biện pháp kinh tế cứng rắn hơn với Tehran. Dầu Brent giao dịch quanh 93,45 USD/thùng, trong khi WTI ở mức 86,53 USD/thùng.

Giá vàng hôm nay, ngày 21/8/2026: Bật tăng 600 nghìn/lượng, vàng miếng SJC lên cao

Giá vàng hôm nay, ngày 21/8/2026: Bật tăng 600 nghìn/lượng, vàng miếng SJC lên cao

Hôm nay, ngày 21/8/2026 giá vàng đồng loạt tăng 600.000 đồng/lượng theo đà đi lên của thế giới. Vàng miếng SJC được bán ra ở mức 146,6 triệu đồng/lượng.

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