Giá vàng hôm nay, ngày 20/8/2026: Tăng sốc gần 4 triệu, SJC vượt 146 triệu đồng

Giá vàng nhẫn cũng tăng thêm 3,8 triệu đồng mỗi lượng, Công ty SJC mua vào 143 triệu đồng, bán ra 146 triệu đồng; Công ty Phú Quý cũng tăng 3,8 triệu đồng khi mua vào lên 143,5 triệu đồng, bán ra 146,5 triệu đồng...

Theo thông tin báo Thanh Niên , sáng nay (20/8), giá vàng trong nước tăng mạnh theo đà đi lên của thế giới. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC tăng 3,8 triệu đồng, đưa chiều mua vàng miếng lên 143,5 triệu đồng/lượng, bán ra 146,5 triệu đồng. Hầu hết các công ty khác đều mua bán vàng miếng bằng giá SJC.

Trên thị trường thế giới, tính đến 20h ngày 19/8 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay đạt 4.490 USD/ounce. Hợp đồng vàng giao tháng 12/2026 trên sàn Comex New York được giao dịch ở mức 4.542 USD/ounce.

So với đầu năm 2026, giá vàng thế giới hiện tăng khoảng 3,6%, tương ứng tăng 155 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại các ngân hàng, giá vàng thế giới tương đương khoảng 142,2 triệu đồng/lượng (đã bao gồm thuế và phí), thấp hơn 500.000 đồng/lượng so với giá vàng trong nước chốt phiên 19/8.

Giá vàng giao ngay tại thị trường Mỹ đầu giờ tối 19/8 tăng mạnh lên 4.490 USD/ounce. Giá bạc tăng 2,3 USD lên 65,5 USD/ounce.

Giá vàng thế giới tăng vọt trở lại trong bối cảnh đồng USD giảm mạnh và lợi tức trái phiếu Mỹ sụt giảm. Chỉ số DXY giảm 0,8% xuống 98,8 điểm.

Giá vàng tăng và có lúc vượt mốc 4.500 USD/ounce, cao nhất trong hai tháng, khi lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ giảm mạnh. Động thái của Bộ Tài chính Mỹ nhằm can thiệp thị trường và mua trái phiếu dài hạn đã kéo lợi suất trái phiếu 30 năm giảm 8 điểm cơ bản, xuống 5,2%.

Lợi suất giảm tạo lợi thế cho vàng theo hai hướng. Thứ nhất, vàng là tài sản không sinh lời nên thường hấp dẫn hơn khi lãi suất và lợi suất trái phiếu đi xuống. Thứ hai, lợi suất trái phiếu Mỹ giảm thu hẹp chênh lệch lãi suất với các thị trường khác, gây sức ép lên đồng USD. Do vàng có mối tương quan nghịch với USD, đồng bạc xanh suy yếu thường tạo động lực cho giá vàng tăng.

Cụ thể, Bộ Tài chính Mỹ thông báo tăng gấp đôi quy mô chương trình mua lại trái phiếu Chính phủ, động thái giúp lợi suất giảm mạnh trong bối cảnh thị trường chịu áp lực lớn. Theo kế hoạch, các đợt mua lại sẽ tập trung vào trái phiếu kỳ hạn 10-20 năm và 20-30 năm, những phân khúc đang thiếu người mua từ cuối tháng 6.

Quy mô tối đa mỗi đợt mua lại được nâng từ 2 tỷ USD lên ít nhất 4 tỷ USD. Thông tin này lập tức hỗ trợ thị trường, kéo lợi suất trái phiếu giảm và thúc đẩy hợp đồng tương lai chứng khoán tăng mạnh. Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm 6 điểm cơ bản xuống 4,65%, trong khi kỳ hạn 30 năm giảm 9 điểm cơ bản xuống quanh 5,2%. Lợi suất và giá trái phiếu biến động ngược chiều.