Đặng Siêu và Tôn Lệ cùng đưa hai con đi mua sắm giữa tin đồn hôn nhân rạn nứt

Đặng Siêu xuất hiện phía sau các thành viên trong gia đình. Nam diễn viên đội mũ, đeo khẩu trang và cầm một tờ giấy, đồng thời quan sát xung quanh trước khi cả gia đình rời khỏi thang máy.

Trong video mới đây, Tôn Lệ diện sơ mi trắng kết hợp quần tối màu, không đeo khẩu trang và gần như không che mặt. Nữ diễn viên vừa cầm những món đồ mới mua vừa đi cùng con gái Tiểu Hoa.

Đáng chú ý, con trai Đẳng Đẳng đi phía trước với một chiếc nạng. Cậu bé hiện có chiều cao nổi bật, được một số tài khoản mạng xã hội nhận xét đã gần bằng cha mẹ. Tuy nhiên, gia đình Đặng Siêu và Tôn Lệ chưa từng công bố lý do Đẳng Đẳng sử dụng nạng. Vì vậy, chưa thể xác định đây là thiết bị hỗ trợ do chấn thương hay chỉ được sử dụng trong thời gian ngắn.

Một chi tiết khác khiến đoạn video được chú ý là tương tác giữa hai vợ chồng. Trong lúc di chuyển, Tôn Lệ chủ yếu trò chuyện với con gái và không có nhiều trao đổi với Đặng Siêu. Sau khi rời trung tâm thương mại, nữ diễn viên cùng hai con lên một chiếc xe, trong khi Đặng Siêu đi về phía một phương tiện khác.

Từ những hình ảnh này, một số người đăng video đặt nghi vấn hai vợ chồng có thể vừa xảy ra tranh cãi. Vẻ mặt khá nghiêm túc của Tôn Lệ cùng việc cả hai không đi chung xe càng khiến tin đồn bất hòa được bàn luận.

Tuy nhiên, đoạn video không có âm thanh và chỉ ghi lại một khoảnh khắc ngắn trong lịch trình của gia đình. Việc hai người ít trò chuyện hoặc rời đi bằng phương tiện khác nhau không đủ để chứng minh quan hệ hôn nhân có vấn đề. Đặng Siêu và Tôn Lệ cũng chưa lên tiếng trước những suy đoán trên mạng xã hội.

Một số ý kiến cho rằng cặp đôi có thể có lịch trình riêng sau khi đưa các con đi mua sắm. Việc Đặng Siêu đứng phía sau cũng có thể đơn giản là để quan sát và hỗ trợ gia đình trong quá trình di chuyển.

Đặng Siêu và Tôn Lệ kết hôn nhiều năm và có hai con là Đẳng Đẳng và Tiểu Hoa. Cả hai khá kín tiếng về đời sống gia đình, đặc biệt hạn chế công khai hình ảnh rõ mặt của các con.

Trước đó, Đặng Siêu từng đưa con trai sang Mỹ theo dõi một trận đấu bóng rổ NBA. Hình ảnh hai cha con tại sân đấu nhận được sự quan tâm của khán giả, trong đó Đẳng Đẳng được nhận xét sở hữu nhiều đường nét giống mẹ.

Dù cùng hoạt động trong ngành giải trí, Đặng Siêu và Tôn Lệ hiếm khi vướng những tin đồn nghiêm trọng về hôn nhân. Vì vậy, những hình ảnh mới nhất nhiều khả năng chỉ phản ánh một khoảnh khắc đời thường, chưa đủ cơ sở để kết luận cặp đôi đang bất hòa.