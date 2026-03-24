Tiết lộ tính cách thật gây bất ngờ của Tôn Lệ

Sao quốc tế 24/03/2026 13:15

Trong ấn tượng của nhiều khán giả, Tôn Lệ là kiểu người đoan trang, điềm đạm, chuyên đóng các vai nữ chính mang phong thái thanh lịch, tao nhã.

Vẻ ngoài có phần nghiêm túc của Tôn Lệ cũng khiến khán giả nghĩ rằng, trong cuộc sống hôn nhân, Đặng Siêu là người hay làm những trò "điên rồ", còn Tôn Lệ thì điềm tĩnh giải quyết mọi chuyện. Nhưng thực tế, những ai từng tiếp xúc với Tôn Lệ ngoài đời đều nói, khi bắt đầu hành động, cô thậm chí còn “điên” hơn cả ông xã Đặng Siêu. Điều này được đạo diễn Đinh Hắc xác nhận, Tôn Lệ nghe xong cũng chỉ biết cười trừ.

Theo đạo diễn Đinh Hắc, thời đóng “Ngọc quan âm”, mỗi cảnh khóc của cô phải chuẩn bị 3-4 tiếng, cả đoàn phim đều phải chờ. Ngay cả một người kiên nhẫn như Đinh Hắc cũng từng “bó tay” trước sự ám ảnh của cô về sức khỏe và lối sống lành mạnh.

Tôn Lệ không phải kiểu người âm thầm thực hiện việc giữ gìn sức khỏe, mà đi đâu cũng “truyền bá” lối sống này. Những nam diễn viên từng hợp tác với cô đều bị “sốc”.

Khi quay “An Gia” năm 2019, cô lấy ra một cây cán bột, La Tấn tưởng cô định cán bột ngay tại trường quay. Ai ngờ đó lại là dụng cụ massage, khiến La Tấn đứng hình.

Đồng Đại Vỹ từng kể rằng, lịch sinh hoạt của Tôn Lệ kỷ luật đến mức không giống người trong showbiz. Cô dậy từ hơn 5 giờ sáng, hơn 9 giờ tối đã đi ngủ. Nhiều người nghĩ Tôn Lệ là kiểu “trời sinh để làm diễn viên”, giải thưởng cầm mỏi tay, sự nghiệp và gia đình đều hoàn hảo. Nhưng với chính cô, diễn xuất chỉ là một kỹ năng để kiếm sống.

Sau khi kết hôn và nổi tiếng, cô mới dần tìm ra con người thật của mình. Chăm sóc sức khỏe, tập yoga, vẽ tranh, thư pháp, xuất bản sách và chơi nhạc - đó mới là những điều thực sự định hình nên con người cô.

Từ nhỏ, Tôn Lệ đã không phải người đi theo con đường định sẵn. Cô bắt đầu học múa từ năm 5 tuổi và biểu diễn ở nước ngoài với một đoàn nghệ thuật năm 11 tuổi.

Khi đó, cô dành toàn bộ thời gian rảnh sau giờ học ở phòng tập. Kết quả học tập của cô ở mức trung bình, và cô đã trượt kỳ thi tuyển sinh vào học viện múa 2 lần sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở.

Mẹ cô đã gửi cô đến đoàn nghệ thuật của Quân đoàn Thượng Hải, nơi cô giành được các giải thưởng hạng ba và hạng nhì nhờ sự chăm chỉ và tài năng của mình.

Sau khi rời đoàn văn công, cô được phân công làm phục vụ nhà hàng - một công việc ổn định mà nhiều người sẽ chấp nhận. Nhưng Tôn Lệ không chọn con đường đó, cô sang Singapore tham gia cuộc thi tài năng, có giám khảo là Lưu Đức Hoa.

Nhờ ngoại hình, khả năng ca hát, vũ đạo, ăn nói và diễn xuất đều tốt, cô dễ dàng giành Á quân, thậm chí Lưu Đức Hoa còn muốn mời cô đóng phim.

Theo lẽ thường, cô có thể ký hợp đồng và ra mắt tại Singapore, nhưng Tôn Lệ lại quay về Thượng Hải (Trung Quốc), ký với công ty Hải Nhuận mới thành lập.

Công ty cho cô gặp biên kịch Hải Nham và đạo diễn Đinh Hắc, sắp xếp học diễn xuất, lời thoại, hình thể, thậm chí chi tiền để cô học taekwondo và thi bằng lái xe. Cuối cùng, cô được chọn đóng nữ chính An Tâm trong “Ngọc quan âm”, chính thức bước chân vào lĩnh vực diễn xuất.

Bộ phim lên sóng gây bùng nổ, Tôn Lệ mới 21 tuổi đã giành nhiều giải thưởng. Sau đó, cô liên tục đóng phim, làm việc không ngừng nghỉ, lâu dần sức khỏe gặp vấn đề: hay cảm, sốt, tiêu chảy, nổi mụn… ảnh hưởng đến công việc. Từ đó, cô bắt đầu chú ý chăm sóc bản thân.

Trong làng truyền hình Hoa ngữ, không nhiều diễn viên có thể duy trì vị thế đỉnh cao suốt gần hai thập kỷ như Tôn Lệ. Từ Chân Hoàn truyện, Mị Nguyệt truyện đến An Gia, nữ diễn viên sinh năm 1982 luôn được xem là bảo chứng chất lượng cho các dự án truyền hình lớn.

