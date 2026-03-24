Tiết lộ tính cách thật gây bất ngờ của Tôn Lệ

Sao quốc tế 24/03/2026 13:15

Trong ấn tượng của nhiều khán giả, Tôn Lệ là kiểu người đoan trang, điềm đạm, chuyên đóng các vai nữ chính mang phong thái thanh lịch, tao nhã.

Vẻ ngoài có phần nghiêm túc của Tôn Lệ cũng khiến khán giả nghĩ rằng, trong cuộc sống hôn nhân, Đặng Siêu là người hay làm những trò "điên rồ", còn Tôn Lệ thì điềm tĩnh giải quyết mọi chuyện. Nhưng thực tế, những ai từng tiếp xúc với Tôn Lệ ngoài đời đều nói, khi bắt đầu hành động, cô thậm chí còn “điên” hơn cả ông xã Đặng Siêu. Điều này được đạo diễn Đinh Hắc xác nhận, Tôn Lệ nghe xong cũng chỉ biết cười trừ.

Theo đạo diễn Đinh Hắc, thời đóng “Ngọc quan âm”, mỗi cảnh khóc của cô phải chuẩn bị 3-4 tiếng, cả đoàn phim đều phải chờ. Ngay cả một người kiên nhẫn như Đinh Hắc cũng từng “bó tay” trước sự ám ảnh của cô về sức khỏe và lối sống lành mạnh.

Tôn Lệ không phải kiểu người âm thầm thực hiện việc giữ gìn sức khỏe, mà đi đâu cũng “truyền bá” lối sống này. Những nam diễn viên từng hợp tác với cô đều bị “sốc”.

Tiết lộ tính cách thật gây bất ngờ của Tôn Lệ - Ảnh 1

Khi quay “An Gia” năm 2019, cô lấy ra một cây cán bột, La Tấn tưởng cô định cán bột ngay tại trường quay. Ai ngờ đó lại là dụng cụ massage, khiến La Tấn đứng hình.

Đồng Đại Vỹ từng kể rằng, lịch sinh hoạt của Tôn Lệ kỷ luật đến mức không giống người trong showbiz. Cô dậy từ hơn 5 giờ sáng, hơn 9 giờ tối đã đi ngủ. Nhiều người nghĩ Tôn Lệ là kiểu “trời sinh để làm diễn viên”, giải thưởng cầm mỏi tay, sự nghiệp và gia đình đều hoàn hảo. Nhưng với chính cô, diễn xuất chỉ là một kỹ năng để kiếm sống.

Sau khi kết hôn và nổi tiếng, cô mới dần tìm ra con người thật của mình. Chăm sóc sức khỏe, tập yoga, vẽ tranh, thư pháp, xuất bản sách và chơi nhạc - đó mới là những điều thực sự định hình nên con người cô.

Tiết lộ tính cách thật gây bất ngờ của Tôn Lệ - Ảnh 2

Từ nhỏ, Tôn Lệ đã không phải người đi theo con đường định sẵn. Cô bắt đầu học múa từ năm 5 tuổi và biểu diễn ở nước ngoài với một đoàn nghệ thuật năm 11 tuổi.

Khi đó, cô dành toàn bộ thời gian rảnh sau giờ học ở phòng tập. Kết quả học tập của cô ở mức trung bình, và cô đã trượt kỳ thi tuyển sinh vào học viện múa 2 lần sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở.

Mẹ cô đã gửi cô đến đoàn nghệ thuật của Quân đoàn Thượng Hải, nơi cô giành được các giải thưởng hạng ba và hạng nhì nhờ sự chăm chỉ và tài năng của mình.

Sau khi rời đoàn văn công, cô được phân công làm phục vụ nhà hàng - một công việc ổn định mà nhiều người sẽ chấp nhận. Nhưng Tôn Lệ không chọn con đường đó, cô sang Singapore tham gia cuộc thi tài năng, có giám khảo là Lưu Đức Hoa.

Nhờ ngoại hình, khả năng ca hát, vũ đạo, ăn nói và diễn xuất đều tốt, cô dễ dàng giành Á quân, thậm chí Lưu Đức Hoa còn muốn mời cô đóng phim.

Tiết lộ tính cách thật gây bất ngờ của Tôn Lệ - Ảnh 3

Theo lẽ thường, cô có thể ký hợp đồng và ra mắt tại Singapore, nhưng Tôn Lệ lại quay về Thượng Hải (Trung Quốc), ký với công ty Hải Nhuận mới thành lập.

Công ty cho cô gặp biên kịch Hải Nham và đạo diễn Đinh Hắc, sắp xếp học diễn xuất, lời thoại, hình thể, thậm chí chi tiền để cô học taekwondo và thi bằng lái xe. Cuối cùng, cô được chọn đóng nữ chính An Tâm trong “Ngọc quan âm”, chính thức bước chân vào lĩnh vực diễn xuất.

Bộ phim lên sóng gây bùng nổ, Tôn Lệ mới 21 tuổi đã giành nhiều giải thưởng. Sau đó, cô liên tục đóng phim, làm việc không ngừng nghỉ, lâu dần sức khỏe gặp vấn đề: hay cảm, sốt, tiêu chảy, nổi mụn… ảnh hưởng đến công việc. Từ đó, cô bắt đầu chú ý chăm sóc bản thân.

Lý do Tôn Lệ được nhắc đến như chuẩn mực của đẳng cấp 'thị hậu'

Lý do Tôn Lệ được nhắc đến như chuẩn mực của đẳng cấp 'thị hậu'

Trong làng truyền hình Hoa ngữ, không nhiều diễn viên có thể duy trì vị thế đỉnh cao suốt gần hai thập kỷ như Tôn Lệ. Từ Chân Hoàn truyện, Mị Nguyệt truyện đến An Gia, nữ diễn viên sinh năm 1982 luôn được xem là bảo chứng chất lượng cho các dự án truyền hình lớn.

Xem thêm
Từ khóa:   Tôn Lệ sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Lý do Tôn Lệ được nhắc đến như chuẩn mực của đẳng cấp 'thị hậu'

Lý do Tôn Lệ được nhắc đến như chuẩn mực của đẳng cấp 'thị hậu'

Tôn Lệ 'gây sốt' đầu năm nhờ bộ phim cung đấu 15 năm trước

Tôn Lệ 'gây sốt' đầu năm nhờ bộ phim cung đấu 15 năm trước

Phản ứng gây chú ý của Đặng Siêu khi Tôn Lệ bị đoàn phim 'bắt nạt'

Phản ứng gây chú ý của Đặng Siêu khi Tôn Lệ bị đoàn phim 'bắt nạt'

Tôn Lệ và Dương Mịch giành giải nữ diễn viên của năm

Tôn Lệ và Dương Mịch giành giải nữ diễn viên của năm

Dương Mịch, Tôn Lệ, Bạch Lộc góp mặt trong bảng xếp hạng rating CVB phim truyền hình Trung Quốc 2025

Dương Mịch, Tôn Lệ, Bạch Lộc góp mặt trong bảng xếp hạng rating CVB phim truyền hình Trung Quốc 2025

'Ảnh hậu Kim Kê' Tống Giai từng gây tranh cãi vì thắng Tôn Lệ, Chương Tử Di

'Ảnh hậu Kim Kê' Tống Giai từng gây tranh cãi vì thắng Tôn Lệ, Chương Tử Di

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Bảy 19/9/2026, 3 con giáp chắc chắn trúng mánh, đại phát Tài Lộc, sự nghiệp còn mỹ mãn, thành công nối tiếp thành công

Đúng ngày mai, thứ Bảy 19/9/2026, 3 con giáp chắc chắn trúng mánh, đại phát Tài Lộc, sự nghiệp còn mỹ mãn, thành công nối tiếp thành công

Tâm linh - Tử vi 18 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 19/9/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 19/9/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Tâm linh - Tử vi 33 phút trước
Tử vi thứ Bảy 19/9/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Bảy 19/9/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 18/9/2026, 3 con giáp Quý Nhân dẫn lối, Thần Tài mở đường nhận lộc Trời ban, cuộc đời sang trang, vụt sáng rực rỡ

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 18/9/2026, 3 con giáp Quý Nhân dẫn lối, Thần Tài mở đường nhận lộc Trời ban, cuộc đời sang trang, vụt sáng rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'trúng lớn', sự nghiệp 'mã đáo thành công', tài khoản nảy số liên tục

Đúng hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'trúng lớn', sự nghiệp 'mã đáo thành công', tài khoản nảy số liên tục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
Khám phá lợi ích sức khỏe đối với tim mạch và hệ hô hấp từ loại lá quen thuộc

Khám phá lợi ích sức khỏe đối với tim mạch và hệ hô hấp từ loại lá quen thuộc

Dinh dưỡng 2 giờ 18 phút trước
Sau hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Sau hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (18/9/2026), 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (18/9/2026), 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 3 phút trước
Cuối ngày hôm nay (18/9/2026), 3 con giáp xua đuổi vận đen, phúc lộc sâu dày, tiền tài bủa vây, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Cuối ngày hôm nay (18/9/2026), 3 con giáp xua đuổi vận đen, phúc lộc sâu dày, tiền tài bủa vây, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 38 phút trước
Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm và bộ mặt thật của người chồng giám đốc

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm và bộ mặt thật của người chồng giám đốc

Tâm sự gia đình 7 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư dẫn đầu loạt nữ chính phim hiện đại được yêu thích

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư dẫn đầu loạt nữ chính phim hiện đại được yêu thích

Sau khi Trần Lệ Hoa qua đời, cuộc sống của Trì Trọng Thụy ra sao?

Sau khi Trần Lệ Hoa qua đời, cuộc sống của Trì Trọng Thụy ra sao?

Dương Mịch 'gây sốt' với ảnh hiếm trên phim trường khi mới 4 tuổi

Dương Mịch 'gây sốt' với ảnh hiếm trên phim trường khi mới 4 tuổi

Trần Quán Hy trở lại màn ảnh sau nhiều năm, nói gì khi bị chê 'xuống sắc'?

Trần Quán Hy trở lại màn ảnh sau nhiều năm, nói gì khi bị chê 'xuống sắc'?

Sức hút Tạ Đình Phong mang lại nguồn thu đáng kể cho tỉnh Hồ Nam

Sức hút Tạ Đình Phong mang lại nguồn thu đáng kể cho tỉnh Hồ Nam

'Đầu Xuân Tươi Sáng' rục rịch làm phần 2, Tôn Thiên và Tỉnh Bách Nhiên tái xuất?

'Đầu Xuân Tươi Sáng' rục rịch làm phần 2, Tôn Thiên và Tỉnh Bách Nhiên tái xuất?