Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đang điều tra nguyên nhân của vụ ô tô lao vào nhà dân tông trúng người phụ nữ đang ngồi bán nước ven đường tử vong.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 22h40 ngày 14/5, bà Gu Gixin (38 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) lái ô tô chạy trên quốc lộ 1 theo hướng từ Mỹ Thuận - Trung Lương.

Khi đến đoạn thuộc xã Bình Phú, tỉnh Đồng Tháp, chiếc xe của bà Gixin bất ngờ lao vào nhà dân và tông vào bà Nguyễn Thị Ngộ (67 tuổi, ngụ xã Bình Phú, tỉnh Đồng Tháp) đang ngồi bán nước trước cửa nhà.

Hiện trường xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, cú tông mạnh làm bà Ngộ bị kẹt dưới gầm xe và kéo lê khỏi hiện trường khoảng 10m. Vụ tai nạn làm bà Ngộ bị thương nặng và tử vong trên đường đi cấp cứu.

Tại hiện trường, phần đầu của ô tô bị hư hỏng, nhiều đồ đạc trong quán nước của bà Ngộ cũng bị hư hỏng nặng.

Đến sáng 15-5, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Tháp đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và điều tra nguyên nhân của vụ tai nạn trên.

