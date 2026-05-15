Giá vàng hôm nay, ngày 15/5/2026: Vàng miếng SJC 'bốc hơi' 1 triệu đồng sau một đêm

Đời sống 15/05/2026 09:51

Hôm nay, ngày 15/5/2026, sau một phiên bật tăng, giá vàng thế giới lại đảo chiều đi xuống khi đồng USD mạnh lên, chứng khoán Mỹ tăng điểm dữ dội.

Theo thông tin báo Thanh Niên, sáng 15/5, giá vàng trong nước đồng loạt đi xuống. Cụ thể, vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC giảm 1 triệu đồng khi còn mua vào 161 triệu đồng, bán ra 164 triệu đồng; Công ty Phú Quý cũng giảm 1 triệu đồng khi mua vào 161 triệu đồng và bán ra 164 triệu đồng…

Tương tự, giá vàng nhẫn trên thị trường cũng giảm 1 triệu đồng/lượng như Công ty SJC đưa chiều mua vào xuống 160,8 triệu đồng, bán ra 163,8 triệu đồng; Công ty Phú Quý mua vàng nhẫn còn 161 triệu đồng, bán ra 164 triệu đồng; Công ty PNJ cũng giảm 1 triệu đồng, đưa giá mua xuống 161 triệu đồng, bán ra 164 triệu đồng…

Giá vàng hôm nay, ngày 15/5/2026: Vàng miếng SJC 'bốc hơi' 1 triệu đồng sau một đêm - Ảnh 1
Giá vàng trong nước giảm 1 triệu đồng. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Theo thông tin báo Người Lao Động, khoảng 6 giờ ngày 15/5 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế dao động quanh mức 4.662 USD/ounce, giảm 57 USD so với mức cao nhất trong phiên giao dịch đêm qua là 4.719 USD/ounce.

Dù vậy, nếu so với mức giá cùng thời điểm ngày 14/5 là 4.699 USD, thì giá vàng hôm nay cao hơn 17 USD/ounce.

Sự biến động mạnh của giá vàng xuất phát từ đà tăng của lãi suất trái phiếu Mỹ và sự phục hồi của đồng USD, vốn đã lấn át nhu cầu trú ẩn an toàn liên quan đến căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông.

Eo biển Hormuz vẫn là yếu tố rủi ro địa chính trị lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến giá năng lượng và các tài sản trú ẩn như vàng. Tác động đến thị trường vàng mang tính hai chiều: rủi ro vận chuyển gia tăng thúc đẩy nhu cầu phòng thủ nhưng giá dầu cao hơn 100 USD/thùng làm dấy lên lo ngại lạm phát, từ đó đẩy lãi suất trái phiếu Mỹ lên cao 4.5%, tạo áp lực lên giá vàng.

Trong khi đó, thị trường chứng khoán Mỹ đóng cửa ở mức cao kỷ lục. Chỉ số S&P 500 tăng 0,8% lên 7.501 điểm, Dow Jones tăng 0,7% đạt 50.063 điểm, Nasdaq Composite tăng 0,9% lên 26.635 điểm.

Theo đó, nhiều nhà đầu tư đã dồn vốn vào cổ phiếu. Dòng tiền chảy vào thị trường vàng có phần hạn chế, góp phần tăng thêm sức ép giá vàng hôm nay.

Giá vàng hôm nay, ngày 14/5/2026: Bật tăng trở lại sau phiên giảm mạnh, trong nước vàng SJC về 165 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 14/5/2026: Bật tăng trở lại sau phiên giảm mạnh, trong nước vàng SJC về 165 triệu đồng/lượng

Hôm nay, ngày 14/5/2026 giá vàng thế giới đã bật tăng khi quan hệ Mỹ-Iran trở nên căng thẳng, tiến trình ngoại giao ngừng bắn bị đình trệ.

Xem thêm
Từ khóa:   giá vàng giá vàng trong nước giá vàng SJC

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc liên tiếp đúng 2 ngày tới (16/5-17/5), 3 con giáp khôn khéo hết phần thiên hạ, sự nghiệp phát tài phát lộc, của nả đầy tay

Trúng số độc đắc liên tiếp đúng 2 ngày tới (16/5-17/5), 3 con giáp khôn khéo hết phần thiên hạ, sự nghiệp phát tài phát lộc, của nả đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
Đừng bỏ qua "vị thuốc đại bổ" ẩn mình trong hình dáng một loại quả: Bí quyết khỏe tim, bền xương ngay sạp chợ

Đừng bỏ qua "vị thuốc đại bổ" ẩn mình trong hình dáng một loại quả: Bí quyết khỏe tim, bền xương ngay sạp chợ

Dinh dưỡng 1 giờ 21 phút trước
Danh tính nữ tài xế nước ngoài tông sập quán nước, chủ quán tử vong

Danh tính nữ tài xế nước ngoài tông sập quán nước, chủ quán tử vong

Đời sống 1 giờ 24 phút trước
Chân dung nữ diễn viên chuyên trị vai 'tiểu tam' nhưng lại được yêu thích trong Cbiz

Chân dung nữ diễn viên chuyên trị vai 'tiểu tam' nhưng lại được yêu thích trong Cbiz

Sao quốc tế 1 giờ 38 phút trước
Sau ngày mai, thứ Bảy 16/5/2026, 3 con giáp 'kết thân với thần Tài', công danh bừng sáng, tiền tài tràn vào nhà, nhập hội đại gia bạc tỷ

Sau ngày mai, thứ Bảy 16/5/2026, 3 con giáp 'kết thân với thần Tài', công danh bừng sáng, tiền tài tràn vào nhà, nhập hội đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 58 phút trước
NÓNG: Danh tính ba mẹ con bị điều tra sản xuất cà phê giả quy mô lớn

NÓNG: Danh tính ba mẹ con bị điều tra sản xuất cà phê giả quy mô lớn

Đời sống 2 giờ 8 phút trước
NÓNG: Thu hồi khẩn lô thuốc nhỏ mắt Natri clorid 0,9% của Pharmedic

NÓNG: Thu hồi khẩn lô thuốc nhỏ mắt Natri clorid 0,9% của Pharmedic

Đời sống 2 giờ 11 phút trước
Cháy nhà lúc rạng sáng ở Hà Nội, 1 người tử vong thương tâm

Cháy nhà lúc rạng sáng ở Hà Nội, 1 người tử vong thương tâm

Đời sống 2 giờ 25 phút trước
Miu Lê: “Nếu dính thị phi sẽ bị mẹ cấm đi hát”

Miu Lê: “Nếu dính thị phi sẽ bị mẹ cấm đi hát”

Hậu trường 2 giờ 26 phút trước
Thần Tài mang đến điềm lành sau ngày 15/5/2026, 3 con giáp đón cơn mưa tài lộc, tiền bạc dư dả, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Thần Tài mang đến điềm lành sau ngày 15/5/2026, 3 con giáp đón cơn mưa tài lộc, tiền bạc dư dả, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Thu hồi khẩn lô thuốc nhỏ mắt Natri clorid 0,9% của Pharmedic

NÓNG: Thu hồi khẩn lô thuốc nhỏ mắt Natri clorid 0,9% của Pharmedic

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 15/5/2026, 3 con giáp khôn khéo hết phần thiên hạ, sự nghiệp phát tài phát lộc, của nả đầy tay

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 15/5/2026, 3 con giáp khôn khéo hết phần thiên hạ, sự nghiệp phát tài phát lộc, của nả đầy tay

NÓNG: Từ 20/5, Petrolimex dừng bán RON95 chuyển sang xăng sinh học E10

NÓNG: Từ 20/5, Petrolimex dừng bán RON95 chuyển sang xăng sinh học E10

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Danh tính nữ tài xế nước ngoài tông sập quán nước, chủ quán tử vong

Danh tính nữ tài xế nước ngoài tông sập quán nước, chủ quán tử vong

NÓNG: Danh tính ba mẹ con bị điều tra sản xuất cà phê giả quy mô lớn

NÓNG: Danh tính ba mẹ con bị điều tra sản xuất cà phê giả quy mô lớn

NÓNG: Thu hồi khẩn lô thuốc nhỏ mắt Natri clorid 0,9% của Pharmedic

NÓNG: Thu hồi khẩn lô thuốc nhỏ mắt Natri clorid 0,9% của Pharmedic

Cháy nhà lúc rạng sáng ở Hà Nội, 1 người tử vong thương tâm

Cháy nhà lúc rạng sáng ở Hà Nội, 1 người tử vong thương tâm

Ca sĩ Miu Lê 'cúi đầu xin lỗi', chấp hành nộp phạt hành chính, quản lý tại địa phương trong 1 năm

Ca sĩ Miu Lê 'cúi đầu xin lỗi', chấp hành nộp phạt hành chính, quản lý tại địa phương trong 1 năm

NÓNG: Ca sĩ Miu Lê chưa bị khởi tố trong vụ án dùng ma túy ở đảo Cát Bà

NÓNG: Ca sĩ Miu Lê chưa bị khởi tố trong vụ án dùng ma túy ở đảo Cát Bà