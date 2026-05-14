Hay trường hợp của bệnh nhân N.V.H. (39 tuổi, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh) được đưa tới Bệnh viện Mắt Trung ương trong tình trạng mắt trái chấn thương nặng sau khi chơi pickleball. Người bệnh bị đụng dập nhãn cầu, xuất huyết tiền phòng và dịch kính, kết mạc cương tụ, giác mạc phù nhẹ, thị lực mắt trái chỉ thấy bóng bàn tay ở khoảng cách 0,1 mét.

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngoài chấn thương, bệnh nhân còn bị phòi kẹt mống mắt tổ chức nội nhãn, rách giác mạc và củng mạc, viêm loét nặng. Do tổn thương không thể phục hồi, các bác sĩ buộc phải phẫu thuật múc bỏ nhãn cầu. Mắt trái của bệnh nhân bị mù vĩnh viễn. Người bệnh cho biết, anh bị chấn thương khi đang chơi pickleball, bị bóng đập thẳng vào mắt.

Sau phẫu thuật hạ nhãn áp, bệnh nhân phải tiếp tục tiếp tục theo dõi và điều trị lâu dài.

TS.BS Thẩm Trương Khánh Vân, Trưởng khoa Chấn thương, Bệnh viện Mắt Trung ương đánh giá, mắt trái bệnh nhân H. bị suy giảm thị lực nghiêm trọng. Sau thời gian điều trị nội khoa, thị lực có cải thiện nhưng nhãn áp tăng cao, không thể kiểm soát. Các bác sĩ buộc phải chỉ định phẫu thuật để xử lý biến chứng tăng nhãn áp do chấn thương.

Anh H. cho biết, anh gặp chấn thương khi đang thi đấu. Một đồng đội vụt bóng mạnh chệch hướng khiến bóng bay thẳng vào mắt trái, khiến anh đau nhức dữ dội mắt trái và nhìn mờ ngay sau đó. Anh H. mới chơi pickleball khoảng 3 tháng nay vì ban đầu cho rằng đây là môn thể thao nhẹ nhàng, ít nguy hiểm.

TS.BS Khánh Vân kiểm tra cho bệnh nhân bị chấn thương mắt khi chơi pickleball

Theo thông tin từ VietNamNet, BSCKII Nguyễn Quang Anh, Trưởng khoa Nội, Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Nội cho biết, tại Đơn nguyên Phục hồi chức năng Thể thao, Chấn thương, Chỉnh hình, các bác sĩ thường xuyên tiếp nhận nhiều vận động viên phong trào đến khám, đặc biệt là những người chơi pickleball và bóng đá.

Hầu hết các bệnh nhân xuất hiện tình trạng căng cứng, đau nhức ở vùng đùi, bắp chân hoặc thắt lưng sau khi vận động. Họ đều cho rằng đây chỉ là phản ứng bình thường của cơ thể sau tập luyện nên tự xử lý tại nhà nhưng không ít trường hợp chấn thương cơ nghiêm trọng.

Điển hình là nam bệnh nhân 35 tuổi (Hà Nội) đang được điều trị tại khoa. Bệnh nhân phải nhảy lò cò vì bắp chân phải sưng phù to như chân voi, đau cứng.

Trước đó, trong lúc rướn người cứu một pha bóng pickleball, anh bất ngờ cảm thấy bắp chân nhói lên như bị ai ném đá trúng.

Nghĩ rằng chỉ là chuột rút hoặc căng cơ thông thường, anh ra sân nghỉ ngơi một lát rồi quay lại chơi. Buổi tối, khi anh về nhà, tình trạng đau ngày càng tăng. Anh xoa bóp bằng dầu nóng, sử dụng máy massage để “làm mềm cơ”.

Sáng hôm sau, chân bệnh nhân sưng to bất thường, bầm tím lan rộng, không thể chạm gót xuống đất. Kết quả thăm khám cho thấy, anh bị rách bán phần cơ sinh đôi cẳng chân, không phải mỏi cơ đơn thuần.

Theo bác sĩ Quang Anh, việc cố gắng chơi tiếp và xoa bóp bằng dầu nóng trong giai đoạn cấp tính đã làm giãn mạch, tăng chảy máu trong cơ, khiến tổn thương trở nên nghiêm trọng hơn, hình thành ổ viêm sưng nề lớn.