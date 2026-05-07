Tiêm giải filler ở spa chui, cô gái 18 tuổi suýt hoại tử môi

Sức khỏe 07/05/2026 16:37

Một trường hợp biến chứng nghiêm trọng sau tiêm “giải filler” tại spa vừa được các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận, cảnh báo nguy cơ mất an toàn khi làm đẹp tại các cơ sở không đủ điều kiện chuyên môn.

Theo thông tin từ báo Lao Động, Khoa Da liễu và Bỏng, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, bệnh nhân nữ 18 tuổi nhập viện với vùng môi dưới biến dạng, sưng đau kéo dài kèm nhiều dấu hiệu nhiễm trùng nặng. Qua thăm khám, các bác sĩ ghi nhận môi dưới căng tức, xuất hiện nhiều vùng loét tím tái và chảy dịch mủ vàng đặc liên tục.

Khai thác bệnh sử cho thấy trước đó khoảng 6 tháng, bệnh nhân từng tiêm filler làm đầy môi. Gần đây, do không còn hài lòng với kết quả thẩm mỹ, cô gái tìm đến một spa để tiêm thuốc tan filler với mong muốn đưa môi trở lại trạng thái ban đầu.

Tuy nhiên chỉ sau khoảng một tuần, vùng môi bắt đầu sưng đau tăng dần, xuất hiện dấu hiệu viêm đỏ và nhanh chóng hình thành ổ mủ. Khi tình trạng ngày càng nghiêm trọng, bệnh nhân mới đến bệnh viện thăm khám.

ThS.BS Nguyễn Trọng Nghĩa, Khoa Da liễu và Bỏng, Bệnh viện Bạch Mai cho biết kết quả siêu âm phát hiện một ổ áp xe lớn nằm sâu trong mô mềm vùng môi dưới với kích thước hơn 2cm.

Kết quả cấy mủ xác định tác nhân gây bệnh là tụ cầu vàng, loại vi khuẩn thường liên quan đến tình trạng dụng cụ hoặc môi trường thủ thuật không đảm bảo vô khuẩn.

Theo bác sĩ Nghĩa, nếu không được xử trí kịp thời, người bệnh có nguy cơ đối mặt với hoại tử mô mềm, để lại sẹo biến dạng vĩnh viễn và ảnh hưởng nghiêm trọng đến chức năng cũng như thẩm mỹ vùng môi.

Tiêm giải filler ở spa chui, cô gái 18 tuổi suýt hoại tử môi - Ảnh 1
Tiêm giải filler ở spa chui, cô gái 18 tuổi suýt hoại tử môi - Ảnh: Báo Lao Động

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngay sau khi nhập viện, bệnh nhân được chỉ định điều trị tích cực bằng nhiều biện pháp phối hợp. Các bác sĩ tiến hành rạch dẫn lưu ổ mủ để giải phóng áp lực vùng tổn thương, đồng thời chăm sóc và sát khuẩn vết thương hàng ngày dưới theo dõi chặt chẽ. Người bệnh cũng được sử dụng kháng sinh liều cao nhằm kiểm soát tình trạng nhiễm trùng.

Sau 3 ngày điều trị, tình trạng sưng nề của bệnh nhân giảm đáng kể. Các vùng loét bắt đầu khô và đóng vảy, sức khỏe thể chất cũng như tâm lý dần ổn định hơn.

Theo chuyên gia, tiêm filler và tiêm tan filler đều là những thủ thuật xâm lấn, đòi hỏi người thực hiện phải có kiến thức chuyên môn về giải phẫu, kỹ thuật vô khuẩn và khả năng xử trí biến chứng. Nếu thực hiện tại các cơ sở không đủ điều kiện hoặc bởi người không có chuyên môn y khoa, nguy cơ tai biến rất cao.

Ngoài nhiễm trùng, người tiêm filler hoặc thuốc tan filler tại các cơ sở không phép còn có thể gặp các biến chứng như tắc mạch, hoại tử da, dị ứng, tổn thương thần kinh hoặc để lại biến dạng lâu dài.

Bác sĩ Nghĩa khuyến cáo người dân cần thận trọng trước các quảng cáo làm đẹp giá rẻ, thực hiện nhanh hoặc không rõ nguồn gốc thuốc sử dụng. Trước khi can thiệp thẩm mỹ, người dân nên lựa chọn cơ sở y tế hoặc phòng khám chuyên khoa được cấp phép hoạt động, có bác sĩ được đào tạo bài bản trực tiếp thực hiện.

Các chuyên gia cũng lưu ý rằng khi xuất hiện những biểu hiện bất thường sau tiêm như sưng đau kéo dài, da đổi màu, nổi mủ hoặc sốt, người bệnh cần đến cơ sở y tế càng sớm càng tốt để được đánh giá và xử trí kịp thời. Việc tự điều trị hoặc tiếp tục can thiệp tại các cơ sở thiếu chuyên môn có thể khiến tình trạng trở nên nghiêm trọng hơn.

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