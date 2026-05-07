Sở Văn hóa lên tiếng vụ diễn viên Bích Trâm livestream phát ngôn gây tranh cãi

Hậu trường 07/05/2026 17:21

Chiều 7/5, tại buổi họp báo định kỳ về tình hình kinh tế - xã hội TP.HCM, lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM phản hồi về vụ việc diễn viên Bích Trâm thường xuyên livestream với những lời lẽ khiếm nhã, phản cảm và phát ngôn gây tranh cãi.

Theo thông tin từ báo Tri thức - ZNews, chiều 7/5, tại buổi họp báo định kỳ về tình hình kinh tế - xã hội TP.HCM, lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM phản hồi về vụ việc diễn viên Bích Trâm thường xuyên livestream với những lời lẽ khiếm nhã, phản cảm và phát ngôn gây tranh cãi.

Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao đề nghị mọi tổ chức, cá nhân nghiêm túc chấp hành quy định pháp luật trong việc cung cấp thông tin trên không gian mạng và thực hiện Bộ Quy tắc ứng xử văn hóa trên môi trường số (ban hành kèm theo Quyết định số 423/QĐ-BVHTTDL ngày 5/3/2026 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) và Bộ Quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật đối với người hoạt động nghệ thuật.

Sở khuyến khích các tổ chức, cá nhân khi tham gia mạng xã hội phải tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác, ứng xử văn minh, lịch sự, giữ gìn bản sắc văn hóa, giá trị đạo đức và truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Sở cũng sẽ xem xét và xử lý nghiêm minh mọi tổ chức, cá nhân vi phạm quy định pháp luật trên tinh thần "không có vùng cấm và không có ngoại lệ".

Sở Văn hóa lên tiếng vụ diễn viên Bích Trâm livestream phát ngôn gây tranh cãi - Ảnh 1

Diễn viên Bích Trâm thường xuyên có livestream với lời lẽ phản cảm.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, liên quan đến quy định trách nhiệm về phát ngôn, cung cấp, chia sẻ thông tin trên mạng xã hội (không gian mạng): Luật An ninh mạng quy định rõ các hành vi bị nghiêm cấm, cũng như phòng ngừa, xử lý hành vi xâm phạm an ninh mạng, trong đó có hành vi về xúc phạm danh dự, uy tín, nhân phẩm của người khác. Ngoài ra, vào tháng 3/2026, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Bộ Quy tắc ứng xử văn hóa trên môi trường số, hướng đến mục đích định hướng hành vi của tổ chức, cá nhân khi tham gia hoạt động trên môi trường số theo chuẩn mực văn hoá, đạo đức và pháp luật Việt Nam.

Điều 5 Quy tắc ứng xử cá nhân, nhấn mạnh: “Khi tham gia thảo luận, phản biện trên môi trường số, cần thể hiện thái độ tôn trọng, giao tiếp văn minh, lịch sự; sử dụng ngôn từ, lời thoại, hình ảnh văn minh, đúng mực, không thô tục, không phản cảm, không xúc phạm hoặc công kích cá nhân; không nói xấu, bôi nhọ tổ chức, cá nhân…".

Bên cạnh đó, đối với hoạt động nghệ thuật, còn có Bộ Quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật (ban hành kèm theo Quyết định số 3196/QĐ-BVHTTDL ngày 13 tháng 12 năm 2021). Mục đích của quy tắc này nhằm xác định các chuẩn mực trong hành vi ứng xử, nhằm thống nhất nhận thức, hành động của người hoạt động nghệ thuật, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến lĩnh vực nghệ thuật và toàn xã hội.

Liên quan đến việc diễn viên Bích Trâm gửi đơn đến Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM để tố một tài khoản Facebook có tên "Long Voduy" xúc phạm danh dự cô, phía Sở cho biết đã nhận đơn và đã xử lý theo quy định.

Diễn viên Bích Trâm sinh năm 1984. Cô là vợ của nghệ sĩ cải lương Linh Tý. Thời gian qua, Bích Trâm thường xuyên livestream và có những phát ngôn gây tranh cãi.

Diễn viên 'Bóng ma hạnh phúc' Ngân Hòa sau thời gian điều trị suy thận

Diễn viên 'Bóng ma hạnh phúc' Ngân Hòa sau thời gian điều trị suy thận

Ngày 7/5, Ngân Hòa thông báo trên trang cá nhân cô chính thức trở lại với công việc sau thời gian gián đoạn vì điều trị bệnh.

Xem thêm
Từ khóa:   diễn viên Bích Trâm phát ngôn gây tranh cãi sao Việt

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, thứ Sáu 7/5/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, giàu không kịp trở tay, chỉ việc rung đùi tài vận tăng vùn vụt

Sau ngày mai, thứ Sáu 7/5/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, giàu không kịp trở tay, chỉ việc rung đùi tài vận tăng vùn vụt

Tâm linh - Tử vi 17 phút trước
Nửa đêm mở cửa cho chị gái, tôi kinh hoàng thấy áo chị ướt sũng, giây phút lớp vải cởi ra, cảnh tượng hiện lên khiến tôi ngã quỵ

Nửa đêm mở cửa cho chị gái, tôi kinh hoàng thấy áo chị ướt sũng, giây phút lớp vải cởi ra, cảnh tượng hiện lên khiến tôi ngã quỵ

Tâm sự Eva 37 phút trước
Đêm tân hôn chú rể ôm sạch vàng cưới "mất tích", sáng sớm quay về tay không cùng "vật lạ" khiến cô dâu choáng nặng

Đêm tân hôn chú rể ôm sạch vàng cưới "mất tích", sáng sớm quay về tay không cùng "vật lạ" khiến cô dâu choáng nặng

Tâm sự 46 phút trước
Triệu Lộ Tư vương tranh cãi 'đụng hàng' Ngu Thư Hân trong MV mới

Triệu Lộ Tư vương tranh cãi 'đụng hàng' Ngu Thư Hân trong MV mới

Sao quốc tế 52 phút trước
Thấy vợ cũ vẫn trân trọng giữ bức hình cưới 3 năm trước, tôi tò mò tìm hiểu để rồi "hóa đá" trước sự thật phía sau

Thấy vợ cũ vẫn trân trọng giữ bức hình cưới 3 năm trước, tôi tò mò tìm hiểu để rồi "hóa đá" trước sự thật phía sau

Tâm sự gia đình 53 phút trước
Bị chồng đuổi khỏi nhà giữa đêm mưa lạnh, tôi "chết lặng" trước hành động và lời thú tội của anh hàng xóm độc thân

Bị chồng đuổi khỏi nhà giữa đêm mưa lạnh, tôi "chết lặng" trước hành động và lời thú tội của anh hàng xóm độc thân

Tâm sự gia đình 1 giờ 0 phút trước
Kỳ lạ đêm nào vợ cũng ở lì trong nhà tắm hàng tiếng đồng hồ, tôi lén nhìn qua khe cửa thì "điếng người" phát hiện sự thật

Kỳ lạ đêm nào vợ cũng ở lì trong nhà tắm hàng tiếng đồng hồ, tôi lén nhìn qua khe cửa thì "điếng người" phát hiện sự thật

Tâm sự gia đình 1 giờ 7 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 8/5/2026, 3 con giáp tiền tài ập xuống đầu, mưu sự đều thành, trở thành đại gia nức tiếng ngay chớp mắt

Trúng số độc đắc đúng 8/5/2026, 3 con giáp tiền tài ập xuống đầu, mưu sự đều thành, trở thành đại gia nức tiếng ngay chớp mắt

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Quen bạn trai qua ứng dụng hẹn hò, tôi "chết đứng" khi lần đầu anh đưa đi ăn buffet sang xịn rồi để lộ bộ mặt thật

Quen bạn trai qua ứng dụng hẹn hò, tôi "chết đứng" khi lần đầu anh đưa đi ăn buffet sang xịn rồi để lộ bộ mặt thật

Tâm sự gia đình 1 giờ 37 phút trước
Đến thăm vợ cũ đang cơn nguy kịch, cô ấy thì thầm tiết lộ một bí mật lâu nay khiến tôi lặng người

Đến thăm vợ cũ đang cơn nguy kịch, cô ấy thì thầm tiết lộ một bí mật lâu nay khiến tôi lặng người

Tâm sự gia đình 2 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Nóng: Triệt phá đường dây làm giả bột ngọt, hạt nêm nhãn hiệu nổi tiếng, thu giữ hơn 3 tấn hàng

Nóng: Triệt phá đường dây làm giả bột ngọt, hạt nêm nhãn hiệu nổi tiếng, thu giữ hơn 3 tấn hàng

Bị cha dượng và mẹ đẻ bạo hành suốt 1 tháng, bé gái 4 tuổi tử vong

Bị cha dượng và mẹ đẻ bạo hành suốt 1 tháng, bé gái 4 tuổi tử vong

Tử vi thứ Sáu 8/5/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dậu tài lộc song toàn, tiền bạc đầy túi, Mão - Thân cẩn trọng mất tiền bạc, xui xẻo bủa vây

Tử vi thứ Sáu 8/5/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dậu tài lộc song toàn, tiền bạc đầy túi, Mão - Thân cẩn trọng mất tiền bạc, xui xẻo bủa vây

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Diễn viên 'Bóng ma hạnh phúc' Ngân Hòa sau thời gian điều trị suy thận

Diễn viên 'Bóng ma hạnh phúc' Ngân Hòa sau thời gian điều trị suy thận

Phương Oanh lần đầu tiết lộ nỗi khổ làm mẹ: 'Ai rồi cũng phải trải qua thôi, cố lên các con'

Phương Oanh lần đầu tiết lộ nỗi khổ làm mẹ: 'Ai rồi cũng phải trải qua thôi, cố lên các con'

Ngô Thanh Vân nhiều lần 'kêu cứu' trên mạng xã hội vì điều này

Ngô Thanh Vân nhiều lần 'kêu cứu' trên mạng xã hội vì điều này

Lan Phương thắng kiện, chồng Tây phải chu cấp 40 triệu đồng mỗi tháng để nuôi hai con

Lan Phương thắng kiện, chồng Tây phải chu cấp 40 triệu đồng mỗi tháng để nuôi hai con

Ca sĩ Thiện Nhân tố người thân bốc lột, chiếm đoạt tài sản, gia đình 'cầu cứu' công an

Ca sĩ Thiện Nhân tố người thân bốc lột, chiếm đoạt tài sản, gia đình 'cầu cứu' công an

Diễn viên Ngọc Tuyết 'Người thổi tù và hàng tổng' qua đời

Diễn viên Ngọc Tuyết 'Người thổi tù và hàng tổng' qua đời