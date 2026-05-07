Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao đề nghị mọi tổ chức, cá nhân nghiêm túc chấp hành quy định pháp luật trong việc cung cấp thông tin trên không gian mạng và thực hiện Bộ Quy tắc ứng xử văn hóa trên môi trường số (ban hành kèm theo Quyết định số 423/QĐ-BVHTTDL ngày 5/3/2026 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) và Bộ Quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật đối với người hoạt động nghệ thuật.

Theo thông tin từ báo Tri thức - ZNews, chiều 7/5, tại buổi họp báo định kỳ về tình hình kinh tế - xã hội TP.HCM, lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM phản hồi về vụ việc diễn viên Bích Trâm thường xuyên livestream với những lời lẽ khiếm nhã, phản cảm và phát ngôn gây tranh cãi.

Sở khuyến khích các tổ chức, cá nhân khi tham gia mạng xã hội phải tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác, ứng xử văn minh, lịch sự, giữ gìn bản sắc văn hóa, giá trị đạo đức và truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Sở cũng sẽ xem xét và xử lý nghiêm minh mọi tổ chức, cá nhân vi phạm quy định pháp luật trên tinh thần "không có vùng cấm và không có ngoại lệ".

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, liên quan đến quy định trách nhiệm về phát ngôn, cung cấp, chia sẻ thông tin trên mạng xã hội (không gian mạng): Luật An ninh mạng quy định rõ các hành vi bị nghiêm cấm, cũng như phòng ngừa, xử lý hành vi xâm phạm an ninh mạng, trong đó có hành vi về xúc phạm danh dự, uy tín, nhân phẩm của người khác. Ngoài ra, vào tháng 3/2026, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Bộ Quy tắc ứng xử văn hóa trên môi trường số, hướng đến mục đích định hướng hành vi của tổ chức, cá nhân khi tham gia hoạt động trên môi trường số theo chuẩn mực văn hoá, đạo đức và pháp luật Việt Nam.

Điều 5 Quy tắc ứng xử cá nhân, nhấn mạnh: “Khi tham gia thảo luận, phản biện trên môi trường số, cần thể hiện thái độ tôn trọng, giao tiếp văn minh, lịch sự; sử dụng ngôn từ, lời thoại, hình ảnh văn minh, đúng mực, không thô tục, không phản cảm, không xúc phạm hoặc công kích cá nhân; không nói xấu, bôi nhọ tổ chức, cá nhân…".

Bên cạnh đó, đối với hoạt động nghệ thuật, còn có Bộ Quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật (ban hành kèm theo Quyết định số 3196/QĐ-BVHTTDL ngày 13 tháng 12 năm 2021). Mục đích của quy tắc này nhằm xác định các chuẩn mực trong hành vi ứng xử, nhằm thống nhất nhận thức, hành động của người hoạt động nghệ thuật, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến lĩnh vực nghệ thuật và toàn xã hội.

Liên quan đến việc diễn viên Bích Trâm gửi đơn đến Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM để tố một tài khoản Facebook có tên "Long Voduy" xúc phạm danh dự cô, phía Sở cho biết đã nhận đơn và đã xử lý theo quy định.

Diễn viên Bích Trâm sinh năm 1984. Cô là vợ của nghệ sĩ cải lương Linh Tý. Thời gian qua, Bích Trâm thường xuyên livestream và có những phát ngôn gây tranh cãi.