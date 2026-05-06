Lan Phương thắng kiện, chồng Tây phải chu cấp 40 triệu đồng mỗi tháng để nuôi hai con

Hậu trường 06/05/2026 16:14

Sáng 6/5, phiên xử phúc thẩm vụ kiện ly hôn giữa diễn viên Lan Phương và chồng cũ - David Duffy diễn ra tại Tòa án Nhân dân Tối cao TP Hà Nội. Sau phiên tòa kéo dài 3 tiếng, hội đồng xét xử đưa ra phán quyết bác bỏ kháng cáo của David Duffy và giữ nguyên kết quả bản án sơ thẩm.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, sáng 6/5, phiên tòa phúc thẩm vụ ly hôn giữa diễn viên Lan Phương và chồng cũ - David Duffy - diễn ra tại Tòa án nhân dân tối cao TP Hà Nội. Ông David Duffy kháng cáo quyền nuôi hai con chung sau khi hai bên thuận tình ly hôn từ ngày 17/9/2025. Trước khi bước vào phiên tòa, Lan Phương bật khóc.

Theo bản án sơ thẩm, Lan Phương được trực tiếp nuôi dưỡng hai con là Mia (sinh năm 2024) và Lina (sinh năm 2018). Chồng cũ có nghĩa vụ cấp dưỡng 40 triệu đồng/tháng từ 9/2025 đến khi các con đủ 18 tuổi hoặc có quyết định khác của pháp luật.

Tại phiên tòa phúc thẩm, ông David Duffy đề nghị được nuôi cả hai con, cho rằng điều kiện kinh tế, môi trường sống của Lan Phương không đảm bảo tối ưu. Theo đại diện pháp luật, thu nhập của ông David Duffy khoảng 6.000 USD/tháng (tương đương 160 triệu đồng), có đủ điều kiện để nuôi con. Đồng thời đưa ra các lập luận liên quan đến việc bị cản trở thăm nom, chăm sóc các con sau sơ thẩm. Ông David Duffy cũng không đồng tình việc con bị xâm phạm quyền riêng tư.

Phía Lan Phương cung cấp tài liệu chứng minh thu nhập ổn định từ nhiều nguồn, gồm sở hữu ba căn hộ (hai căn cho thuê), hoạt động công ty riêng, khai thác hình ảnh cá nhân...

Nữ diễn viên khẳng định chưa từng ngăn cản việc chồng và gia đình chồng cũ thăm nom con, việc chia sẻ hình ảnh con chủ yếu mang tính cá nhân, không nhằm mục đích thương mại.

Lan Phương trước trước khi bước vào phiên tòa phúc thẩm

Theo thông tin từ VOV, Đại diện Viện kiểm sát nhận định cả hai bên đều có điều kiện nuôi dạy con, song việc các cháu đang ổn định cuộc sống, học tập với mẹ cần được ưu tiên. Đồng thời, cháu nhỏ dưới 36 tháng tuổi theo quy định nên ở cùng mẹ, việc tách hai chị em có thể ảnh hưởng tâm lý.

Sau khi xem xét, hội đồng xét xử tuyên không chấp nhận kháng cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm. Hai con tiếp tục được giao cho Lan Phương trực tiếp nuôi dưỡng, ông David Duffy thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng 40 triệu đồng/tháng và có quyền thăm nom, chăm sóc con mà không ai được cản trở.

 

Quá trình xét hỏi và tranh luận ghi nhận nhiều ý kiến trái chiều. Phía ông David cho rằng sau sơ thẩm gặp khó khăn trong việc thăm con, không được cập nhật đầy đủ thông tin về sức khỏe, sinh hoạt của các bé. Đồng thời, ông nêu quan ngại về việc Lan Phương sử dụng hình ảnh con trên mạng xã hội cũng như thương mại.

Lan Phương thắng kiện, chồng Tây phải chu cấp 40 triệu đồng mỗi tháng để nuôi hai con - Ảnh 2
Diễn viên Lan Phương và luật sư Hà Trọng Đại sau phiên xử phúc thẩm ngày 6/5

Cùng có mặt tại phiên tòa, bố mẹ đẻ của ông David Duffy thừa nhận vẫn được Lan Phương tạo điều kiện gặp các cháu.

Lan Phương khẳng định bản thân là người trực tiếp chăm sóc con trong thời gian dài, kể cả khi sức khỏe không tốt vẫn ưu tiên con cái. Nữ diễn viên cũng cho biết có sự hỗ trợ của bảo mẫu, trợ lý khi bận công việc.

Con gái Lina có mặt tại phiên tòa nhưng không trình bày rõ nguyện vọng do tâm lý lo lắng, trong khi cả hai bên đều thống nhất mong muốn các con được sống cùng nhau.

Không chỉ tranh chấp quyền nuôi con, phía David Duffy còn cho biết đã khởi kiện riêng, cho rằng Lan Phương có những phát ngôn sai sự thật về hôn nhân trên mạng xã hội và truyền thông, gây ảnh hưởng đến danh dự, đời sống cá nhân của ông.

Hội đồng xét xử đánh giá các cháu đang phát triển ổn định dưới sự chăm sóc của mẹ, việc thay đổi môi trường sống hoặc tách hai chị em có thể gây xáo trộn. Các cáo buộc về việc cản trở thăm nom chưa có căn cứ rõ ràng.

Kết thúc phiên tòa phúc thẩm, Lan Phương nhảy lên sung sướng khi giành được quyền nuôi hai con. Nữ diễn viên cho biết đã chờ đợi ngày này từ lâu để cảm thấy thực sự tự do và được ở bên các con.

