Lan Phương thắng kiện, chồng Tây phải chu cấp 40 triệu đồng mỗi tháng để nuôi hai con

Hậu trường 06/05/2026 16:14

Sáng 6/5, phiên xử phúc thẩm vụ kiện ly hôn giữa diễn viên Lan Phương và chồng cũ - David Duffy diễn ra tại Tòa án Nhân dân Tối cao TP Hà Nội. Sau phiên tòa kéo dài 3 tiếng, hội đồng xét xử đưa ra phán quyết bác bỏ kháng cáo của David Duffy và giữ nguyên kết quả bản án sơ thẩm.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, sáng 6/5, phiên tòa phúc thẩm vụ ly hôn giữa diễn viên Lan Phương và chồng cũ - David Duffy - diễn ra tại Tòa án nhân dân tối cao TP Hà Nội. Ông David Duffy kháng cáo quyền nuôi hai con chung sau khi hai bên thuận tình ly hôn từ ngày 17/9/2025. Trước khi bước vào phiên tòa, Lan Phương bật khóc.

Theo bản án sơ thẩm, Lan Phương được trực tiếp nuôi dưỡng hai con là Mia (sinh năm 2024) và Lina (sinh năm 2018). Chồng cũ có nghĩa vụ cấp dưỡng 40 triệu đồng/tháng từ 9/2025 đến khi các con đủ 18 tuổi hoặc có quyết định khác của pháp luật.

Tại phiên tòa phúc thẩm, ông David Duffy đề nghị được nuôi cả hai con, cho rằng điều kiện kinh tế, môi trường sống của Lan Phương không đảm bảo tối ưu. Theo đại diện pháp luật, thu nhập của ông David Duffy khoảng 6.000 USD/tháng (tương đương 160 triệu đồng), có đủ điều kiện để nuôi con. Đồng thời đưa ra các lập luận liên quan đến việc bị cản trở thăm nom, chăm sóc các con sau sơ thẩm. Ông David Duffy cũng không đồng tình việc con bị xâm phạm quyền riêng tư.

Phía Lan Phương cung cấp tài liệu chứng minh thu nhập ổn định từ nhiều nguồn, gồm sở hữu ba căn hộ (hai căn cho thuê), hoạt động công ty riêng, khai thác hình ảnh cá nhân...

Nữ diễn viên khẳng định chưa từng ngăn cản việc chồng và gia đình chồng cũ thăm nom con, việc chia sẻ hình ảnh con chủ yếu mang tính cá nhân, không nhằm mục đích thương mại.

Lan Phương thắng kiện, chồng Tây phải chu cấp 40 triệu đồng mỗi tháng để nuôi hai con - Ảnh 1
Lan Phương trước trước khi bước vào phiên tòa phúc thẩm

Theo thông tin từ VOV, Đại diện Viện kiểm sát nhận định cả hai bên đều có điều kiện nuôi dạy con, song việc các cháu đang ổn định cuộc sống, học tập với mẹ cần được ưu tiên. Đồng thời, cháu nhỏ dưới 36 tháng tuổi theo quy định nên ở cùng mẹ, việc tách hai chị em có thể ảnh hưởng tâm lý.

Sau khi xem xét, hội đồng xét xử tuyên không chấp nhận kháng cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm. Hai con tiếp tục được giao cho Lan Phương trực tiếp nuôi dưỡng, ông David Duffy thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng 40 triệu đồng/tháng và có quyền thăm nom, chăm sóc con mà không ai được cản trở.

 

Quá trình xét hỏi và tranh luận ghi nhận nhiều ý kiến trái chiều. Phía ông David cho rằng sau sơ thẩm gặp khó khăn trong việc thăm con, không được cập nhật đầy đủ thông tin về sức khỏe, sinh hoạt của các bé. Đồng thời, ông nêu quan ngại về việc Lan Phương sử dụng hình ảnh con trên mạng xã hội cũng như thương mại.

Lan Phương thắng kiện, chồng Tây phải chu cấp 40 triệu đồng mỗi tháng để nuôi hai con - Ảnh 2
Diễn viên Lan Phương và luật sư Hà Trọng Đại sau phiên xử phúc thẩm ngày 6/5

Cùng có mặt tại phiên tòa, bố mẹ đẻ của ông David Duffy thừa nhận vẫn được Lan Phương tạo điều kiện gặp các cháu.

Lan Phương khẳng định bản thân là người trực tiếp chăm sóc con trong thời gian dài, kể cả khi sức khỏe không tốt vẫn ưu tiên con cái. Nữ diễn viên cũng cho biết có sự hỗ trợ của bảo mẫu, trợ lý khi bận công việc.

Con gái Lina có mặt tại phiên tòa nhưng không trình bày rõ nguyện vọng do tâm lý lo lắng, trong khi cả hai bên đều thống nhất mong muốn các con được sống cùng nhau.

Không chỉ tranh chấp quyền nuôi con, phía David Duffy còn cho biết đã khởi kiện riêng, cho rằng Lan Phương có những phát ngôn sai sự thật về hôn nhân trên mạng xã hội và truyền thông, gây ảnh hưởng đến danh dự, đời sống cá nhân của ông.

Hội đồng xét xử đánh giá các cháu đang phát triển ổn định dưới sự chăm sóc của mẹ, việc thay đổi môi trường sống hoặc tách hai chị em có thể gây xáo trộn. Các cáo buộc về việc cản trở thăm nom chưa có căn cứ rõ ràng.

Kết thúc phiên tòa phúc thẩm, Lan Phương nhảy lên sung sướng khi giành được quyền nuôi hai con. Nữ diễn viên cho biết đã chờ đợi ngày này từ lâu để cảm thấy thực sự tự do và được ở bên các con.

Ca sĩ Thiện Nhân tố người thân bốc lột, chiếm đoạt tài sản, gia đình 'cầu cứu' công an

Ca sĩ Thiện Nhân tố người thân bốc lột, chiếm đoạt tài sản, gia đình 'cầu cứu' công an

Tối 24/4, sau nhiều ồn ào, Thiện Nhân livestream trên trang cá nhân. Cô lần lượt giải đáp những câu hỏi, thắc mắc từ phía công chúng.

Xem thêm
Từ khóa:   diễn viên Lan Phương chồng cũ diễn viên Lan Phương sao Việt

TIN MỚI NHẤT

Bỏ vợ vì nghe tin nhân tình mang thai con trai, người chồng nhận cái kết đắng

Bỏ vợ vì nghe tin nhân tình mang thai con trai, người chồng nhận cái kết đắng

Ngoại tình 2 giờ 17 phút trước
Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 27 phút trước
Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Tâm sự 2 giờ 47 phút trước
Tưởng mẹ ủng hộ đưa nhân tình về nhà, người chồng không ngờ rơi vào kế hoạch của mẹ và vợ

Tưởng mẹ ủng hộ đưa nhân tình về nhà, người chồng không ngờ rơi vào kế hoạch của mẹ và vợ

Tâm sự 3 giờ 17 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 18/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Trúng số độc đắc đúng ngày 18/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 32 phút trước
Chồng quay về sau khi trắng tay vì nhân tình, vợ bình thản thông báo đã tìm bố mới cho con

Chồng quay về sau khi trắng tay vì nhân tình, vợ bình thản thông báo đã tìm bố mới cho con

Tâm sự gia đình 3 giờ 47 phút trước
Mẹ chồng nắm chặt tay an ủi khi nghe tin con dâu định dọn về nhà ngoại

Mẹ chồng nắm chặt tay an ủi khi nghe tin con dâu định dọn về nhà ngoại

Tâm sự gia đình 4 giờ 17 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài điểm mặt trao tài lộc, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài điểm mặt trao tài lộc, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 32 phút trước
Sét đánh cạnh sân pickleball gây ra sự cố mất điện khiến người chơi hoảng sợ

Sét đánh cạnh sân pickleball gây ra sự cố mất điện khiến người chơi hoảng sợ

Video 4 giờ 47 phút trước
Bị con gái 6 tuổi tiết lộ bí mật trong nhà ngay khi vừa đi công tác về

Bị con gái 6 tuổi tiết lộ bí mật trong nhà ngay khi vừa đi công tác về

Tâm sự gia đình 5 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Chân dung sao nữ duy nhất phản hồi lời xin lỗi của Trường Giang bằng đúng 5 chữ

Chân dung sao nữ duy nhất phản hồi lời xin lỗi của Trường Giang bằng đúng 5 chữ

Trường Giang và Nhã Phương: Từ 'phim giả tình thật' đến cuộc hôn nhân sau nhiều thăng trầm

Trường Giang và Nhã Phương: Từ 'phim giả tình thật' đến cuộc hôn nhân sau nhiều thăng trầm

Sau 10 năm chờ đợi, Quế Vân nói một câu khiến nhiều người bất ngờ: 'Em tha thứ cho anh'

Sau 10 năm chờ đợi, Quế Vân nói một câu khiến nhiều người bất ngờ: 'Em tha thứ cho anh'

Trường Giang nói gì khi được hỏi về chuyện từng quen người phụ nữ khác lúc yêu Nhã Phương?

Trường Giang nói gì khi được hỏi về chuyện từng quen người phụ nữ khác lúc yêu Nhã Phương?