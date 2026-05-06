Nữ diễn viên Trần Hạo Vũ lên tiếng trước tin đồn ngoại tình tại Mỹ

Sao quốc tế 06/05/2026 16:21

Ngày 4/5, truyền thông Trung Quốc đưa tin Trần Hạo Vũ trở thành tâm điểm chú ý sau khi vướng cáo buộc chen vào mối quan hệ tình cảm của người khác. Cụ thể, một diễn viên trẻ tên Dư Ý bất ngờ đăng tải bài viết trên mạng xã hội, cho rằng Trần Hạo Vũ đã “bay sang New York để bí mật gặp bạn trai cô”.

Người này dùng những lời lẽ gay gắt, gọi bạn trai là “người đàn ông quen thói nói dối” còn Trần Hạo Vũ là “tiểu tam”. Vụ việc nhanh chóng lan rộng và gây tranh cãi. Tuy nhiên, bài đăng không kèm theo bất kỳ bằng chứng xác thực nào và bị xóa trong 3 tiếng kể từ khi đăng tải.

 

Sau khi ồn ào nổ ra, phía Trần Hạo Vũ nhanh chóng lên tiếng phủ nhận. Công ty quản lý khẳng định chuyến đi Mỹ của nữ diễn viên là để quay quảng cáo. Nữ diễn viên tranh thủ thời gian rảnh để gặp gỡ và dùng bữa với bạn bè cũ, không có bất kỳ hành vi sai trái nào như cáo buộc Dư Ý đưa ra. Đơn vị quản lý nhấn mạnh toàn bộ thông tin lan truyền trên mạng là bịa đặt ác ý. Phía Trần Hạo Vũ cho biết sẽ xử lý những cá nhân phát tán tin đồn bằng hành động pháp lý.

Sinh năm 1992, Trần Hạo Vũ hoạt động ở cả lĩnh vực diễn xuất lẫn ca hát. Cô bước chân vào ngành giải trí sau khi chiến thắng cuộc thi Thần tượng Trung Quốc năm 2014. Sau đó, cô được biết đến nhiều nhất qua bộ phim Như Ý truyện vai Thư phi Diệp Hách Na Lạp Ý Hoan và chương trình Tỷ tỷ đạp gió 2024.

Tại Tỷ tỷ đạp gió 2024, từ một gương mặt ít được chú ý, Trần Hạo Vũ bất ngờ vươn lên dẫn đầu và giành ngôi vị quán quân trong đêm chung kết. Theo phân tích từ truyền thông Trung Quốc, màn trình diễn Mái tóc như tuyết của cô ghi dấu ấn nhờ khả năng kết hợp diễn xuất và ca hát, thể hiện nhiều màu sắc khác nhau trong cùng một tiết mục. 

Ban đầu, chương trình tập trung quảng bá các thần tượng nổi tiếng, song những thí sinh ít tên tuổi như Trần Hạo Vũ đã tạo nên bước ngoặt nhờ thực lực và tài năng. Dù thời lượng xuất hiện hạn chế, cô vẫn gây chú ý nhờ phong cách trình diễn ấn tượng. Trường hợp của Trần Hạo Vũ được xem là minh chứng cho thấy quá trình tích lũy và nỗ lực trong thời gian dài sẽ mang lại kết quả tích cực. Trong môi trường giải trí nhiều biến động, yếu tố kỹ năng và thực lực vẫn là giá trị cốt lõi giúp nghệ sĩ trụ vững, tờ Sina phân tích.

 

Ngoài ra, cô còn tham gia một số dự án phim như Novoland: Eagle Flag, I Don't Want To Be Friends With You, Sinh ra để là người ấy, Bắt đầu lại… 

