Tiết lộ chuyện tình của tài tử Tạ Hiền và bạn gái kém 49 tuổi

Mới đây, bạn gái cũ ông Tạ Hiền lên livestream kể về cuộc tình đẹp của hai người. Coco gặp ông Tạ ở Thượng Hải vào đầu năm 2004. Lần đầu tiên họ gặp nhau ở sảnh khách sạn và cô ngay lập tức bị thu hút bởi vẻ ngoài của ông. Khi đó, ông đang hút xì gà ở sảnh khách sạn. Ông mặc vest và trông rất quyến rũ. Coco thầm nghĩ: "Trời ơi, người đàn ông này trông đẹp trai quá".

Một lần đến Hong Kong, Coco rất bất ngờ và vui mừng khi nhận được một món quà đặc biệt do bạn trai lớn tuổi chuẩn bị: một chiếc váy dạ hội kèm trang sức ton sur ton. Tuy nhiên, ông dặn kèm: Bộ trang sức được mượn từ con gái - Tạ Đình Đình - và cần phải được trả lại sau khi sử dụng. Riêng chiếc váy được ông mua cho cô làm quà. Cô gái thấy những lời nói thẳng thắn của ông Tạ rất thú vị, điều này càng củng cố thêm mối quan hệ.

Sau khi tiếp cận, Tạ Hiền rủ Coco đi ăn tối. Cô gái cười tiết lộ: "Khi đó tôi vờ đỏng đảnh, nói với ông ấy: 'Chờ em sắp xếp với bạn xong đã. Nếu bạn em hủy hẹn, em đi ăn với ông". Thực tế, hôm đó, bạn cô chẳng hề rủ cô đi ăn.

Sau bữa ăn, ông nhờ Coco đưa ông ra sân bay. Lúc đó là mùa đông và Coco chỉ mặc một chiếc áo khoác cashmere mỏng. Có lẽ cảm nhận được Coco đang lạnh nên ông vừa hút xì gà bằng một tay, tay kia mở áo khoác da và ôm cô. Ông nói: "Người anh ấm áp, em có thể cho tay vào trong áo anh để sưởi ấm". Coco nhẹ nhàng đặt tay lên ngực Tạ Hiền. Ngay lúc đó, cô cảm thấy tim ông đập rất nhanh. Coco nói "đó là tình yêu sét đánh".

Sau này, họ nảy sinh tình cảm, thường xuyên xuất hiện cùng nhau trước công chúng, thể hiện gắn bó. Khi Tạ Hiền biết thần tượng của Coco là Alex Fong, ông đã đưa cô đến gặp thần tượng. Ông còn ghen, hỏi ngược: "Cậu ấy và tôi ai đẹp trai hơn?".

Về những vấn đề phát sinh từ sự chênh lệch tuổi tác, Coco cho biết, ban đầu không quá coi trọng điều đó, thậm chí đôi khi đối xử với ông như một đứa trẻ. Cho đến một lần họ cùng nhau đi leo núi, ông không theo kịp cô và phàn nàn cô "không chăm sóc ông tốt", cô mới thực sự nhận ra sự khác biệt về thể chất và nhịp sống giữa hai người.

Năm 2018, Coco chủ động chia tay ông vì khoảng cách tuổi tác. Cô cho biết, số tiền 20 triệu ông đưa cho cô trước khi chia tay là "tiền tiết kiệm chung của cả hai".