Bắt ve sầu chiên ăn, 9 người dân phải nhập viện cấp cứu

Đời sống 05/05/2026 16:46

Ngày 5/5, bác sĩ Nguyễn Việt Đức, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, cho biết từ tháng 4 đến đầu tháng 5, bệnh viện này tiếp nhận 9 bệnh nhân vào điều trị các triệu chứng ngộ độc.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 5/5, ông Nguyễn Việt Đức, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Hướng Hóa (Quảng Trị), cho biết các bệnh nhân nhập viện trong thời gian từ 1/4 đến 3/5, độ tuổi từ 17 đến 86, đến từ các xã Hướng Phùng, xã Lìa, Tân Lập, Khe Sanh.

Theo bác sĩ Đức, đa số người dân bắt ve sầu ngoài tự nhiên, sau đó chiên với dầu, mỡ để ăn. Sau khi sử dụng, bệnh nhân xuất hiện các triệu chứng như đau bụng, sốt, tiêu chảy, nôn mửa, nổi mẩn đỏ; trường hợp nặng có thể khó thở, nguy cơ tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời.

“Thông thường, bệnh nhân phải điều trị từ 5-7 ngày mới ổn định sức khỏe”, bác sĩ Đức cho biết.

Các bệnh nhân được điều trị bằng truyền dịch, bù nước điện giải, sử dụng kháng sinh, thuốc chống sốc phản vệ và men tiêu hóa.

Bắt ve sầu chiên ăn, 9 người dân phải nhập viện cấp cứu - Ảnh 1
Dùng ve sầu làm thực phẩm dễ bị ngộ độc và dị ứng - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, ngành y tế nhận định nguyên nhân ngộ độc có thể do ve sầu sống dưới đất, dễ nhiễm nấm độc. Khi gặp điều kiện thuận lợi, nấm phát triển mạnh, xâm nhập vào cơ thể ấu trùng nhưng vẫn giữ nguyên hình dạng bên ngoài, khiến người dân khó nhận biết. Ngoài ra, protein trong ve sầu có thể gây dị ứng, sốc phản vệ.

Dù đã được cảnh báo nhiều lần, việc ăn ve sầu vẫn là thói quen của một bộ phận người dân vùng núi Hướng Hóa. Trung bình mỗi năm địa phương ghi nhận hơn 10 ca ngộ độc, tăng cao vào mùa hè.

Ngành y tế khuyến cáo người dân không nên ăn ve sầu. Khi có các biểu hiện như chóng mặt, nôn mửa, co giật, cứng hàm, lú lẫn… cần nhanh chóng đưa người bệnh đến cơ sở y tế gần nhất để được xử trí kịp thời.

NÓNG: Hơn 60 học sinh ở Cà Mau bị ngộ độc sau khi ăn cơm chiên Dương Châu miễn phí

NÓNG: Hơn 60 học sinh ở Cà Mau bị ngộ độc sau khi ăn cơm chiên Dương Châu miễn phí

Ngày 5/5, Chi cục An toàn thực phẩm tỉnh Cà Mau đã có báo cáo kết thúc vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại Trường tiểu học Nhụy Cầm, xã Vĩnh Lộc.

Xem thêm
Từ khóa:   Bắt ve sầu ăn tin moi ngộ độc

TIN MỚI NHẤT

Trương Bá Chi hoảng hốt khi bị đau bụng dữ dội, nôn mửa ngay giữa đêm

Trương Bá Chi hoảng hốt khi bị đau bụng dữ dội, nôn mửa ngay giữa đêm

Sao quốc tế 17 phút trước
Ngư dân bắt được con cá mú khổng lồ trên biển và pha xử lý hoàn toàn bất ngờ

Ngư dân bắt được con cá mú khổng lồ trên biển và pha xử lý hoàn toàn bất ngờ

Video 20 phút trước
Tiết lộ chuyện tình của tài tử Tạ Hiền và bạn gái kém 49 tuổi

Tiết lộ chuyện tình của tài tử Tạ Hiền và bạn gái kém 49 tuổi

Sao quốc tế 35 phút trước
Nữ tài xế bất tỉnh khi đang lái xe, học sinh có phản ứng bất ngờ khiến nhiều người thán phục

Nữ tài xế bất tỉnh khi đang lái xe, học sinh có phản ứng bất ngờ khiến nhiều người thán phục

Video 50 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 6/5/2026, 3 con giáp được Thần Tài ban phát tài lộc, công danh và tiền bạc thăng hoa đủ đường

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 6/5/2026, 3 con giáp được Thần Tài ban phát tài lộc, công danh và tiền bạc thăng hoa đủ đường

Tâm linh - Tử vi 55 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Tư 6/5/2026, 3 con giáp là chuột sa hũ vàng, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, hoan hỷ ôm trọn tài lộc trong thiên hạ

Kể từ ngày mai, thứ Tư 6/5/2026, 3 con giáp là chuột sa hũ vàng, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, hoan hỷ ôm trọn tài lộc trong thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Danh tính người đàn ông nước ngoài say xỉn, chạy xe máy tông cụ bà tử vong

Danh tính người đàn ông nước ngoài say xỉn, chạy xe máy tông cụ bà tử vong

Đời sống 1 giờ 18 phút trước
Chiếc xe ô tô đang vào cua thì bất ngờ mất lái, lao thẳng xuống vực rồi bốc cháy khiến 2 người tử vong

Chiếc xe ô tô đang vào cua thì bất ngờ mất lái, lao thẳng xuống vực rồi bốc cháy khiến 2 người tử vong

Video 1 giờ 20 phút trước
Danh tính nữ diễn viên bị tố sang Mỹ để ngoại tình với bạn trai

Danh tính nữ diễn viên bị tố sang Mỹ để ngoại tình với bạn trai

Sao quốc tế 1 giờ 22 phút trước
'Ảnh đế' Lương Triều Vỹ tiết lộ thói quen sinh hoạt khiến nhiều người bất ngờ

'Ảnh đế' Lương Triều Vỹ tiết lộ thói quen sinh hoạt khiến nhiều người bất ngờ

Sao quốc tế 1 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Xe khách tông đuôi xe tải trên cao tốc TPHCM - Long Thành, giải cứu 21 người mắc kẹt trong xe

Xe khách tông đuôi xe tải trên cao tốc TPHCM - Long Thành, giải cứu 21 người mắc kẹt trong xe

Giá vàng hôm nay, ngày 5/5/2026: Sụt giảm rất mạnh, người mua lỗ 13,5 triệu đồng/lượng chỉ trong vòng 20 ngày

Giá vàng hôm nay, ngày 5/5/2026: Sụt giảm rất mạnh, người mua lỗ 13,5 triệu đồng/lượng chỉ trong vòng 20 ngày

Danh tính thủ môn đang đá bóng, bất ngờ gục xuống sân tử vong

Danh tính thủ môn đang đá bóng, bất ngờ gục xuống sân tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

NÓNG: Hơn 60 học sinh ở Cà Mau bị ngộ độc sau khi ăn cơm chiên Dương Châu miễn phí

NÓNG: Hơn 60 học sinh ở Cà Mau bị ngộ độc sau khi ăn cơm chiên Dương Châu miễn phí

Sản phụ sinh con trên đường, cảnh sát dùng xe đặc chủng dẫn đường đến bệnh viện

Sản phụ sinh con trên đường, cảnh sát dùng xe đặc chủng dẫn đường đến bệnh viện

Danh tính người đàn ông nước ngoài say xỉn, chạy xe máy tông cụ bà tử vong

Danh tính người đàn ông nước ngoài say xỉn, chạy xe máy tông cụ bà tử vong

Xe khách tông đuôi xe tải trên cao tốc TPHCM - Long Thành, giải cứu 21 người mắc kẹt trong xe

Xe khách tông đuôi xe tải trên cao tốc TPHCM - Long Thành, giải cứu 21 người mắc kẹt trong xe

Giá vàng hôm nay, ngày 5/5/2026: Sụt giảm rất mạnh, người mua lỗ 13,5 triệu đồng/lượng chỉ trong vòng 20 ngày

Giá vàng hôm nay, ngày 5/5/2026: Sụt giảm rất mạnh, người mua lỗ 13,5 triệu đồng/lượng chỉ trong vòng 20 ngày

Xuồng chở 14 khách đắm trên vịnh Hạ Long, 3 người nhập viện cấp cứu

Xuồng chở 14 khách đắm trên vịnh Hạ Long, 3 người nhập viện cấp cứu