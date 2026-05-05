Bắt ve sầu chiên ăn, 9 người dân phải nhập viện cấp cứu

Ngày 5/5, bác sĩ Nguyễn Việt Đức, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, cho biết từ tháng 4 đến đầu tháng 5, bệnh viện này tiếp nhận 9 bệnh nhân vào điều trị các triệu chứng ngộ độc.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 5/5, ông Nguyễn Việt Đức, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Hướng Hóa (Quảng Trị), cho biết các bệnh nhân nhập viện trong thời gian từ 1/4 đến 3/5, độ tuổi từ 17 đến 86, đến từ các xã Hướng Phùng, xã Lìa, Tân Lập, Khe Sanh.

Theo bác sĩ Đức, đa số người dân bắt ve sầu ngoài tự nhiên, sau đó chiên với dầu, mỡ để ăn. Sau khi sử dụng, bệnh nhân xuất hiện các triệu chứng như đau bụng, sốt, tiêu chảy, nôn mửa, nổi mẩn đỏ; trường hợp nặng có thể khó thở, nguy cơ tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời.

“Thông thường, bệnh nhân phải điều trị từ 5-7 ngày mới ổn định sức khỏe”, bác sĩ Đức cho biết.

Các bệnh nhân được điều trị bằng truyền dịch, bù nước điện giải, sử dụng kháng sinh, thuốc chống sốc phản vệ và men tiêu hóa.

Dùng ve sầu làm thực phẩm dễ bị ngộ độc và dị ứng - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, ngành y tế nhận định nguyên nhân ngộ độc có thể do ve sầu sống dưới đất, dễ nhiễm nấm độc. Khi gặp điều kiện thuận lợi, nấm phát triển mạnh, xâm nhập vào cơ thể ấu trùng nhưng vẫn giữ nguyên hình dạng bên ngoài, khiến người dân khó nhận biết. Ngoài ra, protein trong ve sầu có thể gây dị ứng, sốc phản vệ.

Dù đã được cảnh báo nhiều lần, việc ăn ve sầu vẫn là thói quen của một bộ phận người dân vùng núi Hướng Hóa. Trung bình mỗi năm địa phương ghi nhận hơn 10 ca ngộ độc, tăng cao vào mùa hè.

Ngành y tế khuyến cáo người dân không nên ăn ve sầu. Khi có các biểu hiện như chóng mặt, nôn mửa, co giật, cứng hàm, lú lẫn… cần nhanh chóng đưa người bệnh đến cơ sở y tế gần nhất để được xử trí kịp thời.

