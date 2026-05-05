NÓNG: Bé trai 2 tuổi bị mẹ ruột và người tình bạo hành gãy xương, hôn mê

Đời sống 05/05/2026 16:50

Vụ việc xảy ra tại một phòng trọ tại ấp Phú Lâm, xã Hòa Hiệp, nơi người mẹ đến thuê ở cùng con trai và người tình được hơn 1 tháng nay. Theo lãnh đạo xã Hòa Hiệp, sau khi nắm được thông tin, chính quyền địa phương đã tổ chức thăm hỏi cháu bé, đồng thời yêu cầu các đơn vị chức năng xã có biện pháp bảo vệ cháu bé.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, ngày 5/5, Đảng ủy xã Hòa Hiệp (TPHCM) chỉ đạo các cơ quan liên quan điều tra vụ bé trai 2 tuổi nghi bị mẹ ruột và người tình bạo hành gây hôn mê, đa chấn thương.

Trước đó, ngày 2/5, lực lượng chức năng nhận được tin báo về vụ bạo hành trẻ em trên địa bàn ấp Phú Lâm, xã Hòa Hiệp, nạn nhân là bé trai sinh năm 2024.

Nạn nhân trong tình trạng hôn mê, đa chấn thương, gồm nhiều vết bầm dập và gãy xương, phải cấp cứu khẩn cấp. Vụ việc gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Hình ảnh cháu bé bị bạo hành với nhiều vết bầm trên người gây bức xúc trong dư luận - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, một lãnh đạo Đảng ủy xã Hòa Hiệp cho biết ngay sau khi nắm thông tin, các lực lượng chức năng của xã đã khẩn trương tiếp cận hiện trường, ngăn chặn hành vi vi phạm, đưa cháu bé đi cấp cứu tại cơ sở y tế, đồng thời tiến hành xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ liên quan.

Ban Thường vụ Đảng ủy, UBND xã Hòa Hiệp đã giao Công an xã chủ trì, phối hợp các ngành liên quan khẩn trương điều tra, củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm những đối tượng liên quan đến hành vi bạo hành cháu bé.

 

Công an Khánh Hòa đang điều tra, làm rõ nguyên nhân một người đàn ông được phát hiện tử vong bất thường trong ô tô đỗ sát lề quốc lộ 27C, đoạn qua thôn Đá Bàn, xã Nam Khánh Vĩnh.

