Danh tính nam tài xế tử vong trên ghế lái trong ô tô đỗ ven đường

Đời sống 05/05/2026 05:30

Công an Khánh Hòa đang điều tra, làm rõ nguyên nhân một người đàn ông được phát hiện tử vong bất thường trong ô tô đỗ sát lề quốc lộ 27C, đoạn qua thôn Đá Bàn, xã Nam Khánh Vĩnh.

Theo thông tin từ VietNamNet, chiều 4/5, Công an tỉnh Khánh Hòa hoàn tất khám nghiệm, bàn giao thi thể thanh niên tử vong trong ô tô cho gia đình lo hậu sự.

Trước đó, sáng cùng ngày, người dân lưu thông qua Quốc lộ 27C (đoạn qua xã Nam Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa) phát hiện một ô tô màu trắng, biển số Khánh Hòa đỗ ven đường trong thời gian dài.

Nghi có dấu hiệu bất thường, một số người đến kiểm tra thì thấy một nam thanh niên gục trên ghế lái, gọi nhiều lần nhưng không phản ứng nên đã trình báo cơ quan chức năng.

Danh tính nam tài xế tử vong trên ghế lái trong ô tô đỗ ven đường - Ảnh 1
Hiện trường vụ việc - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp Công an xã Nam Khánh Vĩnh và các đơn vị liên quan đã có mặt tại hiện trường, tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc.

Bước đầu xác định nạn nhân là anh N.T.H. (28 tuổi, ngụ phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa).

Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

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