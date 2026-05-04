Diễn biến MỚI vụ nam sinh lớp 9 bị đánh hội đồng nhập viện trên đường đi học

Đời sống 04/05/2026 16:45

Liên quan đến đoạn clip nam sinh lớp 9 bị nhóm học sinh khối lớp 7 hành hung gây xôn xao dư luận, lãnh đạo phường Duy Tiên, tỉnh Ninh Bình cho biết, lực lượng công an đã vào cuộc xác minh. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân.

Theo thông tin từ VOV, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một nam sinh mặc áo đồng phục mùa đông xanh - trắng bị một học sinh khác dùng vật giống thắt lưng đánh liên tiếp vào người và em này chỉ biết giơ tay lên đỡ.  

Khi nạn nhân có phản ứng chống trả, lập tức nhiều học sinh khác xông vào, cùng tham gia đánh hội đồng.

gày 3/5, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tỉnh Ninh Bình đã có báo cáo nhanh vụ việc một nam sinh lớp 9, Trường THCS Chuyên Ngoại (phường Duy Tiên, tỉnh Ninh Bình) bị "đánh hội đồng" gây xôn xao mạng xã hội.

 

Báo cáo cho thấy sự việc xảy ra ngày 24-4, tại khu vực Khu công nghiệp cầu cảng Yên Lệnh (phố Tường Thụy I, phường Duy Tiên). Thời điểm này, em L.V.D. (đang học lớp 9, Trường THCS Chuyên Ngoại) đang trên đường đi học về, bất ngờ bị nhóm bạn cùng trường lao vào "đánh hội đồng".

Diễn biến MỚI vụ nam sinh lớp 9 bị đánh hội đồng nhập viện trên đường đi học - Ảnh 1
Nam sinh L.V.D (áo khoác xanh) học sinh lớp 9B, Trường THCS Chuyên Ngoại (phường Duy Tiên, tỉnh Ninh Bình), bị nhóm bạn cùng trường đánh hội đồng - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, kết quả xác minh xác định nhóm học sinh tham gia đánh nam sinh D. gồm có: L.A.T., N.B.Đ., N.Q.N. (lớp 7B); L.Đ.T., V.D.K., L.M.H., V.K.P. (lớp 7C). Có 2 nam sinh lớp 9 đứng quay video, sau đó video này được phát tán trên mạng xã hội, gây bức xúc dư luận.

Vụ việc sau đó được gia đình nạn nhân báo cáo tới nhà trường. Đồng thời, gia đình đã đưa em D. đến Bệnh viện Hưng Hà (Hưng Yên) để khám, điều trị. Mặc dù nam sinh này đã ôm đầu bỏ chạy nhưng vẫn bị nhóm bạn cùng trường đuổi đánh

Ngay sau sự việc, các em học sinh đánh bạn đã bị yêu cầu viết bản tường trình, đồng thời nhà trường đã mời phụ huynh của các học sinh có tham gia đánh nhau và quay video đến làm việc. Lãnh đạo nhà trường cũng đã trực tiếp tới bệnh viện thăm hỏi, động viên học sinh D.

Hiện, vụ việc đang được nhà trường phối hợp với Công an phường Duy Tiên tiếp tục xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định.

