Sáng 4/5, theo thông tin từ Báo Người Lao Động, một lãnh đạo UBND xã Quảng Châu, Nghệ An, cho biết trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ việc một người đàn ông nghi đột quỵ tử vong khi chơi bóng đá.

Vào chiều ngày 3/5, khi đang chơi bóng đá ở một sân trên địa bàn xã Diễn Liên (cũ), nay là xã Quảng Châu, anh C.Đ.K. (SN 1993, trú xóm 4, xã Quảng Châu) bất ngờ ngã gục xuống sân.

Người thân đưa anh K. về nhà lo hậu sự - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ Báo Dân trí, phát hiện sự việc, những người trên sân đã đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng nạn nhân không qua khỏi.

"Nạn nhân đang làm thủ môn, mặc dù không va chạm với ai trên sân nhưng bất ngờ gục xuống rồi tử vong sau đó" - lãnh đạo xã Quảng Châu thông tin.

Được biết, anh K. làm nghề tự do, đã lập gia đình, có hai con nhỏ.

