Tống Uy Long, Vương Tinh Việt và Trần Triết Viễn được ưu ái nhất đóng các dự án phim cổ trang thần tượng

Cuộc chiến về thù lao của diễn viên đang bước vào giai đoạn thắt chặt toàn diện.​ Đối với các nam diễn viên tuyến đầu ở độ tuổi 40-50, cát-xê cho vai nam chính số 1 đã giảm 70% so với thời kỳ đỉnh cao, nếu đóng vai phụ còn bị cắt giảm thù lao sâu hơn nữa.

Liên quan đến ngành giải trí Hoa ngữ mới đây, trong quý I năm nay, số phim truyền hình dài tập khởi quay được 4 nền tảng video lớn (Tencent Video, iQiYi, Mango TV, Youku) công bố chỉ có 28 tác phẩm. Con số này tuy tăng nhẹ so với 23 bộ của cùng kỳ năm 2025, nhưng vẫn thấp hơn rất nhiều so với 55 bộ năm 2022. Nếu theo nhịp độ này, tổng số phim Hoa ngữ khởi quay trong cả năm 2026 rất khó vượt quá 150 bộ. Các nền tảng cũng tập trung chọn các diễn viên và đề tài "an toàn" đã được thị trường kiểm chứng.

Thậm chí, vì số lượng dự án phim giảm mạnh, không ít diễn viên nổi tiếng sẵn sàng chấp nhận đóng vai phụ để có thể được góp mặt ở một dự án lớn tiềm năng.

Trước tình hình này, nhiều diễn viên chủ động giảm thù lao để thúc đẩy các dự án được thông qua.

Trong khi đó, các nền tảng có xu hướng lựa chọn những nghệ sĩ mang lại giá trị lợi ích cao hơn. Sohu tiết lộ, Tống Uy Long, Vương Tinh Việt và Trần Triết Viễn hiện là những nam diễn viên được nền tảng ưu ái nhất khi xét duyệt các dự án phim cổ trang thần tượng.

Lý do là vì nền tảng nhìn thấy được ở họ lợi thế về tệp khán giả, tiềm năng thương mại, hoặc các tài nguyên đi kèm mà diễn viên đó có thể mang lại.

Ở trường hợp của Vương Tinh Việt, Sohu cho biết, mức độ công nhận của nam diễn viên này trên nền tảng luôn rất cao, không chỉ bởi năng lực nghiệp vụ tốt, mà còn nhờ nguồn lực từ “ông chủ” của anh là nhà sản xuất Vu Chính (người đứng đầu công ty quản lý của Vương Tinh Việt).

Ngoài ra, Sohu nhấn mạnh, không có diễn viên nào là "tuyệt đối chắc chắn được thông qua". Nhưng một số cái tên thuộc diện có độ đảm bảo cao cả về độ nhận diện quốc dân lẫn kỹ năng diễn xuất như Trương Dịch, Vu Hòa Vỹ, Trần Đạo Minh.

Gần đây, trên mạng xã hội lan truyền nguồn tin từ giới giải trí rằng một nam diễn viên thế hệ 1990-1995 "4 bộ phim không được thông qua". Tin tức này đã khiến khán giả bàn luận sôi nổi và tò mò về danh tính người được nhắc đến.

Song, theo Sohu, diễn viên "4 bộ phim không được thông qua" không chỉ có một người. Cho thấy mức độ cạnh tranh của ngành phim ảnh ngày càng gay gắt.

Khi quy mô ngành bị thu hẹp, các nền tảng có nhiều sự lựa chọn hơn, nên họ sẽ tiến hành tính toán khắt khe hơn về độ phù hợp giữa diễn viên và nhân vật, cũng như tỉ lệ hoàn vốn của dự án.