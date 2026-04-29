Bạch Lộc bị chỉ tríchgây tranh cãi vì thiếu tinh tế tại 'Running Man Trung Quốc'

Sao quốc tế 29/04/2026 15:54

Sự trở lại của chương trình Keep Running (Running Man Trung Quốc) đang đối mặt nhiều thách thức khi rating sụt giảm, đồng thời kéo theo loạt tranh cãi xoay quanh phát ngôn của dàn nghệ sĩ. Trong đó, Bạch Lộc trở thành tâm điểm khi liên tiếp nhận ý kiến trái chiều. Dù gây tranh luận, cô vẫn được xem là một trong những “át chủ bài” quan trọng của chương trình.

Theo ghi nhận, tập mở màn của mùa mới chỉ đạt mức rating khoảng 0,3899%, được cho là thấp nhất trong lịch sử phát sóng của chương trình. Bên cạnh yếu tố nội dung, phản ứng của khán giả dành cho một số khách mời và thành viên cố định cũng không mấy tích cực.

Bạch Lộc bị chỉ tríchgây tranh cãi vì thiếu tinh tế tại 'Running Man Trung Quốc' - Ảnh 1

Tranh cãi xoay quanh Bạch Lộc xuất phát từ một đoạn hậu trường khi cô trò chuyện cùng các khách mời trẻ thuộc Thời Đại Thiếu Niên Đoàn. Trong tình huống này, nữ diễn viên bày tỏ sự ngạc nhiên khi các khách mời cho rằng, phần thi buổi sáng khá mệt. Dù nhận được câu trả lời xác nhận, Bạch Lộc vẫn giữ quan điểm cá nhân rằng “không hề mệt”, chỉ cảm thấy nắng nóng.

Phát ngôn này nhanh chóng bị cho là thiếu tinh tế khi đặt trong bối cảnh nội dung thử thách. Theo đó, ở phần thi buổi sáng, Bạch Lộc cùng một số thành viên được phân công tham gia thử thách nhẹ nhàng hơn, trong khi nhiều người khác phải chèo thuyền hoặc bơi tiếp sức quãng đường dài trên biển. Sự chênh lệch về mức độ vận động khiến khán giả cho rằng nhận định của nữ diễn viên thiếu sự đồng cảm với đồng đội.

Bạch Lộc bị chỉ tríchgây tranh cãi vì thiếu tinh tế tại 'Running Man Trung Quốc' - Ảnh 2Bạch Lộc bị chỉ tríchgây tranh cãi vì thiếu tinh tế tại 'Running Man Trung Quốc' - Ảnh 3

Không dừng lại ở đó, trong phần chính của chương trình, Bạch Lộc còn có những chia sẻ về hai thành viên kỳ cựu là Lý Thần và Trịnh Khải. Cách cô gọi họ là “người lớn tuổi” với thái độ được cho là đùa cợt, cùng việc mô phỏng lại hành động thi đấu của đàn anh, đã khiến một bộ phận khán giả cảm thấy không thoải mái. Một số ý kiến cho rằng, cách thể hiện này dễ tạo cảm giác thiếu tôn trọng, đặc biệt trong môi trường chương trình mang tính cạnh tranh.

Trên các nền tảng mạng xã hội, nhiều bình luận bày tỏ sự không đồng tình, cho hay việc tham gia một chương trình vận động đòi hỏi tinh thần nghiêm túc và sự nỗ lực nhất định. Một số khán giả cũng so sánh Bạch Lộc với các thành viên nữ trước đây như Angelababy hay Tống Vũ Kỳ, những người được đánh giá cao về tinh thần thi đấu.

Nghi vấn Bạch Lộc từ chối đóng 'Trục ngọc' vì Trương Lăng Hách

Khi bước vào giai đoạn cuối, dù vướng nhiều tranh cãi, bộ phim cổ trang Hoa ngữ “Trục ngọc” vẫn đang thống trị nhiều bảng xếp hạng về lượt xem và độ thảo luận. Trương Lăng Hách và Điền Hi Vi trở thành một trong những cặp đôi màn ảnh “hot” nhất hiện tại.

Xem thêm
Từ khóa:   Bạch Lộc sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Nghi vấn Bạch Lộc từ chối đóng 'Trục ngọc' vì Trương Lăng Hách

Phản ứng gây chú ý của Bạch Lộc khi được hỏi bí quyết giảm cân

Nghi vấn Trương Lăng Hách chỉ hẹn hò duy nhất với Bạch Lộc

Bạch Lộc và Đinh Vũ Hề sẽ đóng chính phim 'Kháp phùng vũ liên thiên'?

Tiết lộ mối quan hệ đặc biệt giữa Bạch Lộc và nữ trợ lý lâu năm

Tình trạng sức khỏe 'đáng báo động' của Bạch Lộc khiến dân tình lo lắng

TIN MỚI NHẤT

Ô tô tông người phụ nữ đẩy xe nôi, 3 trẻ nhỏ thoát nạn, 1 người tử vong

Đời sống 1 giờ 4 phút trước
Danh tính người phụ nữ tiêm filler 'chui' trong căn hộ bị xử phạt 103 triệu đồng

Đời sống 1 giờ 8 phút trước
Bé trai 9 tuổi bị dập nát bàn tay nghi do điện thoại phát nổ

Đời sống 1 giờ 11 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 30/4/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Triệu Lộ Tư nguy cơ bị ảnh hưởng danh tiếng gây dựng bấy lâu nay

Sao quốc tế 1 giờ 22 phút trước
Nữ diễn viên thay thế Triệu Lệ Dĩnh trong 'Sở Kiều truyện 2' lên tiếng xin lỗi

Sao quốc tế 1 giờ 25 phút trước
Công an vào cuộc vụ người đàn ông nhảy khỏi taxi sau cãi vã với bạn gái, bị xe máy tông

Đời sống 1 giờ 29 phút trước
Khởi công loạt công trình biểu tượng tại TP.HCM: Từ Bến Nhà Rồng đến Thủ Thiêm, kiến tạo không gian sống mới cho người dân

Không gian sống 2 giờ 9 phút trước
Thêm “thành phố công viên tri thức” tại TP.HCM: Hướng đến không gian sống chất lượng cho gia đình trẻ

Không gian sống 2 giờ 12 phút trước
Sao quốc tế 2 giờ 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 30/4/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi hồng phúc sâu dày, phú quý đại tài, Mão - Thân đại hạn khó lường, tiền tài hao hụt không ngừng

Nghẹt thở giải cứu người phụ nữ bị chồng bạo hành trong đêm

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 29/4/2026, 3 con giáp chạm nóc giàu sang, may mắn ngập lối, cuộc sống lên hương, không thiếu của ăn của để

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lộ Tư nguy cơ bị ảnh hưởng danh tiếng gây dựng bấy lâu nay

Nữ diễn viên thay thế Triệu Lệ Dĩnh trong 'Sở Kiều truyện 2' lên tiếng xin lỗi

Dương Mịch bị bỏng mặt vì sử dụng mặt nạ hơi nước

Sau 2 lần đổi tên, 'Gia nghiệp' của Dương Tử chuẩn bị lên sóng

Triệu Lộ Tư 'gây sốc' khi hủy lịch trình để cùng bạn thân đi đăng ký kết hôn

Diễn xuất đánh giá cao, phim mới của Nhậm Gia Luân vẫn 'bị chê' vì điều này

