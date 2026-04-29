Theo ghi nhận, tập mở màn của mùa mới chỉ đạt mức rating khoảng 0,3899%, được cho là thấp nhất trong lịch sử phát sóng của chương trình. Bên cạnh yếu tố nội dung, phản ứng của khán giả dành cho một số khách mời và thành viên cố định cũng không mấy tích cực.

Chương trình Keep Running (tựa Việt: Running Man Trung Quốc) đang đối mặt với nhiều khó khăn trong mùa phát sóng mới khi rating sụt giảm đáng kể, đồng thời loạt phát ngôn của dàn nghệ sĩ tham gia cũng trở thành tâm điểm tranh luận. Trong đó, Bạch Lộc là cái tên gây chú ý khi liên tiếp vướng ý kiến trái chiều từ khán giả.

Tranh cãi xoay quanh Bạch Lộc xuất phát từ một đoạn hậu trường khi cô trò chuyện cùng các khách mời trẻ thuộc Thời Đại Thiếu Niên Đoàn. Trong tình huống này, nữ diễn viên bày tỏ sự ngạc nhiên khi các khách mời cho rằng, phần thi buổi sáng khá mệt. Dù nhận được câu trả lời xác nhận, Bạch Lộc vẫn giữ quan điểm cá nhân rằng “không hề mệt”, chỉ cảm thấy nắng nóng.

Phát ngôn này nhanh chóng bị cho là thiếu tinh tế khi đặt trong bối cảnh nội dung thử thách. Theo đó, ở phần thi buổi sáng, Bạch Lộc cùng một số thành viên được phân công tham gia thử thách nhẹ nhàng hơn, trong khi nhiều người khác phải chèo thuyền hoặc bơi tiếp sức quãng đường dài trên biển. Sự chênh lệch về mức độ vận động khiến khán giả cho rằng nhận định của nữ diễn viên thiếu sự đồng cảm với đồng đội.

Không dừng lại ở đó, trong phần chính của chương trình, Bạch Lộc còn có những chia sẻ về hai thành viên kỳ cựu là Lý Thần và Trịnh Khải. Cách cô gọi họ là “người lớn tuổi” với thái độ được cho là đùa cợt, cùng việc mô phỏng lại hành động thi đấu của đàn anh, đã khiến một bộ phận khán giả cảm thấy không thoải mái. Một số ý kiến cho rằng, cách thể hiện này dễ tạo cảm giác thiếu tôn trọng, đặc biệt trong môi trường chương trình mang tính cạnh tranh.

Trên các nền tảng mạng xã hội, nhiều bình luận bày tỏ sự không đồng tình, cho hay việc tham gia một chương trình vận động đòi hỏi tinh thần nghiêm túc và sự nỗ lực nhất định. Một số khán giả cũng so sánh Bạch Lộc với các thành viên nữ trước đây như Angelababy hay Tống Vũ Kỳ, những người được đánh giá cao về tinh thần thi đấu.