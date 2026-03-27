Nghi vấn Bạch Lộc từ chối đóng 'Trục ngọc' vì Trương Lăng Hách

Lý do cụ thể vẫn chưa rõ song xuất hiện nhiều giả thuyết: một là bất đồng về thứ tự xếp hạng tên trong dàn diễn viên, hai là cô cố tình tránh dự án vì từng vướng tin đồn hẹn hò với Trương Lăng Hách.

Bên cạnh thành công, tin đồn về việc chọn diễn viên của “Trục ngọc” bất ngờ thu hút sự chú ý. Có thông tin cho rằng, Bạch Lộc từng được nhắm vào vai nữ chính phim “Trục ngọc” nhưng cuối cùng cô đã từ chối.

Đồng thời, cư dân mạng cũng “đào lại” tin đồn tình cảm trước đây giữa anh và Bạch Lộc, đặc biệt sau lần hợp tác trong bộ phim “Ninh an như mộng”. Hai diễn viên từng được gọi là “cặp đôi Bách niên hảo hách” và những tương tác ngoài đời khi đó cũng gây chú ý lớn.

Sự nổi tiếng ngày càng tăng của Trương Lăng Hách càng khiến chủ đề này gây xôn xao hơn. Sau khi phim phát sóng, anh có thêm 3,2 triệu người theo dõi mới trên mạng xã hội.

Phòng làm việc của Bạch Lộc từng ra thông báo vào tháng 10.2024, phủ nhận chuyện tình cảm và khẳng định, cô “độc thân”; phía Trương Lăng Hách cũng chưa từng thừa nhận mối quan hệ này.

Dù hai người được cho là đã chia tay nhưng tại một lễ trao giải đầu năm 2026, khoảnh khắc “gượng gạo” khi Bạch Lộc dường như tránh giao tiếp ánh mắt với Trương Lăng Hách lại khiến nghi vấn về mối quan hệ trong quá khứ của họ được bàn luận.

Mới đây, tay săn ảnh nổi tiếng Lưu Đại Chùy còn tuyên bố, kể từ khi ra mắt, Trương Lăng Hách chỉ có một mối tình với Bạch Lộc.

Trong khi đó, bộ phim của Bạch Lộc là “Đường cung kỳ án” cũng phát sóng cùng thời điểm với “Trục ngọc”, tạo nên sự so sánh trực tiếp. Dù diễn xuất của Bạch Lộc nhận phản hồi khá tích cực, “Trục ngọc” vẫn có độ phủ sóng và độ thảo luận cao hơn, càng khiến câu chuyện “từ chối vai diễn” được bàn tán nhiều hơn.

Nhờ “Trục ngọc”, danh tiếng của Điền Hi Vi đang tăng cao. Nữ diễn viên sinh năm 1997 được nhận xét đã phá vỡ hình tượng “ngọt ngào” quen thuộc để thể hiện một nhân vật thực tế hơn.

Thậm chí, trong giới còn lan truyền tin đồn Bạch Lộc có thể đang dần bị thay thế bởi các diễn viên trẻ hơn như Điền Hi Vi. Các nhà sản xuất đang cân nhắc việc thay đổi gương mặt chủ chốt cho các dự án trọng điểm.

Những năm gần đây, phim do Bạch Lộc đóng chính hầu hết đều đạt hiệu quả phát sóng tốt, việc thu hút nhiều quảng cáo cho thấy, các nhà đầu tư vẫn đặt niềm tin vào cô. Song, do sự nổi lên của lớp diễn viên trẻ, nếu các tác phẩm tiếp theo của Bạch Lộc không duy trì được phong độ, cô có nguy cơ bị thay thế.