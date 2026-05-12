Xuyên đêm vào rừng tìm kiếm bé gái 5 tuổi rơi xuống khe đá sâu gần 10m

Đời sống 12/05/2026 05:30

Ngày 11/5, Công an xã Tân Đoàn, tỉnh Lạng Sơn cho biết đã nhanh chóng triển khai lực lượng, phối hợp cùng các đơn vị chức năng và người dân vào rừng tìm kiếm bé gái đi lạc.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, ngày 11/5, Công an tỉnh Lạng Sơn cho hay Công an xã Tân Đoàn (Lạng Sơn) cùng các lực lượng chức năng, người dân đã tìm thấy bé gái bị lạc, rơi xuống khe thác suối trong tình trạng bị thương nặng và đưa đi Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn cấp cứu.

Cụ thể khoảng 19h30 ngày 10/5, Công an xã Tân Đoàn nhận tin báo cháu T.T.D. (5 tuổi) đi lạc trong rừng.

Trước đó lúc 14h cùng ngày, cháu D. cùng mẹ đi chăn bò tại rừng Pá Nhạc, xã Tân Đoàn. Khoảng 14h30, mẹ cháu lên khu lán tạm bảo cháu đợi trong lán để mẹ đi đuổi bò. Khi mẹ quay lại, bé gái đã không còn ở đó. 

Thấy nguy cấp, gia đình chia ra tìm kiếm nhưng không có kết quả.

Xuyên đêm vào rừng tìm kiếm bé gái 5 tuổi rơi xuống khe đá sâu gần 10m - Ảnh 1
Công an xã Tân Đoàn đưa cháu bé đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ VietNamNet, ngay lập tức lãnh đạo Công an tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và Công an xã Tân Đoàn cùng lực lượng chức năng, người dân xuyên đêm vào rừng tìm kiếm. Tuy vậy việc cứu hộ gặp vô vàn khó khăn khi khu vực tìm kiếm là rừng rậm, dốc đứng, trời tối và thời điểm nhận tin đã muộn.

 

Đến khoảng 21h30, lực lượng tìm kiếm phát hiện cháu bé nằm bất tỉnh dưới khe thác suối sâu thuộc khu vực Pá Nhạc.

Bé được xác định đã rơi từ khu vực vách đá cao gần 10m, bị chấn thương sọ não, gãy xương đòn và tổn thương vùng bụng.

Xuyên đêm vào rừng tìm kiếm bé gái 5 tuổi rơi xuống khe đá sâu gần 10m - Ảnh 2
Công an tỉnh Lạng Sơn đến thăm, động viên cháu và gia đình - Ảnh: VietNamNet

 

Trước tình trạng nguy kịch, lực lượng công an cùng y tế đã sơ cứu tại chỗ, nhanh chóng đưa cháu vượt quãng đường gần 45km đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn cấp cứu.

Hiện cháu bé đã có dấu hiệu hồi tỉnh, có phản xạ và tiếp tục được hỗ trợ y tế. Đảng ủy, UBND xã Tân Đoàn cũng đã kịp thời biểu dương, khen thưởng cán bộ, chiến sĩ công an xã tham gia tìm kiếm nạn nhân.

Công an tỉnh Lạng Sơn khuyến cáo các gia đình cần tăng cường quản lý, giám sát con em, đặc biệt trẻ nhỏ. Tuyệt đối không để các cháu một mình tại những nơi công cộng hoặc vắng vẻ không có người trông giữ.

Khi phát hiện trẻ bị lạc, người dân cần kịp thời thông báo ngay cho lực lượng công an gần nhất hoặc các lực lượng chức năng và người dân để được hỗ trợ tìm kiếm nhanh chóng, hạn chế đến mức thấp nhất hậu quả xảy ra.

NÓNG: Ca sĩ Miu Lê làm việc với cơ quan công an liên quan đến nghi án ma túy

Ngày 11/5, Công an xã Cát Hải (TP Hải Phòng) đã nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc một số đối tượng có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

