Xuyên đêm vào rừng tìm kiếm bé gái 5 tuổi rơi xuống khe đá sâu gần 10m

Đời sống 12/05/2026 05:30

Ngày 11/5, Công an xã Tân Đoàn, tỉnh Lạng Sơn cho biết đã nhanh chóng triển khai lực lượng, phối hợp cùng các đơn vị chức năng và người dân vào rừng tìm kiếm bé gái đi lạc.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, ngày 11/5, Công an tỉnh Lạng Sơn cho hay Công an xã Tân Đoàn (Lạng Sơn) cùng các lực lượng chức năng, người dân đã tìm thấy bé gái bị lạc, rơi xuống khe thác suối trong tình trạng bị thương nặng và đưa đi Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn cấp cứu.

Cụ thể khoảng 19h30 ngày 10/5, Công an xã Tân Đoàn nhận tin báo cháu T.T.D. (5 tuổi) đi lạc trong rừng.

Trước đó lúc 14h cùng ngày, cháu D. cùng mẹ đi chăn bò tại rừng Pá Nhạc, xã Tân Đoàn. Khoảng 14h30, mẹ cháu lên khu lán tạm bảo cháu đợi trong lán để mẹ đi đuổi bò. Khi mẹ quay lại, bé gái đã không còn ở đó. 

Thấy nguy cấp, gia đình chia ra tìm kiếm nhưng không có kết quả.

Xuyên đêm vào rừng tìm kiếm bé gái 5 tuổi rơi xuống khe đá sâu gần 10m - Ảnh 1
Công an xã Tân Đoàn đưa cháu bé đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ VietNamNet, ngay lập tức lãnh đạo Công an tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và Công an xã Tân Đoàn cùng lực lượng chức năng, người dân xuyên đêm vào rừng tìm kiếm. Tuy vậy việc cứu hộ gặp vô vàn khó khăn khi khu vực tìm kiếm là rừng rậm, dốc đứng, trời tối và thời điểm nhận tin đã muộn.

 

Đến khoảng 21h30, lực lượng tìm kiếm phát hiện cháu bé nằm bất tỉnh dưới khe thác suối sâu thuộc khu vực Pá Nhạc.

Bé được xác định đã rơi từ khu vực vách đá cao gần 10m, bị chấn thương sọ não, gãy xương đòn và tổn thương vùng bụng.

Xuyên đêm vào rừng tìm kiếm bé gái 5 tuổi rơi xuống khe đá sâu gần 10m - Ảnh 2
Công an tỉnh Lạng Sơn đến thăm, động viên cháu và gia đình - Ảnh: VietNamNet

 

Trước tình trạng nguy kịch, lực lượng công an cùng y tế đã sơ cứu tại chỗ, nhanh chóng đưa cháu vượt quãng đường gần 45km đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn cấp cứu.

Hiện cháu bé đã có dấu hiệu hồi tỉnh, có phản xạ và tiếp tục được hỗ trợ y tế. Đảng ủy, UBND xã Tân Đoàn cũng đã kịp thời biểu dương, khen thưởng cán bộ, chiến sĩ công an xã tham gia tìm kiếm nạn nhân.

Công an tỉnh Lạng Sơn khuyến cáo các gia đình cần tăng cường quản lý, giám sát con em, đặc biệt trẻ nhỏ. Tuyệt đối không để các cháu một mình tại những nơi công cộng hoặc vắng vẻ không có người trông giữ.

Khi phát hiện trẻ bị lạc, người dân cần kịp thời thông báo ngay cho lực lượng công an gần nhất hoặc các lực lượng chức năng và người dân để được hỗ trợ tìm kiếm nhanh chóng, hạn chế đến mức thấp nhất hậu quả xảy ra.

NÓNG: Ca sĩ Miu Lê làm việc với cơ quan công an liên quan đến nghi án ma túy

NÓNG: Ca sĩ Miu Lê làm việc với cơ quan công an liên quan đến nghi án ma túy

Ngày 11/5, Công an xã Cát Hải (TP Hải Phòng) đã nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc một số đối tượng có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Xem thêm
Từ khóa:   bé gái 5 tuổi rơi xuống khe đá cứu người tin moi

TIN MỚI NHẤT

Bỏ vợ vì nghe tin nhân tình mang thai con trai, người chồng nhận cái kết đắng

Bỏ vợ vì nghe tin nhân tình mang thai con trai, người chồng nhận cái kết đắng

Ngoại tình 1 giờ 40 phút trước
Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Tâm sự 2 giờ 10 phút trước
Tưởng mẹ ủng hộ đưa nhân tình về nhà, người chồng không ngờ rơi vào kế hoạch của mẹ và vợ

Tưởng mẹ ủng hộ đưa nhân tình về nhà, người chồng không ngờ rơi vào kế hoạch của mẹ và vợ

Tâm sự 2 giờ 40 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 18/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Trúng số độc đắc đúng ngày 18/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 55 phút trước
Chồng quay về sau khi trắng tay vì nhân tình, vợ bình thản thông báo đã tìm bố mới cho con

Chồng quay về sau khi trắng tay vì nhân tình, vợ bình thản thông báo đã tìm bố mới cho con

Tâm sự gia đình 3 giờ 10 phút trước
Mẹ chồng nắm chặt tay an ủi khi nghe tin con dâu định dọn về nhà ngoại

Mẹ chồng nắm chặt tay an ủi khi nghe tin con dâu định dọn về nhà ngoại

Tâm sự gia đình 3 giờ 40 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài điểm mặt trao tài lộc, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài điểm mặt trao tài lộc, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 55 phút trước
Sét đánh cạnh sân pickleball gây ra sự cố mất điện khiến người chơi hoảng sợ

Sét đánh cạnh sân pickleball gây ra sự cố mất điện khiến người chơi hoảng sợ

Video 4 giờ 10 phút trước
Bị con gái 6 tuổi tiết lộ bí mật trong nhà ngay khi vừa đi công tác về

Bị con gái 6 tuổi tiết lộ bí mật trong nhà ngay khi vừa đi công tác về

Tâm sự gia đình 4 giờ 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Vào hang chơi đúng lúc mưa lớn, 3 người bị mắc kẹt suốt hai ngày

Vào hang chơi đúng lúc mưa lớn, 3 người bị mắc kẹt suốt hai ngày

Danh tính nhóm mạo danh bác sĩ gây mê, hút mỡ cho khách hàng tại cơ sở thẩm mỹ Julia Aesthetic

Danh tính nhóm mạo danh bác sĩ gây mê, hút mỡ cho khách hàng tại cơ sở thẩm mỹ Julia Aesthetic

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong