Đã tìm thấy thi thể nghi phạm trong vụ sát hại vợ cũ ở Quảng Trị

Đời sống 13/05/2026 15:50

Lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nghi phạm trong vụ người chồng sát hại vợ cũ tại bản Yên Hợp, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.

Theo thông tin báo Pháp Luật TP.HCM, ngày 13/5, UBND xã Kim Phú (tỉnh Quảng Trị) cho biết lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nghi phạm trong vụ người phụ nữ tử vong xảy ra tại địa phương.

Theo thông tin ban đầu, vào sáng cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện thi thể một người đàn ông trong rừng.

Sau quá trình khám nghiệm, cơ quan chức năng xác định người tử vong là Đinh Xuân Tùng (29 tuổi, trú tại thôn Tiến Hóa, xã Kim Phú). Tùng là chồng cũ của chị S.

Nghi phạm T. đã tử vong. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM. 

Như trước đó báo Thanh Niên đưa tin, trên địa bàn xã Kim Phú vừa xảy ra vụ một phụ nữ tử vong bất thường tại nhà với nhiều vết thương. Theo thông tin ban đầu, nạn nhân được xác định là Cao Thị S. (31 tuổi, ở bản Yên Hợp, xã Kim Phú).

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định vụ việc xảy ra khoảng 22 giờ 30 ngày 11/5; lúc đó, chị S. đang nằm ngủ cùng 2 con nhỏ ở nhà. Chị S. tử vong với nhiều vết thương trên người, nghi bị sát hại.

Nghi phạm gây án ban đầu xác định là Đ.X.T (từng là vợ chồng với chị S., ly hôn cách đây không lâu). Tuy nhiên, nghi phạm T. đi đâu không rõ.

Sau khi phát hiện vụ việc, hơn 100 người gồm lực lượng công an, biên phòng, dân quân cùng người dân địa phương đã tỏa ra nhiều hướng tại bản Yên Hợp... để tìm kiếm nghi phạm; đến sáng cùng ngày thì mới phát hiện thi thể.

Quảng Trị: Phát hiện người phụ nữ tử vong bất thường tại nhà riêng với nhiều vết thương

Lực lượng chức năng đang điều tra làm rõ vụ người phụ nữ ngụ ở bản Yên Hợp, tỉnh Quảng Trị tử vong với vết thương trên cơ thể.

