Thông tin từ gia đình cho biết cháu M. phát bệnh từ ngày 5-5 với các triệu chứng đau đầu, đau tai, nôn ói và sốt cao liên tục. Ngày 6/5, cháu được đưa đến khám, điều trị tại Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột, sau đó chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, bệnh nhi là cháu N.P.M. (SN 2021), học mầm non tại một trường trên địa bàn phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk.

Chẩn đoán khi xuất viện, bệnh viện xác định bệnh nhi bị viêm màng não mủ biến chứng nội sọ, nhiễm trùng huyết, hôn mê không đặc hiệu và viêm phổi nặng. Đến 2 giờ 20 phút ngày 11-5, cháu M. đã tử vong tại nhà.

Đến ngày 8/5, gia đình tiếp tục xin chuyển cháu M. đến Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TPHCM). Do tình trạng bệnh không cải thiện, rạng sáng 9/5, gia đình xin đưa cháu về nhà.

Cháu bé mất đi khiến nhiều người xót xa, đặc biệt là dòng chia sẻ nghẹn ngào của người mẹ trên mạng xã hội: “Bông hoa đẹp sẽ luôn được hái trước phải không con? Vĩnh biệt chàng trai tình cảm, hiểu chuyện của bố mẹ...”.

Lời chia sẻ của người mẹ khiến nhiều người không khỏi nghẹn lòng - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ VnExpress, não mô cầu do vi khuẩn Neisseria meningitidis gây ra, là một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến viêm màng não và nhiễm trùng nặng trên thế giới. Theo Viện Pasteur TP HCM, từ năm 2014 đến 2025, não mô cầu nhóm B chiếm hơn 98% các trường hợp mắc bệnh tại khu vực phía Nam, thường gặp ở trẻ nhỏ dưới 5 tuổi, thanh thiếu niên 15-24 tuổi và người suy giảm miễn dịch.

Vi khuẩn não mô cầu thường cư trú tự nhiên ở lớp niêm mạc vùng mũi họng của con người, nhưng một khi đã vượt qua được hàng rào bảo vệ và "xâm lấn", bệnh sẽ diễn tiến cực kỳ nhanh chóng, có thể cướp đi sinh mạng hoặc để lại di chứng tàn phế nặng nề chỉ trong vòng 24 giờ. Vi khuẩn lây truyền thông qua việc tiếp xúc trực tiếp đường hô hấp với các giọt bắn từ người bệnh hoặc người lành mang trùng.

Các chuyên gia dự báo thời gian tới có thể tiếp tục ghi nhận thêm ca bệnh nếu không kiểm soát sớm, nhất là tại những khu vực đông dân cư và có sự di chuyển dân số thường xuyên. Phòng bệnh bằng cách tiêm vaccine, giữ vệ sinh cá nhân, hạn chế tiếp xúc nguồn lây và đến cơ sở y tế ngay khi có triệu chứng nghi ngờ như sốt cao, đau đầu, cứng cổ.