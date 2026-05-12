Lực lượng chức năng đang điều tra làm rõ vụ người phụ nữ ngụ ở bản Yên Hợp, tỉnh Quảng Trị tử vong với vết thương trên cơ thể.

Theo thông tin báo Dân Trí, ngày 12/5, lãnh đạo UBND xã Kim Phú (tỉnh Quảng Trị) xác nhận một phụ nữ trên địa bàn tử vong với dấu hiệu bất thường.

Nạn nhân là chị C.T.S. (SN 1995, trú tại bản Yên Hợp, xã Kim Phú).

Thông tin ban đầu, khoảng 22h10 ngày 11/5, người thân phát hiện chị S. tử vong tại nhà riêng với nhiều vết thương trên cơ thể, nghi bị sát hại.

Ngôi nhà xảy ra án mạng. Ảnh: VietNamNet.

Theo thông tin VietNamNet, thời điểm vụ việc được phát hiện, ông Đinh Xuân T. (SN 1997), chồng cũ của nạn nhân, không có mặt tại địa phương. Theo người dân, cả hai vừa ly hôn sau thời gian xảy ra mâu thuẫn.

Nhận tin báo, lực lượng công an cùng các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và thu thập chứng cứ.

Hiện cơ quan chức năng đang xác minh, tìm kiếm ông T. để phục vụ điều tra, đồng thời làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Cơ quan công an phối hợp với các lực lượng truy lùng nghi phạm suốt đêm nhưng chưa thấy tung tích.

Danh tính cô gái nhảy sông tử vong sau khi cãi vã với bạn trai Ngày 9/5, Công an phường Định Công (TP Hà Nội) đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cô gái tử vong trên sông Tô Lịch vào sáng cùng ngày.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/quang-tri-phat-hien-nguoi-phu-nu-tu-vong-bat-thuong-tai-nha-rieng-voi-nhieu-vet-thuong-759521.html