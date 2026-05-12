Vì sao Triệu Vy vẫn sống sung túc dù bị cấm sóng nhiều năm?

Hiện tại, nhìn bề ngoài thì Triệu Vy gần như đã bị xóa tên hoàn toàn khỏi giới giải trí Trung Quốc. Từ nửa cuối năm 2021, cô bị cấm hoạt động toàn diện, mọi tác phẩm phim ảnh đều bị gỡ bỏ.

Trong khi công chúng đều nghĩ cô đã mất sạch đường lui, Triệu Vy đã sớm chuẩn bị những “lá bài bảo mệnh” bí mật. Cuối tháng 4, Triệu Vy xuất hiện tại buổi họp lớp kỷ niệm 30 năm tốt nghiệp khóa 96 khoa Biểu diễn của Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Trong ảnh, cô mặc áo thun đen đơn giản, để mặt mộc và ngồi vững vàng ở vị trí trung tâm bên trái cô giáo chủ nhiệm Thôi Tân Cầm.

Tệ hơn nữa, Triệu Vy phải gánh khoản nợ lớn trong nước, cổ phần của nhiều công ty đứng tên liên tiếp bị tòa án phong tỏa và nhiều tài sản lớn bị cưỡng chế thi hành.

Mọi chuyện bắt nguồn từ vụ bê bối tài chính gây chấn động năm 2016. Triệu Vy và chồng cũ là Huỳnh Hữu Long bị cơ quan quản lý chứng khoán Trung Quốc đưa ra mức phạt tối đa: phạt mỗi người 300.000 NDT, đồng thời cấm tham gia thị trường chứng khoán trong 5 năm.

Dưới bóng đen của lệnh cấm hoạt động, cuộc hôn nhân của Triệu Vy cũng đi đến hồi kết. Thực tế, Triệu Vy và Huỳnh Hữu Long đã bí mật ly hôn theo thỏa thuận từ tháng 7/2021, mãi đến cuối năm 2024 cô mới công khai xác nhận tình trạng độc thân. Nhưng trong khi công chúng đều nghĩ Triệu Vy vào bước đường cùng, nữ diễn viên lại cho thấy cô đã có sự chuẩn bị.

Trong buổi họp lớp kỷ niệm 30 năm của Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, các ngôi sao hạng A như Trần Khôn và Quách Hiểu Đông không hề né tránh khi chụp ảnh cùng Triệu Vy.

Là người từng làm mưa làm gió trong giới đầu tư, Triệu Vy kiếm được khối tài sản khổng lồ từ rất sớm, nhưng cũng tỉnh táo hơn nhiều người khi nhanh chóng chuyển tài sản cốt lõi ra nước ngoài thông qua những cấu trúc tài chính phức tạp.

Theo tài liệu công khai, vợ chồng Triệu Vy từng mua nhiều bất động sản cao cấp tại Singapore và những nơi khác. Để tài sản hoàn toàn tách biệt khỏi các khoản nợ hôn nhân, Huỳnh Hữu Long thậm chí còn dùng cấu trúc quỹ tín thác offshore, lấy danh nghĩa người được ủy thác để mua riêng cho con gái Tiểu Tứ Nguyệt một căn hộ thuộc khu học chánh hàng đầu tại địa phương.

Cách làm này không chỉ hợp pháp giúp tránh khoản thuế lớn mà còn tạo ra “lá chắn” pháp lý tách biệt tài sản với nợ nần. Chính vì đã chuẩn bị sẵn đường lui, Triệu Vy mới có thể ung dung đưa con gái ra nước ngoài sinh sống.

Tòa án trong nước có thể hạn chế chi tiêu cao cấp, phong tỏa tài khoản nội địa của cô, nhưng đối với những bất động sản tại Singapore được bảo vệ bởi quỹ tín thác và nguồn vốn offshore đã được sắp xếp từ trước, họ gần như không thể can thiệp.