Triệu Vy bất ngờ lộ diện, gây chú ý với diện mạo tuổi 50

Tại buổi công chiếu bộ phim Không có tình yêu khác (No Other Love), hiện được đổi tên thành Nọc của mật ngọt, Triệu Vy bất ngờ xuất hiện dưới hàng ghế khán giả, thu hút sự chú ý lớn từ truyền thông và công chúng.

Theo hình ảnh mới nhất, Triệu Vy diện áo khoác trắng, kết hợp trang phục tông tím bên trong, để tóc ngang vai và trang điểm nhẹ nhàng. Cô chủ động mời khoảng 100 người thân, bạn bè đến tham dự buổi chiếu, đồng thời trực tiếp giao lưu, hỏi ý kiến sau khi phim kết thúc. Không khí buổi gặp gỡ diễn ra thân mật, nữ diễn viên liên tục trò chuyện và thể hiện sự hào hứng trước phản hồi tích cực từ người xem.

Từng là ngôi sao hạng A của màn ảnh Hoa ngữ, Triệu Vy gắn liền với hình ảnh rạng rỡ, nổi bật. Tuy nhiên, lần xuất hiện này, cô được nhận xét mang phong cách giản dị, gần gũi hơn. Một số ý kiến trên mạng xã hội cho rằng diện mạo hiện tại của nữ diễn viên có phần khác biệt so với thời kỳ đỉnh cao, song cũng có nhiều khán giả bày tỏ sự cảm thông và đánh giá cao sự tự nhiên ở tuổi 50. Việc Triệu Vy đặc biệt quan tâm đến “Mật châm” được cho là có liên quan đến quá trình hình thành của dự án. Trước đó, sau thành công với vai trò đạo diễn, cô từng thực hiện bộ phim “Không có tình yêu khác”. Tuy nhiên, tác phẩm gặp nhiều biến cố trong quá trình sản xuất và phát hành, dẫn đến việc thay đổi nhân sự cũng như điều chỉnh thông tin liên quan. Sau đó, phim được đổi tên thành “Mật châm” và hoàn thiện để chuẩn bị ra mắt.

Dù không còn liên quan trực tiếp đến dự án ở giai đoạn phát hành, Triệu Vy vẫn dành nhiều tình cảm cho bộ phim. Việc cô tự bỏ kinh phí tổ chức buổi chiếu sớm cho thấy sự gắn bó với tác phẩm từng tham gia trong quá khứ. “Mật châm” ra rạp toàn quốc từ ngày 28.3.2026. Phim thuộc thể loại tâm lý - tội phạm, quy tụ dàn diễn viên như Viên Tuyền, Ninh Tịnh, Du Phi Hồng và Cảnh Lạc. Nội dung xoay quanh một nữ nghiên cứu viên rơi vào mối quan hệ tình cảm ám ảnh, dẫn đến chuỗi sự kiện mất kiểm soát. Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, đời tư của Triệu Vy cũng từng nhận được nhiều sự chú ý. Cô kết hôn với doanh nhân Hoàng Hữu Long và có một con gái. Sau khi ly hôn, cả hai đạt thỏa thuận cùng nuôi con. Hiện con gái của nữ diễn viên đang học tập tại nước ngoài. Ở tuổi 50, Triệu Vy dần xuất hiện trở lại trong các sự kiện nhỏ, song vẫn giữ kín tiếng trước truyền thông. Sự góp mặt của cô tại buổi chiếu sớm lần này được xem là tín hiệu hiếm hoi cho thấy nữ diễn viên vẫn duy trì sự quan tâm với điện ảnh.

