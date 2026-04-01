Triệu Vy bất ngờ lộ diện, gây chú ý với diện mạo tuổi 50

Sao quốc tế 01/04/2026 11:00

Tại buổi công chiếu bộ phim Không có tình yêu khác (No Other Love), hiện được đổi tên thành Nọc của mật ngọt, Triệu Vy bất ngờ xuất hiện dưới hàng ghế khán giả, thu hút sự chú ý lớn từ truyền thông và công chúng.

Theo hình ảnh mới nhất, Triệu Vy diện áo khoác trắng, kết hợp trang phục tông tím bên trong, để tóc ngang vai và trang điểm nhẹ nhàng. Cô chủ động mời khoảng 100 người thân, bạn bè đến tham dự buổi chiếu, đồng thời trực tiếp giao lưu, hỏi ý kiến sau khi phim kết thúc. Không khí buổi gặp gỡ diễn ra thân mật, nữ diễn viên liên tục trò chuyện và thể hiện sự hào hứng trước phản hồi tích cực từ người xem.

Triệu Vy bất ngờ lộ diện, gây chú ý với diện mạo tuổi 50 - Ảnh 1

Từng là ngôi sao hạng A của màn ảnh Hoa ngữ, Triệu Vy gắn liền với hình ảnh rạng rỡ, nổi bật. Tuy nhiên, lần xuất hiện này, cô được nhận xét mang phong cách giản dị, gần gũi hơn. Một số ý kiến trên mạng xã hội cho rằng diện mạo hiện tại của nữ diễn viên có phần khác biệt so với thời kỳ đỉnh cao, song cũng có nhiều khán giả bày tỏ sự cảm thông và đánh giá cao sự tự nhiên ở tuổi 50.

Việc Triệu Vy đặc biệt quan tâm đến “Mật châm” được cho là có liên quan đến quá trình hình thành của dự án. Trước đó, sau thành công với vai trò đạo diễn, cô từng thực hiện bộ phim “Không có tình yêu khác”. Tuy nhiên, tác phẩm gặp nhiều biến cố trong quá trình sản xuất và phát hành, dẫn đến việc thay đổi nhân sự cũng như điều chỉnh thông tin liên quan. Sau đó, phim được đổi tên thành “Mật châm” và hoàn thiện để chuẩn bị ra mắt.

Dù không còn liên quan trực tiếp đến dự án ở giai đoạn phát hành, Triệu Vy vẫn dành nhiều tình cảm cho bộ phim. Việc cô tự bỏ kinh phí tổ chức buổi chiếu sớm cho thấy sự gắn bó với tác phẩm từng tham gia trong quá khứ.

Triệu Vy bất ngờ lộ diện, gây chú ý với diện mạo tuổi 50 - Ảnh 2

“Mật châm” ra rạp toàn quốc từ ngày 28.3.2026. Phim thuộc thể loại tâm lý - tội phạm, quy tụ dàn diễn viên như Viên Tuyền, Ninh Tịnh, Du Phi Hồng và Cảnh Lạc. Nội dung xoay quanh một nữ nghiên cứu viên rơi vào mối quan hệ tình cảm ám ảnh, dẫn đến chuỗi sự kiện mất kiểm soát.

Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, đời tư của Triệu Vy cũng từng nhận được nhiều sự chú ý. Cô kết hôn với doanh nhân Hoàng Hữu Long và có một con gái. Sau khi ly hôn, cả hai đạt thỏa thuận cùng nuôi con. Hiện con gái của nữ diễn viên đang học tập tại nước ngoài.

Ở tuổi 50, Triệu Vy dần xuất hiện trở lại trong các sự kiện nhỏ, song vẫn giữ kín tiếng trước truyền thông. Sự góp mặt của cô tại buổi chiếu sớm lần này được xem là tín hiệu hiếm hoi cho thấy nữ diễn viên vẫn duy trì sự quan tâm với điện ảnh.

Bộ phim Triệu Vy đạo diễn ra mắt sau 10 năm bị 'xếp kho' vì bê bối đời tư

Bộ phim Triệu Vy đạo diễn ra mắt sau 10 năm bị 'xếp kho' vì bê bối đời tư

Theo truyền thông Trung Quốc, một bộ phim bị “đắp chiếu” suốt 10 năm nay cuối cùng đã chính thức công bố lịch chiếu. “Kim châm mật” sẽ ra rạp tại Trung Quốc vào ngày 28/3.

Xem thêm
Từ khóa:   Triệu Vy sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Bộ phim Triệu Vy đạo diễn ra mắt sau 10 năm bị 'xếp kho' vì bê bối đời tư

Bộ phim Triệu Vy đạo diễn ra mắt sau 10 năm bị 'xếp kho' vì bê bối đời tư

Vì sao Triệu Vy tiếp tục bị đóng băng 9 triệu NDT cổ phiếu?

Vì sao Triệu Vy tiếp tục bị đóng băng 9 triệu NDT cổ phiếu?

Triệu Vy lên tiếng trước tin đồn liên quan đường dây buôn người, rửa tiền

Triệu Vy lên tiếng trước tin đồn liên quan đường dây buôn người, rửa tiền

Triệu Vy livestream lúc rạng sáng rồi bị tắt đột ngột ngay ngày đầu năm mới

Triệu Vy livestream lúc rạng sáng rồi bị tắt đột ngột ngay ngày đầu năm mới

Triệu Vy kiệt quệ tài chính, không trả nổi khoản nợ sau khi ly hôn với chồng

Triệu Vy kiệt quệ tài chính, không trả nổi khoản nợ sau khi ly hôn với chồng

Triệu Vy phủ nhận 'cùng chồng cũ tham gia đường dây lừa đảo, buôn người'

Triệu Vy phủ nhận 'cùng chồng cũ tham gia đường dây lừa đảo, buôn người'

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (18/9/2026), 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (18/9/2026), 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Tâm linh - Tử vi 31 phút trước
Cuối ngày hôm nay (18/9/2026), 3 con giáp xua đuổi vận đen, phúc lộc sâu dày, tiền tài bủa vây, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Cuối ngày hôm nay (18/9/2026), 3 con giáp xua đuổi vận đen, phúc lộc sâu dày, tiền tài bủa vây, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm và bộ mặt thật của người chồng giám đốc

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm và bộ mặt thật của người chồng giám đốc

Tâm sự gia đình 5 giờ 16 phút trước
Sau đêm nay, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Sau đêm nay, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 46 phút trước
Bỏ vợ vì nghe tin nhân tình mang thai con trai, người chồng nhận cái kết đắng

Bỏ vợ vì nghe tin nhân tình mang thai con trai, người chồng nhận cái kết đắng

Ngoại tình 7 giờ 46 phút trước
Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 56 phút trước
Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Tâm sự 8 giờ 16 phút trước
Tưởng mẹ ủng hộ đưa nhân tình về nhà, người chồng không ngờ rơi vào kế hoạch của mẹ và vợ

Tưởng mẹ ủng hộ đưa nhân tình về nhà, người chồng không ngờ rơi vào kế hoạch của mẹ và vợ

Tâm sự 8 giờ 46 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 18/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Trúng số độc đắc đúng ngày 18/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 1 phút trước
Chồng quay về sau khi trắng tay vì nhân tình, vợ bình thản thông báo đã tìm bố mới cho con

Chồng quay về sau khi trắng tay vì nhân tình, vợ bình thản thông báo đã tìm bố mới cho con

Tâm sự gia đình 9 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư dẫn đầu loạt nữ chính phim hiện đại được yêu thích

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư dẫn đầu loạt nữ chính phim hiện đại được yêu thích

Sau khi Trần Lệ Hoa qua đời, cuộc sống của Trì Trọng Thụy ra sao?

Sau khi Trần Lệ Hoa qua đời, cuộc sống của Trì Trọng Thụy ra sao?

Dương Mịch 'gây sốt' với ảnh hiếm trên phim trường khi mới 4 tuổi

Dương Mịch 'gây sốt' với ảnh hiếm trên phim trường khi mới 4 tuổi

Trần Quán Hy trở lại màn ảnh sau nhiều năm, nói gì khi bị chê 'xuống sắc'?

Trần Quán Hy trở lại màn ảnh sau nhiều năm, nói gì khi bị chê 'xuống sắc'?

Sức hút Tạ Đình Phong mang lại nguồn thu đáng kể cho tỉnh Hồ Nam

Sức hút Tạ Đình Phong mang lại nguồn thu đáng kể cho tỉnh Hồ Nam

'Đầu Xuân Tươi Sáng' rục rịch làm phần 2, Tôn Thiên và Tỉnh Bách Nhiên tái xuất?

'Đầu Xuân Tươi Sáng' rục rịch làm phần 2, Tôn Thiên và Tỉnh Bách Nhiên tái xuất?