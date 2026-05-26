Pha nước chanh nhớ thả thêm thứ này: Thức uống ngon gấp đôi, bổ dưỡng gấp bội cho cả nhà

Dinh dưỡng 26/05/2026 05:00

Mật ong chanh là một loại đồ uống tốt cho sức khỏe, được pha chế từ những nguyên liệu có sẵn trong gian bếp của mỗi gia đình. Do đó, nhiều gia đình có thói quen uống nước mật ong chanh mỗi ngày.

Chanh và mật ong tuy bản chất là hai loại thực phẩm trái ngược nhau, nhưng khi được pha trộn với một tỷ lệ phù hợp, chúng có thể mang lại những lợi ích vô cùng tốt cho sức khỏe.

Trong chanh có chứa một lượng vitamin C lớn, cùng với các vitamin và khoáng chất khác như vitamin B6, kali, pectin, chất xơ và axit citric.

Ngoài ra, lượng calo trong chanh cũng vô cùng thấp (chỉ khoảng 6 calo), đồng thời lượng vitamin C trong chanh còn giúp bạn đốt cháy mỡ thừa nhờ tác dụng tăng chuyển hóa chất béo.

Mật ong có chứa lượng đường tự nhiên có thể cung cấp cho bạn khoảng 64 calories/thìa mật ong. Bên cạnh đó, hàm lượng dinh dưỡng của mật ong cũng bao gồm nhiều vitamin (nhóm B), khoáng chất (kali, canxi, magie,...) và nhiều chất chống oxy hóa. Đây sẽ là sự kết hợp vô cùng đơn giản và hiệu quả cho những ai có nhu cầu giảm cân.

Công dụng của mật ong chanh 

Làm sạch da: Các tinh chất trong quả chanh giúp kiểm soát dầu thừa giúp làm sạch da. Sau một thời gian kiên trì sử dụng bạn sẽ có một làn da sáng hơn và khỏe mạnh hơn.

Giảm cân: Đây cũng là cách giảm cân hiệu quả nhưng lại không tốn kiếm quá nhiều chi phí. Mật ong chanh sẽ giúp bạn kiềm chế được cơn thèm ăn cũng như hạn chế uống các loại nước uống có ga. Chính vì thế để có một body đẹp bạn hãy kiên trì uống vào mỗi buổi sáng và tối trước khi ăn.

Tốt cho tiêu hóa: Chanh và mật ong kết hợp với nhau sẽ giúp loại bỏ các độc tố có hại ra khỏi dạ dày và thanh lọc cơ thể. Nếu bạn ăn đồ ăn quá nhiều dầu mỡ vào ngày hôm trước hoặc ăn quá muộn hay sau một đêm dài cơ thể tiêu hao rất nhiều năng lượng vì vậy sau khi thức dậy bạn sẽ cảm thấy uể oải và mất tinh thần với một cốc mật ong chanh sẽ giúp bạn làm sạch dạ dày để bắt đầu ngày mới. Sẽ cung cấp cho bạn thêm một nguồn năng lượng tích cực để học tập cũng như làm việc.

Tốt cho hệ hô hấp: Khi trời bắt đầu trở lạnh, mật ong chanh được nhiều người sử dụng như một bài thuốc thiên nhiên để ngăn ngừa các bệnh như cảm cúm, viêm họng, ho. Nó sẽ giúp chúng ta làm ấm họng và giảm cảm giác đau buốt. Nếu uống đều đặn hằng ngày các triệu chứng đau rát cũng sẽ giảm.

Ngoài ra, còn giúp bạn có một hơi thở thật thơm mát. Mật ong chanh cũng được xem như là một loại nước súc miệng có khả năng diệt chết các vi khuẩn có hại ở trong khoang miệng.

Cách làm nước chanh mật ong

Vắt lấy nước cốt của nửa quả chanh vào một cốc nước ấm. Thêm một thìa cà phê mật ong. Điều chỉnh lượng chanh và mật ong cho phù hợp với khẩu vị của bạn.

Hiệp hội Tim mạch Mỹ khuyến cáo nên hạn chế lượng đường bổ sung ở mức 6 thìa cà phê (100 calo) mỗi ngày đối với phụ nữ và 9 thìa cà phê (150 calo) mỗi ngày đối với nam giới.

Sau khi uống nước chanh mật ong, hãy súc miệng lại bằng nước sạch. Điều này sẽ ngăn chặn axit citric trong nước chanh làm mòn men răng . Ngoài ra, uống ấm thay vì nóng cũng tốt hơn.

