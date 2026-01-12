Chanh đào ngâm mật ong có tác dụng đối với sức khỏe, bạn đã biết chưa?

Cây chanh đào là một loại chanh có cây khỏe, lá to và sai quả. Cây chanh đào cho quả to, vỏ mỏng, mọng nước, mùi thơm nên được nhiều người tiêu dùng lựa chọn sử dụng. Khi ngâm quả chanh đào với một số nguyên liệu khác như là mật ong, đường phèn sẽ cho ra những bài thuốc điều trị bệnh vô cùng hiệu quả.

Chanh đào thường được thu hoạch vào tháng 8, 9 hàng năm. Khi chín, quả chanh đào có vỏ mỏng, rất nhiều nước và ruột màu hồng đào nên nó có tên gọi như vậy.

Theo Y Học Cổ Truyền, quả chanh đào có vị chua, tính mát, đi vào ba kinh đó là kinh tỳ, kinh vị và kinh can. Quả chanh đào có tác dụng thanh nhiệt, trừ đàm, trừ ho, lợi tiểu tiện, kháng viêm, tiêu độc.

Theo nghiên cứu cho thấy trong quả chanh đào có chứa rất nhiều vitamin A, B1, B2 và nó có lượng vitamin C dồi dào. Đặc biệt trong quả chanh đào có chứa axit citric (chiếm khoảng 8% khối lượng quả chanh khô) nên nó có tác dụng chữa ho, viêm họng, giảm mỡ, giảm béo rất tốt.

Công dụng của chanh đào ngâm mật ong

Hỗ trợ giảm ho, đau họng

Chanh đào chứa nhiều tinh dầu, đặc biệt ở phần vỏ, có tác dụng hỗ trợ giảm ho, cảm lạnh và viêm họng. Phần tép chanh giàu vitamin C và acid ascorbic giúp làm dịu viêm, giảm khàn tiếng. Khi kết hợp với mật ong và đường phèn - những nguyên liệu có tính dịu, hỗ trợ tiêu đờm, hỗn hợp này thường được dùng để làm ấm cổ họng và giảm kích ứng đường hô hấp.

Góp phần tăng cường hệ miễn dịch

Chanh đào và mật ong đều chứa các hợp chất chống oxy hóa, giúp cơ thể tăng sức đề kháng, đặc biệt trong thời tiết lạnh. Uống chanh đào ngâm mật ong điều độ có thể hỗ trợ cơ thể chống lại các tác nhân gây bệnh thông thường.

Ảnh minh họa: Internet

Kích thích hoạt động tiêu hóa

Các vitamin trong chanh đào giúp kích thích gan tiết mật, hỗ trợ quá trình tiêu hóa và đào thải chất cặn bã. Mật ong có đặc tính kháng khuẩn nhẹ, đồng thời giúp làm dịu niêm mạc ruột, góp phần duy trì hoạt động ổn định của hệ tiêu hóa.

Hỗ trợ thanh lọc cơ thể

Sự kết hợp giữa acid citric, acid ascorbic trong chanh đào và các hợp chất kháng khuẩn tự nhiên trong mật ong giúp hỗ trợ quá trình đào thải độc tố, cân bằng môi trường pH trong cơ thể, từ đó góp phần duy trì quá trình thanh lọc tự nhiên.

Hỗ trợ kiểm soát cân nặng

Trong chanh đào có pectin - chất xơ hòa tan giúp tạo cảm giác no lâu, hạn chế thèm ăn. Vì vậy, nước chanh đào mật ong có thể hỗ trợ quá trình kiểm soát cân nặng nếu kết hợp cùng chế độ ăn uống hợp lý và luyện tập đều đặn.

Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý khi uống chanh mật ong vào buổi sáng

Đối với những người đang mắc bệnh về dạ dày không nên uống nước chanh vào buổi sáng khi chưa ăn gì.

Mỗi lần chỉ sử dụng một vài giọt nước cốt chanh, không nên dùng nhiều. Bởi axit trong chanh khi vào dạ dày sẽ gây kích thích dạ dày khiến dịch axit tiết ra nhiều hơn, gây nên chứng ợ chua.

Nước dùng để pha nước chanh mật ong không được quá nóng vì mật ong có thể biến tính. Bạn hãy để nước nguội khoảng 5 - 10 phút sau khi sôi.