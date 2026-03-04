3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 4/3/2026, 'gánh vàng gánh bạc' về nhà, công việc thu bội tiền, hậu vận an nhàn sung túc

Tâm linh - Tử vi 04/03/2026 07:50

3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc' về nhà, công việc thu bội tiền, hậu vận an nhàn sung túc.

Tuổi Tý

Con đường sự nghiệp của người tuổi Tý sẽ diễn ra suôn sẻ và hanh thông. Bản mệnh luôn có suy nghĩ rất thực tế và hiếm khi có những hành động bốc đồng, nhờ đó mà bản mệnh dễ dàng chiếm được lòng tin của cấp trên lẫn đồng nghiệp xung quanh. Bạn còn có nguồn tích lũy đáng mơ ước bởi cung này chẳng bao giờ chi tiêu vào những món đồ linh tinh và không cần thiết.   

Ngoài ra, chuyện tình cảm của con giáp may mắn này sẽ khá vượng sắc. Việc thể hiện cảm xúc thông qua hành động của bạn mang đến cho người ấy một cảm giác rất yên tâm. Các cặp đôi yêu nhau có cơ hội hâm nóng tình cảm của chính mình và người độc thân tìm thấy một nửa yêu thương cho mình. 

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 4/3/2026, 'gánh vàng gánh bạc' về nhà, công việc thu bội tiền, hậu vận an nhàn sung túc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân làm gì cũng có quý nhân phù trợ, tài vận tăng thêm một bậc, nếu giữ vững phong độ hiện tại thì có khả năng trở thành đại gia trong năm nay, hơn nữa cuộc sống mỹ mãn đang chờ phía trước. Vận trình tài lộc dư dả, dồi dào. Con giáp này dường như không cần phải nghi ngại về khả năng kiếm tiền của bản thân. Đây chính là thời điểm mà tài chính của bạn vượng nhất. 

Vận trình tình cảm có bước chuyển mình tích cực. Tuy rằng bạn luôn bận rộn với công việc nhưng vẫn không quên dành thời gian cho tổ ấm nhỏ của mình. Còn người độc thân chưa muốn nói chuyện yêu đương vì còn mải mê ham chơi. 

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 4/3/2026, 'gánh vàng gánh bạc' về nhà, công việc thu bội tiền, hậu vận an nhàn sung túc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Mọi công việc của người tuổi Tuất sẽ diễn ra hanh thông đủ đường trong ngày này. Những kế hoạch bị trì hoãn trước đó dần đi vào hoạt động với năng suất khá tốt. Song điềm báo gặp kẻ tiểu nhân quấy phá giữa đường khiến bản mệnh mất đi sự bình tĩnh vốn của mình, từ đó làm giảm đi hiệu quả công việc. 

Bên cạnh đó, Cát Tinh đem đến cho tuổi này nhiều tin vui liên quan đến chuyện tình cảm. Những mâu thuẫn trước đó đều được hóa giải giúp cho tình cảm giữa bạn và người ấy ngày một khăng khít hơn. 

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 4/3/2026, 'gánh vàng gánh bạc' về nhà, công việc thu bội tiền, hậu vận an nhàn sung túc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 21h30 ngày mai, thứ Tư 4/3/2026, 3 con giáp tài lộc 'bật như diều gặp gió', sự nghiệp phất lên vùn vụt, sung túc viên mãn

Đúng 21h30 ngày mai, thứ Tư 4/3/2026, 3 con giáp tài lộc 'bật như diều gặp gió', sự nghiệp phất lên vùn vụt, sung túc viên mãn

3 con giáp tài lộc 'bật như diều gặp gió', sự nghiệp phất lên vùn vụt, sung túc viên mãn.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Quảng Ngãi: Lốc xoáy làm hơn 100 nhà tốc mái, hư hỏng ở xã miền núi

Quảng Ngãi: Lốc xoáy làm hơn 100 nhà tốc mái, hư hỏng ở xã miền núi

Đời sống 17 phút trước
3 con giáp 'trộm vía Thần Tài', kiếm tiền không xuể, sự nghiệp hồng phát sau ngày 4/3/2026

3 con giáp 'trộm vía Thần Tài', kiếm tiền không xuể, sự nghiệp hồng phát sau ngày 4/3/2026

Tâm linh - Tử vi 25 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 4/3/2026: Vàng SJC giảm mạnh, người mua đu đỉnh lỗ gần 11 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 4/3/2026: Vàng SJC giảm mạnh, người mua đu đỉnh lỗ gần 11 triệu đồng/lượng

Đời sống 45 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (4/3-5/3), vận thế đổi đời, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc' về nhà, trả hết nợ nần, giàu lên chóng mặt

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (4/3-5/3), vận thế đổi đời, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc' về nhà, trả hết nợ nần, giàu lên chóng mặt

Tâm linh - Tử vi 55 phút trước
Địch Lệ Nhiệt Ba gây lo lắng vì mắc kẹt ở Trung Đông, lỡ hẹn với show diễn của Dior

Địch Lệ Nhiệt Ba gây lo lắng vì mắc kẹt ở Trung Đông, lỡ hẹn với show diễn của Dior

Sao quốc tế 1 giờ 25 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 4/3/2026, 3 con giáp Tài Lộc bùng nổ, vận đỏ hết phần người khác, tha hồ đếm tiền mỏi tay, tương lai tươi sáng

Đúng 20h hôm nay, ngày 4/3/2026, 3 con giáp Tài Lộc bùng nổ, vận đỏ hết phần người khác, tha hồ đếm tiền mỏi tay, tương lai tươi sáng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 4/3/2026, 'gánh vàng gánh bạc' về nhà, công việc thu bội tiền, hậu vận an nhàn sung túc

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 4/3/2026, 'gánh vàng gánh bạc' về nhà, công việc thu bội tiền, hậu vận an nhàn sung túc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 5/3/2026, 3 con giáp ung dung làm giàu, an nhàn hưởng Lộc, tiền tiêu dư dả, may mắn ngút trời xanh

Đúng ngày mai, thứ Năm 5/3/2026, 3 con giáp ung dung làm giàu, an nhàn hưởng Lộc, tiền tiêu dư dả, may mắn ngút trời xanh

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 55 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 5/3/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Đúng ngày mai, thứ Năm 5/3/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 5 phút trước
Tử vi thứ Năm 5/3/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Năm 5/3/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng thế giới đột ngột lao dốc tối ngày 3/3, 'bốc hơi' cả trăm USD từ đỉnh

Giá vàng thế giới đột ngột lao dốc tối ngày 3/3, 'bốc hơi' cả trăm USD từ đỉnh

Tối nay (3/3/2026), Việt Nam đón 'trăng máu' trong 58 phút

Tối nay (3/3/2026), Việt Nam đón 'trăng máu' trong 58 phút

Nóng: Bộ Y tế thu hồi gần 300 mỹ phẩm chứa thành phần gây rối loạn nội tiết

Nóng: Bộ Y tế thu hồi gần 300 mỹ phẩm chứa thành phần gây rối loạn nội tiết

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

3 con giáp 'trộm vía Thần Tài', kiếm tiền không xuể, sự nghiệp hồng phát sau ngày 4/3/2026

3 con giáp 'trộm vía Thần Tài', kiếm tiền không xuể, sự nghiệp hồng phát sau ngày 4/3/2026

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (4/3-5/3), vận thế đổi đời, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc' về nhà, trả hết nợ nần, giàu lên chóng mặt

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (4/3-5/3), vận thế đổi đời, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc' về nhà, trả hết nợ nần, giàu lên chóng mặt

Đúng 20h hôm nay, ngày 4/3/2026, 3 con giáp Tài Lộc bùng nổ, vận đỏ hết phần người khác, tha hồ đếm tiền mỏi tay, tương lai tươi sáng

Đúng 20h hôm nay, ngày 4/3/2026, 3 con giáp Tài Lộc bùng nổ, vận đỏ hết phần người khác, tha hồ đếm tiền mỏi tay, tương lai tươi sáng

Đúng ngày mai, thứ Năm 5/3/2026, 3 con giáp ung dung làm giàu, an nhàn hưởng Lộc, tiền tiêu dư dả, may mắn ngút trời xanh

Đúng ngày mai, thứ Năm 5/3/2026, 3 con giáp ung dung làm giàu, an nhàn hưởng Lộc, tiền tiêu dư dả, may mắn ngút trời xanh

Đúng ngày mai, thứ Năm 5/3/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Đúng ngày mai, thứ Năm 5/3/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Tử vi thứ Năm 5/3/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Năm 5/3/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi