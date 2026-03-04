Đúng 20h hôm nay, ngày 4/3/2026, 3 con giáp Tài Lộc bùng nổ, vận đỏ hết phần người khác, tha hồ đếm tiền mỏi tay, tương lai tươi sáng

Tâm linh - Tử vi 04/03/2026 08:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết con giáp Tài Lộc bùng nổ, vận đỏ hết phần người khác, tha hồ đếm tiền mỏi tay, tương lai tươi sáng vào đúng 20h hôm nay, ngày 4/3/2026 này nhé!

Con giáp tuổi Ngọ 

Đúng 20h hôm nay, ngày 4/3/2026, người tuổi Ngọ là điềm báo vượng tài. Ngày này bản mệnh dễ thu về thành công, đường tài lộc rộng mở. Người kinh doanh đầu tư vào lĩnh vực mới sẽ thu được thắng lợi bước đầu, tạo ra động lực lớn để bản mệnh thêm vững bước trên những chặng đường phía trước.

Đúng 20h hôm nay, ngày 4/3/2026, 3 con giáp Tài Lộc bùng nổ, vận đỏ hết phần người khác, tha hồ đếm tiền mỏi tay, tương lai tươi sáng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ trong ngày đón tam hợp cục ghé thăm nên đường tình duyên vô cùng khởi sắc. Các cặp vợ chồng thoải mái tận hưởng cảm giác có được người yêu thương ở bên mà không phải chịu bất cứ sức ép nào. Tình yêu rực sáng, mang về nhiều niềm vui cho người độc thân.

Con giáp tuổi Mùi 

Đúng 20h hôm nay, ngày 4/3/2026, cục diện Tam Hợp nâng đỡ giúp cho người tuổi Mùi đang có dấu hiệu tích cực hơn trong vấn đề tình cảm. Các cặp đôi hóa giải được hiểu lầm trước đó. Đúng là sau cơn mưa trời lại sáng, trải qua những sóng gió vừa qua cả hai lại càng thêm trân trọng và yêu thương nhau hơn.  Với các bạn độc thân, dẫu biết tìm được tình yêu đích thực không phải chuyện dễ dàng, nhưng bạn cũng khoan vội nản chí nhé. 

Đúng 20h hôm nay, ngày 4/3/2026, 3 con giáp Tài Lộc bùng nổ, vận đỏ hết phần người khác, tha hồ đếm tiền mỏi tay, tương lai tươi sáng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi thong dong mà vẫn có đồng ra đồng vào, chẳng lo túng thiếu. Có được may mắn hơn người khác nên bản mệnh chẳng quá vội vàng, cứ từ tốn làm việc mình cần làm, cuối cùng vẫn nhận được thành quả như ý.

Con giáp tuổi Tuất 

Đúng 20h hôm nay, ngày 4/3/2026, tuổi Tuất sẽ cần có thái độ tốt hơn trong cách sử dụng tiền bạc. Bởi lẽ con giáp này đang quá đà trong việc chi tiêu và có thể gặp phải những rắc rối đáng tiếc. Công việc dù chưa nhiều nhưng bản mệnh đối mặt với không ít những phiền toái trong vấn đề tài chính.

Đúng 20h hôm nay, ngày 4/3/2026, 3 con giáp Tài Lộc bùng nổ, vận đỏ hết phần người khác, tha hồ đếm tiền mỏi tay, tương lai tươi sáng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất trong ngày thứ Năm này được cảnh báo cần phải chi tiêu tiết kiệm hơn. Đừng nghĩ rằng ngày rộng tháng dài, kiếm tiền chẳng mấy khó khăn. Có những chuyện phải xem thời thế, kiếm tiền cũng theo lẽ đó. May mắn hôm nay Tuất Mão lục hợp nên đường tình duyên của con giáp này có phần đỡ cho bản mệnh những gánh nặng và giải tỏa phần nào những lo âu về cuộc sống.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/3/2026, 3 con giáp TRÚNG SỐ phát tài, trở thành đại gia có số má, nhà lầu xe sang chờ sẵn, sự nghiệp đi lên

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/3/2026, 3 con giáp TRÚNG SỐ phát tài, trở thành đại gia có số má, nhà lầu xe sang chờ sẵn, sự nghiệp đi lên

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp TRÚNG SỐ phát tài, trở thành đại gia có số má, nhà lầu xe sang chờ sẵn, sự nghiệp đi lên vào đúng 20h hôm nay, ngày 3/3/2026 này nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Cháy lớn khu vực bán vải, quần áo tại chợ Kim Sơn ở Quảng Ninh

Cháy lớn khu vực bán vải, quần áo tại chợ Kim Sơn ở Quảng Ninh

Đời sống 7 phút trước
Thần Tài điểm mặt trao tài lộc sau ngày 18/9/2026, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Thần Tài điểm mặt trao tài lộc sau ngày 18/9/2026, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Tâm linh - Tử vi 9 phút trước
Bé trai 1 tháng tuổi sùi bọt mép sau vài phút người thân nhỏ nhầm 5 giọt axit

Bé trai 1 tháng tuổi sùi bọt mép sau vài phút người thân nhỏ nhầm 5 giọt axit

Đời sống 11 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 18/9/2026: SJC và nhẫn tăng vọt 1,2 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 18/9/2026: SJC và nhẫn tăng vọt 1,2 triệu/lượng

Đời sống 35 phút trước
Trong 5 ngày tới, 3 con giáp chịu ảnh hưởng của Hung Tinh Kiếp Tài, sự nghiệp lao dốc, tiền tài hao hụt

Trong 5 ngày tới, 3 con giáp chịu ảnh hưởng của Hung Tinh Kiếp Tài, sự nghiệp lao dốc, tiền tài hao hụt

Tâm linh - Tử vi 39 phút trước
3 con giáp cải mệnh đổi đời, tiền rót đầy túi, công việc thu lời gấp bội sau ngày 18/9/2026

3 con giáp cải mệnh đổi đời, tiền rót đầy túi, công việc thu lời gấp bội sau ngày 18/9/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Từ ngày 19/9 đến ngày 29/9, 3 con giáp rũ bùn đứng dậy, may mắn tới tay khi được Thần Tài chốt danh sách giàu có, tiền rủng rỉnh túi, giàu càng thêm giàu

Từ ngày 19/9 đến ngày 29/9, 3 con giáp rũ bùn đứng dậy, may mắn tới tay khi được Thần Tài chốt danh sách giàu có, tiền rủng rỉnh túi, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài trải sẵn chiếu lộc, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc', vận may đến thăm nhà, tiền tiêu rủng rỉnh

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài trải sẵn chiếu lộc, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc', vận may đến thăm nhà, tiền tiêu rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 18/9/2026, 3 con giáp BỒ TÁT ban Phước, 'thuận buồm xuôi gió' trong công việc, gom hết vận may thiên hạ

Đúng 20h hôm nay, ngày 18/9/2026, 3 con giáp BỒ TÁT ban Phước, 'thuận buồm xuôi gió' trong công việc, gom hết vận may thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 39 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 18/9/2026, vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 18/9/2026, vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Khoai mỡ có nhiều lợi ích, nhưng 4 đối tượng này không nên ăn quá nhiều

Khoai mỡ có nhiều lợi ích, nhưng 4 đối tượng này không nên ăn quá nhiều

Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Phật Bà nâng đỡ, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Phật Bà nâng đỡ, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thần Tài điểm mặt trao tài lộc sau ngày 18/9/2026, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Thần Tài điểm mặt trao tài lộc sau ngày 18/9/2026, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Trong 5 ngày tới, 3 con giáp chịu ảnh hưởng của Hung Tinh Kiếp Tài, sự nghiệp lao dốc, tiền tài hao hụt

Trong 5 ngày tới, 3 con giáp chịu ảnh hưởng của Hung Tinh Kiếp Tài, sự nghiệp lao dốc, tiền tài hao hụt

3 con giáp cải mệnh đổi đời, tiền rót đầy túi, công việc thu lời gấp bội sau ngày 18/9/2026

3 con giáp cải mệnh đổi đời, tiền rót đầy túi, công việc thu lời gấp bội sau ngày 18/9/2026

Từ ngày 19/9 đến ngày 29/9, 3 con giáp rũ bùn đứng dậy, may mắn tới tay khi được Thần Tài chốt danh sách giàu có, tiền rủng rỉnh túi, giàu càng thêm giàu

Từ ngày 19/9 đến ngày 29/9, 3 con giáp rũ bùn đứng dậy, may mắn tới tay khi được Thần Tài chốt danh sách giàu có, tiền rủng rỉnh túi, giàu càng thêm giàu

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài trải sẵn chiếu lộc, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc', vận may đến thăm nhà, tiền tiêu rủng rỉnh

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài trải sẵn chiếu lộc, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc', vận may đến thăm nhà, tiền tiêu rủng rỉnh

Đúng 20h hôm nay, ngày 18/9/2026, 3 con giáp BỒ TÁT ban Phước, 'thuận buồm xuôi gió' trong công việc, gom hết vận may thiên hạ

Đúng 20h hôm nay, ngày 18/9/2026, 3 con giáp BỒ TÁT ban Phước, 'thuận buồm xuôi gió' trong công việc, gom hết vận may thiên hạ