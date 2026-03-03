Giá vàng hôm nay, ngày 3/3/2026: Vàng miếng SJC quay đầu giảm về dưới 190 triệu đồng/lượng

Đời sống 03/03/2026 09:09

Hôm nay, ngày 3/3/2026 giá vàng thế giới lao xuống khi tâm lý lo ngại rủi ro địa chính trị tại Trung Đông dần hạ nhiệt, đồng USD tăng giá mạnh mẽ… Từ đó kéo theo vàng SJC trong nước cũng giảm theo.

Theo thông tin báo Thanh Niên, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC giảm giá vàng miếng SJC 1,5 triệu đồng mỗi lượng, mua vào còn 186,4 triệu đồng, bán ra 189,4 triệu đồng. Công ty Phú Quý cũng giảm 1,5 triệu đồng mỗi lượng, mua vào 186,4 triệu đồng, bán ra 189,4 triệu đồng. Công ty Mi Hồng giảm 400.000 đồng/lượng ở chiều mua vào, còn 186,8 triệu đồng; bán ra giảm 600.000 đồng, còn 189,4 triệu đồng. ACB giảm mỗi lượng vàng miếng SJC 700.000 đồng, mua vào 187,5 triệu đồng, bán ra 190 triệu đồng…

Tương tự, giá vàng nhẫn cũng giảm mạnh 1,7 triệu đồng mỗi lượng, Công ty SJC mua vào 186,1 triệu đồng, bán ra 189,2 triệu đồng. Công ty Phú Quý giảm 1,1 triệu đồng, mua vào 186,4 triệu đồng, bán ra 189,4 triệu đồng…

Giá vàng hôm nay, ngày 3/3/2026: Vàng miếng SJC quay đầu giảm về dưới 190 triệu đồng/lượng - Ảnh 1
Giá vàng trong nước quay đầu giảm theo vàng thế giới. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Theo báo Người Lao Động, khoảng 6 giờ ngày 3/3 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế giao dịch tại 5.322 USD/ounce, giảm mạnh 87 USD so với mức giá cao nhất trong phiên giao dịch đêm qua là 5.419 USD/ounce. Đà giảm sâu cho thấy áp lực bán ra chiếm ưu thế sau chuỗi giá vàng tăng nóng trước đó.

Nguyên nhân chính khiến giá vàng suy yếu là việc nhà đầu tư giảm bớt nhu cầu tìm đến vàng như một kênh trú ẩn vốn an toàn khi căng thẳng tại Trung Đông tạm thời lắng dịu. Khi rủi ro xung đột không còn leo thang mạnh như dự báo trước đó, dòng tiền đầu cơ có xu hướng rút khỏi kim loại quý để chuyển sang các tài sản sinh lời cao hơn.

Mặt khác, sự phục hồi ấn tượng của đồng USD - lên mức cao nhất trong vòng 5 tuần qua - đã tạo sức ép đáng kể lên giá vàng. Đồng bạc xanh mạnh lên khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với các nhà đầu tư nắm giữ những đồng tiền khác, từ đó làm suy giảm sức mua toàn cầu.

Áp lực bán còn đến từ hoạt động chốt lời của các nhà giao dịch hợp đồng tương lai ngắn hạn. Sau giai đoạn tăng mạnh, nhiều nhà đầu tư đã tranh thủ hiện thực hóa lợi nhuận, đồng thời thanh lý các vị thế mua yếu, góp phần đẩy giá vàng giảm sâu.

Ở các thị trường liên quan, giá dầu thô quay đầu giảm mạnh về 70,5 USD/thùng sau giai đoạn tăng nóng. Trong khi đó, lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm neo ở mức 4% – một ngưỡng đủ hấp dẫn để cạnh tranh dòng tiền với vàng.

Trong bối cảnh đồng USD tăng giá, lãi suất trái phiếu đứng ở mức cao, giới phân tích nhận định giá vàng có thể tiếp tục chịu áp lực trong ngắn hạn, trừ khi xuất hiện các yếu tố bất ngờ làm gia tăng nhu cầu trú ẩn vốn an toàn.

Giá vàng hôm nay, ngày 2/3/2026: Tăng thêm 1,5 - 1,6 triệu đồng/lượng, tiến sát mốc 189 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 2/3/2026: Tăng thêm 1,5 - 1,6 triệu đồng/lượng, tiến sát mốc 189 triệu đồng

Hôm nay, ngày 2/3/2026, giá vàng thế giới tăng mạnh trước những xung đột ở Trung Đông. Giá vàng trong nước cũng đã tăng thêm 1,5 - 1,6 triệu đồng mỗi lượng.

Xem thêm
Từ khóa:   giá vàng giá vàng giảm giá vàng SJC

TIN MỚI NHẤT

Thanh Hóa: Phát hiện hàng tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc suýt vào bàn nhậu

Thanh Hóa: Phát hiện hàng tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc suýt vào bàn nhậu

Đời sống 53 phút trước
Song hỷ lâm môn, 3 con giáp được THẦN TÀI "rót lộc", tài vận chạm đỉnh, giàu càng thêm giàu trong 7 ngày tới (10/3)

Song hỷ lâm môn, 3 con giáp được THẦN TÀI "rót lộc", tài vận chạm đỉnh, giàu càng thêm giàu trong 7 ngày tới (10/3)

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Bắt nóng đối tượng đột nhập nhà dân trộm cắp sau 20 phút gây án ở TP.HCM

Bắt nóng đối tượng đột nhập nhà dân trộm cắp sau 20 phút gây án ở TP.HCM

Đời sống 1 giờ 11 phút trước
3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền tài dư dả, của cải dư dôi, may mắn có thừa sau ngày 3/3/2026

3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền tài dư dả, của cải dư dôi, may mắn có thừa sau ngày 3/3/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 3/3/2026: Vàng miếng SJC quay đầu giảm về dưới 190 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/3/2026: Vàng miếng SJC quay đầu giảm về dưới 190 triệu đồng/lượng

Đời sống 1 giờ 48 phút trước
Trong 6 ngày tiếp theo (4/3 - 9/3), THẦN TÀI RẢI LỘC, 3 con giáp trúng quả to, tiền vàng tăng nhanh, tranh hết tinh tú của Trời

Trong 6 ngày tiếp theo (4/3 - 9/3), THẦN TÀI RẢI LỘC, 3 con giáp trúng quả to, tiền vàng tăng nhanh, tranh hết tinh tú của Trời

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 58 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 3/3/2026, 3 con giáp TRÚNG SỐ phát tài, trở thành đại gia có số má, nhà lầu xe sang chờ sẵn, sự nghiệp đi lên

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/3/2026, 3 con giáp TRÚNG SỐ phát tài, trở thành đại gia có số má, nhà lầu xe sang chờ sẵn, sự nghiệp đi lên

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 58 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 3/3/2026, vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', của cải tăng lên gấp bội, sự nghiệp lên hương

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 3/3/2026, vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', của cải tăng lên gấp bội, sự nghiệp lên hương

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 8 phút trước
Vì sao chúng ta vẫn sập bẫy lừa đảo, ai dễ trở thành nạn nhân?

Vì sao chúng ta vẫn sập bẫy lừa đảo, ai dễ trở thành nạn nhân?

Tin nóng 3 giờ 31 phút trước
Khi phụ nữ U50 quyết định "hồi sinh" trái tim

Khi phụ nữ U50 quyết định "hồi sinh" trái tim

Phụ nữ yêu 3 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trường Giang gục ngã khi đưa con trai đi bệnh viện: 'Ba ước có thể đánh đổi điều gì đó...'

Trường Giang gục ngã khi đưa con trai đi bệnh viện: 'Ba ước có thể đánh đổi điều gì đó...'

Diễn viên Lê Lộc mang thai con đầu lòng dù chưa tổ chức lễ cưới

Diễn viên Lê Lộc mang thai con đầu lòng dù chưa tổ chức lễ cưới

Giá vàng hôm nay, ngày 3/3/2026: Vàng miếng SJC quay đầu giảm về dưới 190 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/3/2026: Vàng miếng SJC quay đầu giảm về dưới 190 triệu đồng/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thanh Hóa: Phát hiện hàng tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc suýt vào bàn nhậu

Thanh Hóa: Phát hiện hàng tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc suýt vào bàn nhậu

Bắt nóng đối tượng đột nhập nhà dân trộm cắp sau 20 phút gây án ở TP.HCM

Bắt nóng đối tượng đột nhập nhà dân trộm cắp sau 20 phút gây án ở TP.HCM

NÓNG: Chiều 2/3, giá vàng trong nước lập đỉnh khi vượt 190 triệu đồng/lượng

NÓNG: Chiều 2/3, giá vàng trong nước lập đỉnh khi vượt 190 triệu đồng/lượng

TIN MỚI: Miền Bắc nóng kỷ lục 37,8 độ vào mùa đông

TIN MỚI: Miền Bắc nóng kỷ lục 37,8 độ vào mùa đông

Thông tin MỚI vụ cô gái bán hàng ngất xỉu sau khi tiếp xúc hai phụ nữ lạ

Thông tin MỚI vụ cô gái bán hàng ngất xỉu sau khi tiếp xúc hai phụ nữ lạ

Bị ô tô cuốn vào gầm khi đi bộ, người phụ nữ tử vong thương tâm

Bị ô tô cuốn vào gầm khi đi bộ, người phụ nữ tử vong thương tâm