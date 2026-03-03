Giá vàng hôm nay, ngày 3/3/2026: Vàng miếng SJC quay đầu giảm về dưới 190 triệu đồng/lượng

Hôm nay, ngày 3/3/2026 giá vàng thế giới lao xuống khi tâm lý lo ngại rủi ro địa chính trị tại Trung Đông dần hạ nhiệt, đồng USD tăng giá mạnh mẽ… Từ đó kéo theo vàng SJC trong nước cũng giảm theo.

Theo thông tin báo Thanh Niên, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC giảm giá vàng miếng SJC 1,5 triệu đồng mỗi lượng, mua vào còn 186,4 triệu đồng, bán ra 189,4 triệu đồng. Công ty Phú Quý cũng giảm 1,5 triệu đồng mỗi lượng, mua vào 186,4 triệu đồng, bán ra 189,4 triệu đồng. Công ty Mi Hồng giảm 400.000 đồng/lượng ở chiều mua vào, còn 186,8 triệu đồng; bán ra giảm 600.000 đồng, còn 189,4 triệu đồng. ACB giảm mỗi lượng vàng miếng SJC 700.000 đồng, mua vào 187,5 triệu đồng, bán ra 190 triệu đồng… Tương tự, giá vàng nhẫn cũng giảm mạnh 1,7 triệu đồng mỗi lượng, Công ty SJC mua vào 186,1 triệu đồng, bán ra 189,2 triệu đồng. Công ty Phú Quý giảm 1,1 triệu đồng, mua vào 186,4 triệu đồng, bán ra 189,4 triệu đồng…

Giá vàng trong nước quay đầu giảm theo vàng thế giới. Ảnh: Báo Thanh Niên. Theo báo Người Lao Động, khoảng 6 giờ ngày 3/3 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế giao dịch tại 5.322 USD/ounce, giảm mạnh 87 USD so với mức giá cao nhất trong phiên giao dịch đêm qua là 5.419 USD/ounce. Đà giảm sâu cho thấy áp lực bán ra chiếm ưu thế sau chuỗi giá vàng tăng nóng trước đó. Nguyên nhân chính khiến giá vàng suy yếu là việc nhà đầu tư giảm bớt nhu cầu tìm đến vàng như một kênh trú ẩn vốn an toàn khi căng thẳng tại Trung Đông tạm thời lắng dịu. Khi rủi ro xung đột không còn leo thang mạnh như dự báo trước đó, dòng tiền đầu cơ có xu hướng rút khỏi kim loại quý để chuyển sang các tài sản sinh lời cao hơn.

Mặt khác, sự phục hồi ấn tượng của đồng USD - lên mức cao nhất trong vòng 5 tuần qua - đã tạo sức ép đáng kể lên giá vàng. Đồng bạc xanh mạnh lên khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với các nhà đầu tư nắm giữ những đồng tiền khác, từ đó làm suy giảm sức mua toàn cầu. Áp lực bán còn đến từ hoạt động chốt lời của các nhà giao dịch hợp đồng tương lai ngắn hạn. Sau giai đoạn tăng mạnh, nhiều nhà đầu tư đã tranh thủ hiện thực hóa lợi nhuận, đồng thời thanh lý các vị thế mua yếu, góp phần đẩy giá vàng giảm sâu. Ở các thị trường liên quan, giá dầu thô quay đầu giảm mạnh về 70,5 USD/thùng sau giai đoạn tăng nóng. Trong khi đó, lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm neo ở mức 4% – một ngưỡng đủ hấp dẫn để cạnh tranh dòng tiền với vàng. Trong bối cảnh đồng USD tăng giá, lãi suất trái phiếu đứng ở mức cao, giới phân tích nhận định giá vàng có thể tiếp tục chịu áp lực trong ngắn hạn, trừ khi xuất hiện các yếu tố bất ngờ làm gia tăng nhu cầu trú ẩn vốn an toàn.

