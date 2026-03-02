Bị ô tô cuốn vào gầm khi đi bộ, người phụ nữ tử vong thương tâm

Đời sống 02/03/2026 11:27

Ngày 1/3, Công an phường Vũng Tàu (TPHCM) phối hợp các đơn vị nghiệp vụ tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông khiến một phụ nữ cao tuổi tử vong.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 1/3, Công an phường Vũng Tàu (TPHCM) phối hợp các đơn vị nghiệp vụ tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông khiến một phụ nữ cao tuổi tử vong.

Vào khoảng 13h30 cùng ngày, một phụ nữ hơn 70 tuổi đi bộ trên vỉa hè đường Nguyễn Trường Tộ (phường Vũng Tàu). Khi đến trước số nhà 29, người này di chuyển xuống sát mép lòng đường thì xảy ra va chạm với ô tô mang biển kiểm soát 51H-33x.xx đang lưu thông phía sau, theo hướng Trương Công Định - Hoàng Hoa Thám.

Cú va chạm khiến người phụ nữ bị xe cuốn vào gầm, cán qua người và bất tỉnh tại chỗ. Mặc dù được đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng nạn nhân không qua khỏi.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, trích xuất camera khu vực để phục vụ công tác điều tra.

Bị ô tô cuốn vào gầm khi đi bộ, người phụ nữ tử vong thương tâm - Ảnh 1
Người phụ nữ bị ô tô tông từ phía sau khi đi bộ sát mép lòng đường, dẫn đến tử vong - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Lao Động, một vụ tai nạn tương tự xảy ra vào ngào ngày 12/2, trên Quốc lộ 1 đoạn Km1713 qua xã Hàm Kiệm, tỉnh Lâm Đồng xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến một cháu bé tử vong.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, hai ông bà cùng cháu gái L.H.Y (SN 2021, ngụ xã Tân Thành) đi trên xe máy theo hướng Phan Thiết - Phan Rang.

Khi đến địa điểm trên thì xảy ra va chạm với xe máy biển số 77E1-681.74 chạy cùng chiều.

Cú va chạm khiến hai xe máy ngã xuống đường. Cháu Y bị văng ra giữa đường. Đúng lúc này, xe đầu kéo biển số 37R-034.81 lưu thông phía sau cùng chiều đi tới và cán qua người cháu bé. Nạn nhân tử vong tại chỗ.

Thời điểm xảy ra tai nạn, lưu lượng phương tiện trên Quốc lộ 1 rất đông do người dân di chuyển về quê ăn Tết.

Công an xã Hàm Kiệm đã nhanh chóng có mặt, điều tiết giao thông qua khu vực, tránh ùn ứ kéo dài.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp các đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Lực lượng chức năng cũng lấy lời khai những người liên quan, xác minh có hay không việc phương tiện khác liên quan đến va chạm giữa hai xe máy.

Ô tô khách chở đang 44 người nổ lốp trước, bốc cháy dữ dội

Ô tô khách chở đang 44 người nổ lốp trước, bốc cháy dữ dội

Khoảng 19h50, xe khách giường nằm chở 44 hành khách do tài xế Phan Tấn Nguyên Kha (44 tuổi, trú phường Kon Tum) cầm lái chạy trên đường tránh Đông, hướng từ Kon Tum cũ đi TP HCM.

Xem thêm
Từ khóa:   tai nạn giao tohong tử vong tin moi

TIN MỚI NHẤT

Bước qua Tết Nguyên Tiêu năm Bính Ngọ, 3 con giáp này xả hết vận xui, làm đâu thắng đó, hút tiền căng túi, Phúc Lộc phủ phê

Bước qua Tết Nguyên Tiêu năm Bính Ngọ, 3 con giáp này xả hết vận xui, làm đâu thắng đó, hút tiền căng túi, Phúc Lộc phủ phê

Tâm linh - Tử vi 22 phút trước
Thông tin MỚI vụ cô gái bán hàng ngất xỉu sau khi tiếp xúc hai phụ nữ lạ

Thông tin MỚI vụ cô gái bán hàng ngất xỉu sau khi tiếp xúc hai phụ nữ lạ

Đời sống 47 phút trước
Rau chân vịt: "Vua của các loại rau lá xanh" và những công dụng phục hồi sức khỏe bất ngờ

Rau chân vịt: "Vua của các loại rau lá xanh" và những công dụng phục hồi sức khỏe bất ngờ

Dinh dưỡng 54 phút trước
Bị ô tô cuốn vào gầm khi đi bộ, người phụ nữ tử vong thương tâm

Bị ô tô cuốn vào gầm khi đi bộ, người phụ nữ tử vong thương tâm

Đời sống 54 phút trước
Ô tô khách chở đang 44 người nổ lốp trước, bốc cháy dữ dội

Ô tô khách chở đang 44 người nổ lốp trước, bốc cháy dữ dội

Đời sống 1 giờ 0 phút trước
Chỉ 3 bước đơn giản, có ngay mâm bánh bột lọc chén tôm thịt chuẩn vị Huế tại nhà

Chỉ 3 bước đơn giản, có ngay mâm bánh bột lọc chén tôm thịt chuẩn vị Huế tại nhà

Món ngon mỗi ngày 1 giờ 7 phút trước
Trong tháng 3/2026, 3 con giáp có MỆNH PHÚ QUÝ, Lộc chảy về như thác, tiền nhét căng ví, vàng chất đầy kho

Trong tháng 3/2026, 3 con giáp có MỆNH PHÚ QUÝ, Lộc chảy về như thác, tiền nhét căng ví, vàng chất đầy kho

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Sau Triệu Lộ Tư, Bạch Lộc tiếp tục bị fan cuồng theo sát

Sau Triệu Lộ Tư, Bạch Lộc tiếp tục bị fan cuồng theo sát

Sao quốc tế 1 giờ 22 phút trước
Trong nửa đầu tháng 3 dương lịch, 3 con giáp TRỜI thả bao tiền to, Phú Quý đề huề, may mắn ngút ngàn, bất ngờ giàu to, sống không lo nghĩ

Trong nửa đầu tháng 3 dương lịch, 3 con giáp TRỜI thả bao tiền to, Phú Quý đề huề, may mắn ngút ngàn, bất ngờ giàu to, sống không lo nghĩ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước
Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc sau ngày 2/3/2026, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc sau ngày 2/3/2026, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 2/3/2026, Thần Tài lẫn quý nhân chiếu mệnh, 3 con giáp sẽ hưởng lộc trời ban, sự nghiệp 'cất cánh', may mắn ngập tràn

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 2/3/2026, Thần Tài lẫn quý nhân chiếu mệnh, 3 con giáp sẽ hưởng lộc trời ban, sự nghiệp 'cất cánh', may mắn ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 2/3/2026, 3 con giáp gặp thời gặp thế, tiền vàng 'chất thành núi', Phú Quý Vinh Hoa không ai sánh bằng

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 2/3/2026, 3 con giáp gặp thời gặp thế, tiền vàng 'chất thành núi', Phú Quý Vinh Hoa không ai sánh bằng

Giá vàng hôm nay, ngày 2/3/2026: Tăng thêm 1,5 - 1,6 triệu đồng/lượng, tiến sát mốc 189 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 2/3/2026: Tăng thêm 1,5 - 1,6 triệu đồng/lượng, tiến sát mốc 189 triệu đồng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thông tin MỚI vụ cô gái bán hàng ngất xỉu sau khi tiếp xúc hai phụ nữ lạ

Thông tin MỚI vụ cô gái bán hàng ngất xỉu sau khi tiếp xúc hai phụ nữ lạ

Ô tô khách chở đang 44 người nổ lốp trước, bốc cháy dữ dội

Ô tô khách chở đang 44 người nổ lốp trước, bốc cháy dữ dội

Giá vàng hôm nay, ngày 2/3/2026: Tăng thêm 1,5 - 1,6 triệu đồng/lượng, tiến sát mốc 189 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 2/3/2026: Tăng thêm 1,5 - 1,6 triệu đồng/lượng, tiến sát mốc 189 triệu đồng

Nghẹt thở giải cứu cháu bé 3 tuổi bị khóa trong xe ô tô

Nghẹt thở giải cứu cháu bé 3 tuổi bị khóa trong xe ô tô

NÓNG: Hàng loạt chuyến bay Việt Nam đến Trung Đông bị hủy

NÓNG: Hàng loạt chuyến bay Việt Nam đến Trung Đông bị hủy

Được người lạ tặng hộp bánh ở bệnh viện, mở ra kiểm tra liền phát nổ

Được người lạ tặng hộp bánh ở bệnh viện, mở ra kiểm tra liền phát nổ