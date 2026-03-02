Ngày 1/3, Công an phường Vũng Tàu (TPHCM) phối hợp các đơn vị nghiệp vụ tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông khiến một phụ nữ cao tuổi tử vong.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 1/3, Công an phường Vũng Tàu (TPHCM) phối hợp các đơn vị nghiệp vụ tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông khiến một phụ nữ cao tuổi tử vong.

Vào khoảng 13h30 cùng ngày, một phụ nữ hơn 70 tuổi đi bộ trên vỉa hè đường Nguyễn Trường Tộ (phường Vũng Tàu). Khi đến trước số nhà 29, người này di chuyển xuống sát mép lòng đường thì xảy ra va chạm với ô tô mang biển kiểm soát 51H-33x.xx đang lưu thông phía sau, theo hướng Trương Công Định - Hoàng Hoa Thám.

Cú va chạm khiến người phụ nữ bị xe cuốn vào gầm, cán qua người và bất tỉnh tại chỗ. Mặc dù được đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng nạn nhân không qua khỏi.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, trích xuất camera khu vực để phục vụ công tác điều tra.

Người phụ nữ bị ô tô tông từ phía sau khi đi bộ sát mép lòng đường, dẫn đến tử vong - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Lao Động, một vụ tai nạn tương tự xảy ra vào ngào ngày 12/2, trên Quốc lộ 1 đoạn Km1713 qua xã Hàm Kiệm, tỉnh Lâm Đồng xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến một cháu bé tử vong.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, hai ông bà cùng cháu gái L.H.Y (SN 2021, ngụ xã Tân Thành) đi trên xe máy theo hướng Phan Thiết - Phan Rang.

Khi đến địa điểm trên thì xảy ra va chạm với xe máy biển số 77E1-681.74 chạy cùng chiều.

Cú va chạm khiến hai xe máy ngã xuống đường. Cháu Y bị văng ra giữa đường. Đúng lúc này, xe đầu kéo biển số 37R-034.81 lưu thông phía sau cùng chiều đi tới và cán qua người cháu bé. Nạn nhân tử vong tại chỗ.

Thời điểm xảy ra tai nạn, lưu lượng phương tiện trên Quốc lộ 1 rất đông do người dân di chuyển về quê ăn Tết.

Công an xã Hàm Kiệm đã nhanh chóng có mặt, điều tiết giao thông qua khu vực, tránh ùn ứ kéo dài.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp các đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Lực lượng chức năng cũng lấy lời khai những người liên quan, xác minh có hay không việc phương tiện khác liên quan đến va chạm giữa hai xe máy.

