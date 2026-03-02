Ô tô khách chở đang 44 người nổ lốp trước, bốc cháy dữ dội

Đời sống 02/03/2026 11:21

Khoảng 19h50, xe khách giường nằm chở 44 hành khách do tài xế Phan Tấn Nguyên Kha (44 tuổi, trú phường Kon Tum) cầm lái chạy trên đường tránh Đông, hướng từ Kon Tum cũ đi TP HCM.

Theo thông tin từ VietNamNet, khoảng 19h50 ngày 1/3, tài xế Phan Tấn Nguyên Kha (SN 1982, ngụ tỉnh Quảng Ngãi) điều khiển xe khách lưu thông theo hướng Đắk Lắk - TPHCM.

Khi đến Km6 đường tránh phía Đông Buôn Ma Thuột (đoạn qua thôn Toàn Thắng 2, xã Ea Knuếc, tỉnh Đắk Lắk), chiếc xe bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Phát hiện sự việc, tài xế và phụ xe lập tức hô hoán, hỗ trợ hành khách nhanh chóng rời khỏi xe; đồng thời sử dụng bình chữa cháy mini để dập lửa nhưng không thành công.

Ô tô khách chở đang 44 người nổ lốp trước, bốc cháy dữ dội - Ảnh 1
Ôtô giường nằm cháy ngùn ngụt trên đường tránh Đông, tỉnh Đăk Lăk - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VOV, nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Đắk Lắk đã có mặt tại hiện trường khẩn trương triển khai phương án dập tắt đám cháy. Tại hiện trường, xe khách giường nằm bị cháy trơ khung và hư hỏng hoàn toàn.

​Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân ban đầu được xác định là do xe bị nổ lốp trước (bên phụ) khiến thùng dầu rơi xuống ma sát với mặt đường rồi phát ra tia lửa dẫn đến cháy.

​Công an tỉnh Đắk Lắk vẫn đang phối hợp điều tra nguyên nhân.

Nghẹt thở giải cứu cháu bé 3 tuổi bị khóa trong xe ô tô

Nghẹt thở giải cứu cháu bé 3 tuổi bị khóa trong xe ô tô

Do sơ suất để chìa khóa trong xe ô tô khi xuống mua đồ, hệ thống khóa cửa tự động đã kích hoạt, khiến cháu nhỏ bị giữ lại trong khoang xe kín giữa thời điểm dòng người đổ về lễ hội rất đông, thời tiết bắt đầu oi bức.

Xem thêm
Từ khóa:   ô tô bốc cháy tin moi cứu người

TIN MỚI NHẤT

Bước qua Tết Nguyên Tiêu năm Bính Ngọ, 3 con giáp này xả hết vận xui, làm đâu thắng đó, hút tiền căng túi, Phúc Lộc phủ phê

Bước qua Tết Nguyên Tiêu năm Bính Ngọ, 3 con giáp này xả hết vận xui, làm đâu thắng đó, hút tiền căng túi, Phúc Lộc phủ phê

Tâm linh - Tử vi 22 phút trước
Thông tin MỚI vụ cô gái bán hàng ngất xỉu sau khi tiếp xúc hai phụ nữ lạ

Thông tin MỚI vụ cô gái bán hàng ngất xỉu sau khi tiếp xúc hai phụ nữ lạ

Đời sống 47 phút trước
Rau chân vịt: "Vua của các loại rau lá xanh" và những công dụng phục hồi sức khỏe bất ngờ

Rau chân vịt: "Vua của các loại rau lá xanh" và những công dụng phục hồi sức khỏe bất ngờ

Dinh dưỡng 54 phút trước
Bị ô tô cuốn vào gầm khi đi bộ, người phụ nữ tử vong thương tâm

Bị ô tô cuốn vào gầm khi đi bộ, người phụ nữ tử vong thương tâm

Đời sống 54 phút trước
Ô tô khách chở đang 44 người nổ lốp trước, bốc cháy dữ dội

Ô tô khách chở đang 44 người nổ lốp trước, bốc cháy dữ dội

Đời sống 1 giờ 0 phút trước
Chỉ 3 bước đơn giản, có ngay mâm bánh bột lọc chén tôm thịt chuẩn vị Huế tại nhà

Chỉ 3 bước đơn giản, có ngay mâm bánh bột lọc chén tôm thịt chuẩn vị Huế tại nhà

Món ngon mỗi ngày 1 giờ 7 phút trước
Trong tháng 3/2026, 3 con giáp có MỆNH PHÚ QUÝ, Lộc chảy về như thác, tiền nhét căng ví, vàng chất đầy kho

Trong tháng 3/2026, 3 con giáp có MỆNH PHÚ QUÝ, Lộc chảy về như thác, tiền nhét căng ví, vàng chất đầy kho

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Sau Triệu Lộ Tư, Bạch Lộc tiếp tục bị fan cuồng theo sát

Sau Triệu Lộ Tư, Bạch Lộc tiếp tục bị fan cuồng theo sát

Sao quốc tế 1 giờ 22 phút trước
Trong nửa đầu tháng 3 dương lịch, 3 con giáp TRỜI thả bao tiền to, Phú Quý đề huề, may mắn ngút ngàn, bất ngờ giàu to, sống không lo nghĩ

Trong nửa đầu tháng 3 dương lịch, 3 con giáp TRỜI thả bao tiền to, Phú Quý đề huề, may mắn ngút ngàn, bất ngờ giàu to, sống không lo nghĩ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước
Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc sau ngày 2/3/2026, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc sau ngày 2/3/2026, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 2/3/2026, Thần Tài lẫn quý nhân chiếu mệnh, 3 con giáp sẽ hưởng lộc trời ban, sự nghiệp 'cất cánh', may mắn ngập tràn

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 2/3/2026, Thần Tài lẫn quý nhân chiếu mệnh, 3 con giáp sẽ hưởng lộc trời ban, sự nghiệp 'cất cánh', may mắn ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 2/3/2026, 3 con giáp gặp thời gặp thế, tiền vàng 'chất thành núi', Phú Quý Vinh Hoa không ai sánh bằng

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 2/3/2026, 3 con giáp gặp thời gặp thế, tiền vàng 'chất thành núi', Phú Quý Vinh Hoa không ai sánh bằng

Giá vàng hôm nay, ngày 2/3/2026: Tăng thêm 1,5 - 1,6 triệu đồng/lượng, tiến sát mốc 189 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 2/3/2026: Tăng thêm 1,5 - 1,6 triệu đồng/lượng, tiến sát mốc 189 triệu đồng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thông tin MỚI vụ cô gái bán hàng ngất xỉu sau khi tiếp xúc hai phụ nữ lạ

Thông tin MỚI vụ cô gái bán hàng ngất xỉu sau khi tiếp xúc hai phụ nữ lạ

Bị ô tô cuốn vào gầm khi đi bộ, người phụ nữ tử vong thương tâm

Bị ô tô cuốn vào gầm khi đi bộ, người phụ nữ tử vong thương tâm

Giá vàng hôm nay, ngày 2/3/2026: Tăng thêm 1,5 - 1,6 triệu đồng/lượng, tiến sát mốc 189 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 2/3/2026: Tăng thêm 1,5 - 1,6 triệu đồng/lượng, tiến sát mốc 189 triệu đồng

Nghẹt thở giải cứu cháu bé 3 tuổi bị khóa trong xe ô tô

Nghẹt thở giải cứu cháu bé 3 tuổi bị khóa trong xe ô tô

NÓNG: Hàng loạt chuyến bay Việt Nam đến Trung Đông bị hủy

NÓNG: Hàng loạt chuyến bay Việt Nam đến Trung Đông bị hủy

Được người lạ tặng hộp bánh ở bệnh viện, mở ra kiểm tra liền phát nổ

Được người lạ tặng hộp bánh ở bệnh viện, mở ra kiểm tra liền phát nổ