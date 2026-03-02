Ô tô khách chở đang 44 người nổ lốp trước, bốc cháy dữ dội

Khoảng 19h50, xe khách giường nằm chở 44 hành khách do tài xế Phan Tấn Nguyên Kha (44 tuổi, trú phường Kon Tum) cầm lái chạy trên đường tránh Đông, hướng từ Kon Tum cũ đi TP HCM.

Khi đến Km6 đường tránh phía Đông Buôn Ma Thuột (đoạn qua thôn Toàn Thắng 2, xã Ea Knuếc, tỉnh Đắk Lắk), chiếc xe bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Phát hiện sự việc, tài xế và phụ xe lập tức hô hoán, hỗ trợ hành khách nhanh chóng rời khỏi xe; đồng thời sử dụng bình chữa cháy mini để dập lửa nhưng không thành công.

Ôtô giường nằm cháy ngùn ngụt trên đường tránh Đông, tỉnh Đăk Lăk - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VOV, nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Đắk Lắk đã có mặt tại hiện trường khẩn trương triển khai phương án dập tắt đám cháy. Tại hiện trường, xe khách giường nằm bị cháy trơ khung và hư hỏng hoàn toàn.

​Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân ban đầu được xác định là do xe bị nổ lốp trước (bên phụ) khiến thùng dầu rơi xuống ma sát với mặt đường rồi phát ra tia lửa dẫn đến cháy.

​Công an tỉnh Đắk Lắk vẫn đang phối hợp điều tra nguyên nhân.

