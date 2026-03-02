Sau Triệu Lộ Tư, Bạch Lộc tiếp tục bị fan cuồng theo sát

Sao quốc tế 02/03/2026 11:00

Mạng xã hội Trung Quốc mới đây lan truyền đoạn clip do paparazzi ghi lại tình huống căng thẳng của Bạch Lộc khi bị fan cuồng theo sát.

Vốn được biết đến là nghệ sĩ thân thiện, chiều fan, song lần này nữ diễn viên - "gà cưng" của Vu Chính - buộc phải có phản ứng cứng rắn để bảo vệ quyền riêng tư.

Sự việc xảy ra khi cô rời sân bay để về nơi lưu trú. Phát hiện có phương tiện bám theo bất thường, Bạch Lộc yêu cầu tài xế tấp xe vào lề. Không né tránh, cô chủ động bước xuống, quan sát xung quanh nhằm xác định người theo đuôi.

Khoảnh khắc nữ diễn viên đứng giữa phố với vẻ mặt đầy bất lực nhanh chóng thu hút sự chú ý. Khi thấy cô xuất hiện, nhóm fan cuồng lập tức tìm cách rời đi để tránh bị nhận diện.

Trở lại xe, Bạch Lộc lộ rõ sự mệt mỏi và bức xúc; cô thậm chí ném mạnh chiếc khăn quàng xuống ghế, cho thấy sự tức giận khi đời tư bị xâm phạm.

Sau Triệu Lộ Tư, Bạch Lộc tiếp tục bị fan cuồng theo sát - Ảnh 1

Trước đó, phòng làm việc của Triệu Lộ Tư vừa phát đi thông báo trên Weibo cho biết, trong lúc nữ diễn viên di chuyển theo lịch trình cá nhân không công khai, cô đã bị một phương tiện lạ bám theo.

Theo phía đại diện, người này không chỉ lái xe theo sát đến tận gara tại điểm dừng chân mà còn tiếp tục vào bên trong khách sạn nhằm quay, chụp lén khi không ghi lại được hình ảnh bên ngoài.

Phía phòng làm việc khẳng định sự việc nghiêm trọng xảy ra trong ngày đã ảnh hưởng trực tiếp đến lịch trình của Triệu Lộ Tư, gây mất trật tự giao thông và tiềm ẩn rủi ro an toàn đáng lo ngại.

Đơn vị này đồng thời bày tỏ thái độ lên án gay gắt, kiên quyết phản đối các hành vi xâm phạm đời tư, cho biết đã tiến hành thu thập bằng chứng và sẽ bảo lưu quyền truy cứu trách nhiệm pháp lý đối với những cá nhân liên quan.

Phía Triệu Lộ Tư cảnh báo những người theo dõi: "Hãy tuân thủ ranh giới, tôn trọng người khác, tuyệt đối không được chạm tới giới hạn của pháp luật và đạo đức"

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