Bạch Kính Đình và Chương Nhược Nam tái hợp trong phim tình cảm mới

Bạch Kính Đình và Chương Nhược Nam là cặp đôi đang thu hút nhiều sự quan tâm của khán giả yêu phim Hoa ngữ, đặc biệt sau thành công của lần hợp tác trước.

Bạch Kính Đình và Chương Nhược Nam nhiều khả năng sẽ hợp tác lần hai trong bộ phim ngôn tình kỳ ảo Nhanh Mang Sếp Tôi Đi Giùm, dự kiến phát sóng trên nền tảng iQIYI.

Nhanh Mang Sếp Tôi Đi Giùm được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Diệp Phỉ Nhiên, mang màu sắc hài hước nhẹ nhàng, kết hợp yếu tố kỳ ảo trong bối cảnh công sở hiện đại.

Nội dung xoay quanh một sự cố bất ngờ khiến hai nhân vật chính xuyên không đến không gian song song và hoán đổi thân phận: nữ chính trở thành tổng tài, còn nam chính lại biến thành nhân viên làm công ăn lương. Bạch Kính Đình sẽ vào vai Diệp Trăn - ông sếp độc miệng, trong khi Chương Nhược Nam đảm nhận vai Khương Tiêu Ý, một nhân viên công sở nhỏ bé.

Nhanh Mang Sếp Tôi Đi Giùm xoay quanh một sự cố bất ngờ khiến hai nhân vật chính xuyên không đến không gian song song và hoán đổi thân phận.

Trước đó, cả hai từng gây ấn tượng mạnh khi đóng cặp trong bộ phim ngôn tình chuyển thể Khó Dỗ Dành. Đây là dự án được chuyển thể từ tiểu thuyết ăn khách của Trúc Dĩ, thuộc cùng vũ trụ với Vụng Trộm Không Thể Giấu. Trong phim, Bạch Kính Đình hóa thân thành Tang Diên - chàng trai có vẻ ngoài bất cần nhưng giàu tình cảm, còn Chương Nhược Nam ghi điểm với vai Ôn Dĩ Phàm, hình tượng được khán giả ưu ái gọi là "tình đầu quốc dân".

Khó Dỗ Dành từng tạo hiệu ứng đáng chú ý ngay từ giai đoạn chuẩn bị, khi ghi nhận hơn 2 triệu lượt đặt xem trước trên Youku trước thời điểm lên sóng vào tháng 2/2025. Sau khi phát sóng, dù còn tồn tại một số ý kiến trái chiều về kịch bản và tạo hình, bộ phim vẫn giữ được sức hút nhờ phản ứng hóa học tự nhiên của cặp đôi chính.

Nhiều phân đoạn hậu trường và cảnh tình cảm được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, góp phần giúp tên tuổi của Bạch Kính Đình và Chương Nhược Nam phủ sóng mạnh mẽ hơn.

Loạt ảnh 'tình bể bình' của Chương Nhược Nam và Vương An Vũ trong phim mới Những hình ảnh đầu tiên được công bố từ dự án Muốn Giấu Em Cùng Thời Gian nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả, đặc biệt là khoảnh khắc tình cảm ngọt ngào giữa Chương Nhược Nam và Vương An Vũ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bach-kinh-inh-va-chuong-nhuoc-nam-tai-hop-trong-phim-tinh-cam-moi-754293.html