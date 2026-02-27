Bạch Lộc bị con gái CEO Huawei lấn át trong phim 'Đường cung kỳ án'

Bản thân bộ phim cũng bộc lộ hạn chế khi tiết tấu chưa đủ chặt, mạch phá án thiếu cao trào. Khi đặt cạnh những dự án cùng thể loại như “Đường triều quỷ sự lục” hay “Ngự tứ tiểu ngỗ tác”, bộ phim khó tạo được lợi thế rõ rệt về chất lượng chuyên môn.

Mới đây, thị trường chứng kiến sự bứt phá của phim “Còn ra thể thống gì nữa” với nhịp phim nhanh và nhiều cú lật bất ngờ. Song song đó, phim “Thái bình niên” đi theo chiến lược chắc chắn, tích lũy danh tiếng từng bước. Sự cạnh tranh đa chiều khiến “Đường cung kỳ án” dần hụt hơi.

Trong bối cảnh đó, áp lực phần nào dồn lên nữ chính Bạch Lộc. Dù được ghi nhận có tiến bộ về diễn xuất, vai diễn lần này của cô lại thiếu điểm nhấn đủ mạnh để tạo dấu ấn riêng. Hoạt động quảng bá chủ yếu xoay quanh hiệu ứng cặp đôi giữa cô và Vương Tinh Việt, nhưng chiến lược “đẩy thuyền” chỉ có thể giữ nhiệt ngắn hạn nếu nội dung phim không tạo được sức bật tương xứng.

Điều đáng chú ý là sự xuất hiện của diễn viên phụ Diêu An Na. Cô sinh năm 1998, là con gái út của ông Nhậm Chính Phi - nhà sáng lập hãng điện thoại Trung Quốc Huawei. Đây là lần đầu tiên cô thử sức với dòng phim cổ trang, đảm nhận nhân vật nữ y thời Đường với tính cách sắc sảo, thẳng thắn. Tạo hình thanh nhã, phù hợp bối cảnh triều Đường giúp nhân vật dễ gây thiện cảm ngay từ những phân cảnh đầu tiên.

Dù thời lượng xuất hiện không nhiều, mỗi lần Diêu An Na lộ diện đều nhanh chóng thu hút thảo luận trên mạng xã hội. Theo chia sẻ từ ê-kíp, cô đã dành thời gian học bài bản lễ nghi thời Đường, phân biệt nghi thức hành lễ giữa nam và nữ, luyện tập dáng đi và thần thái, đồng thời tìm hiểu kiến thức y lý để phục vụ vai diễn. Sự nghiêm túc ấy phần nào được khán giả ghi nhận.

Việc một vai phụ nhận được nhiều lời khen hơn nữ chính không phải điều hiếm gặp trong phim truyền hình. Tuy nhiên, trong trường hợp của “Đường cung kỳ án”, điều đó phản ánh rõ kỳ vọng lớn mà khán giả đặt lên vai trò trung tâm của Bạch Lộc. Khi bộ phim chưa đủ bứt phá về kịch bản, mọi so sánh dễ dàng trở nên khắt khe hơn.