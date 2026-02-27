NÓNG: Hơn 70 người nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì

Đời sống 27/02/2026 12:14

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa có văn bản gửi Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp yêu cầu khẩn trương điều tra, xử lý vụ nghi ngộ độc thực phẩm khiến hơn 70 người phải nhập viện sau khi ăn bánh mì.

Theo thông tin từ VnExpress, ngày 27/2, Chi cục An toàn thực phẩm, Sở Y tế Đồng Tháp, cho biết ngoài 10 ca đã được xuất viện, các trường hợp còn lại đang tiếp tục được điều trị, sức khỏe ổn định. Hiện 68 bệnh nhân được điều trị chủ yếu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Hồng Ngự, còn lại tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp và cơ sở khác.

Trước đó, sáng 24/2, Bệnh viện Đa khoa khu vực Hồng Ngự tiếp nhận 3 ca cấp cứu đầu tiên. Các bệnh nhân cho biết họ mua và ăn bánh mì tại cơ sở Hồng Ngọc 12 vào tối 23/2.

Vài giờ sau khi ăn, họ bắt đầu đau quặn bụng quanh rốn, nôn ói và tiêu chảy liên tục. Từ 3 ca ban đầu, số người có chung triệu chứng nhanh chóng tăng lên 72, buộc 71 người phải nhập viện cấp cứu.

NÓNG: Hơn 70 người nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Theo thông tin từ VTC News, ngay khi tiếp nhận thông tin, cơ quan y tế kiểm tra cơ sở bánh mì và thu giữ 5 mẫu nguyên liệu lưu trữ gồm patê gan, chả lụa, chả chiên, dưa chua, jambon. Cán bộ chuyên trách đã mang toàn bộ số mẫu này đến Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng và Dịch vụ Khoa học Công nghệ tỉnh Đồng Tháp để xét nghiệm tìm nguyên nhân, hiện chưa có kết quả.

Hồng Ngọc là thương hiệu bánh mì được quảng cáo có hơn 100 cơ sở ở miền Tây. Tại Đồng Tháp, ngoài cửa hàng ở TP Hồng Ngự, thương hiệu này còn có tại Cao Lãnh và Sa Đéc. Hai năm trước, cơ sở Hồng Ngọc 12 tại TP Hồng Ngự cũ từng xảy ra vụ ngộ độc khiến 148 người đau bụng, nôn, đi ngoài nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì kẹp thịt.

Tiếng kêu xé lòng của đứa trẻ khi chứng kiến cha đâm mẹ: 'Cha đừng xử lý mẹ'

Tiếng kêu xé lòng của đứa trẻ khi chứng kiến cha đâm mẹ: 'Cha đừng xử lý mẹ'

Trước đó, trên mạng xã hội Facebook lan truyền nhanh chóng một đoạn clip ghi lại cảnh tượng gây hoang mang. Trong clip, một người đàn ông mặc quần jean, mình trần, cầm một vật giống dao và đâm liên tiếp một phụ nữ.

Xem thêm
Từ khóa:   ngộ độc bánh mì tin moi ngộ độc thực phẩm

TIN MỚI NHẤT

Tạm đình chỉ công tác nữ giáo viên nghi bắt học sinh liếm đất ở Phú Thọ

Tạm đình chỉ công tác nữ giáo viên nghi bắt học sinh liếm đất ở Phú Thọ

Đời sống 1 giờ 14 phút trước
Đi tìm việc trên mạng sau Tết, 2 bố con ở Nghệ An mất tích bí ẩn

Đi tìm việc trên mạng sau Tết, 2 bố con ở Nghệ An mất tích bí ẩn

Đời sống 1 giờ 34 phút trước
Gia đình đã tìm thấy cô gái ở Hà Nội xin phép đi chơi rồi mất liên lạc nhiều ngày

Gia đình đã tìm thấy cô gái ở Hà Nội xin phép đi chơi rồi mất liên lạc nhiều ngày

Đời sống 1 giờ 43 phút trước
NÓNG: Hơn 70 người nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì

NÓNG: Hơn 70 người nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì

Đời sống 3 giờ 8 phút trước
Kiểm định Acid Sialic - thước đo giá trị thật của Yến Thuần

Kiểm định Acid Sialic - thước đo giá trị thật của Yến Thuần

Dinh dưỡng 3 giờ 37 phút trước
Điều gì xảy ra với cơ thể nếu bạn uống một cốc nước dừa vào mỗi buổi sáng?

Điều gì xảy ra với cơ thể nếu bạn uống một cốc nước dừa vào mỗi buổi sáng?

Sống khỏe 3 giờ 53 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (28/2-1/3/2026), 3 con giáp 'ngồi mát ăn bát vàng', lương thưởng chảy 'ào ào' về túi, giàu sang khó ai sánh bằng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (28/2-1/3/2026), 3 con giáp 'ngồi mát ăn bát vàng', lương thưởng chảy 'ào ào' về túi, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 53 phút trước
Bí quyết làm xôi nếp cẩm sữa chua bằng lò nướng: Cực nhàn mà hạt nếp vẫn dẻo thơm, chuẩn vị

Bí quyết làm xôi nếp cẩm sữa chua bằng lò nướng: Cực nhàn mà hạt nếp vẫn dẻo thơm, chuẩn vị

Món ngon mỗi ngày 4 giờ 8 phút trước
Danh tính bạn gái tin đồn kém 22 tuổi đi du lịch cùng Huỳnh Hiểu Minh

Danh tính bạn gái tin đồn kém 22 tuổi đi du lịch cùng Huỳnh Hiểu Minh

Sao quốc tế 4 giờ 23 phút trước
Trong tuần mới (2/3 đến 8/3/2026), 3 con giáp được Thần Tài PHÁT LỘC, tiền ùa vào túi, Phúc Báu đuề huề, đường thăng tiến rộng mở

Trong tuần mới (2/3 đến 8/3/2026), 3 con giáp được Thần Tài PHÁT LỘC, tiền ùa vào túi, Phúc Báu đuề huề, đường thăng tiến rộng mở

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 23 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc bị phạt và cấm thi đấu

NÓNG: Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc bị phạt và cấm thi đấu

Giá vàng hôm nay, ngày 27/2/2026: Tiếp tục giảm thêm gần triệu đồng sau ngày vía Thần tài

Giá vàng hôm nay, ngày 27/2/2026: Tiếp tục giảm thêm gần triệu đồng sau ngày vía Thần tài

NÓNG: Công an vào cuộc vụ giáo viên bị tố bắt 35 học sinh liếm đất ở Phú Thọ

NÓNG: Công an vào cuộc vụ giáo viên bị tố bắt 35 học sinh liếm đất ở Phú Thọ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Một tài khoản từ Việt Nam bị Meta khởi kiện vì quảng cáo lừa đảo

Một tài khoản từ Việt Nam bị Meta khởi kiện vì quảng cáo lừa đảo

Đi bộ trên đường ray, người phụ nữ bị tàu hỏa tông tử vong

Đi bộ trên đường ray, người phụ nữ bị tàu hỏa tông tử vong

Tạm đình chỉ công tác nữ giáo viên nghi bắt học sinh liếm đất ở Phú Thọ

Tạm đình chỉ công tác nữ giáo viên nghi bắt học sinh liếm đất ở Phú Thọ

Đi tìm việc trên mạng sau Tết, 2 bố con ở Nghệ An mất tích bí ẩn

Đi tìm việc trên mạng sau Tết, 2 bố con ở Nghệ An mất tích bí ẩn

Gia đình đã tìm thấy cô gái ở Hà Nội xin phép đi chơi rồi mất liên lạc nhiều ngày

Gia đình đã tìm thấy cô gái ở Hà Nội xin phép đi chơi rồi mất liên lạc nhiều ngày

Giá vàng hôm nay, ngày 27/2/2026: Tiếp tục giảm thêm gần triệu đồng sau ngày vía Thần tài

Giá vàng hôm nay, ngày 27/2/2026: Tiếp tục giảm thêm gần triệu đồng sau ngày vía Thần tài