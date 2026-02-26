Tắm biển cùng bạn, bé trai 13 tuổi đuối nước tử vong

Đời sống 26/02/2026 17:24

Chiều 25/2, tại khu vực bãi biển thôn Chánh Lợi, xã Đề Gi xảy ra vụ đuối nước khiến bé trai 13 tuổi tử vong.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, sáng 26/2, lãnh đạo UBND xã Đề Gi, tỉnh Gia Lai xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến một thiếu niên tử vong. Nạn nhân là em Hồ Tuấn A. (SN 2013; trú thôn Trung An, xã Đề Gi).

Vào khoảng 14 giờ 30 phút ngày 25/2, em A. cùng một nhóm bạn ra khu vực biển thuộc thôn Chánh Lợi, xã Đề Gi để tắm. 

Đến khoảng 15 giờ 10 phút cùng ngày, các bạn đi cùng phát hiện A. có dấu hiệu đuối nước nên lập tức chạy lên bờ tri hô kêu cứu.

Nghe tiếng hô hoán, một thanh niên địa phương đã nhanh chóng bơi ra đưa em A. vào bờ và tiến hành sơ cứu. Tuy nhiên, dù được hỗ trợ kịp thời, nạn nhân đã không qua khỏi.

Tắm biển cùng bạn, bé trai 13 tuổi đuối nước tử vong - Ảnh 1

Khu vực bãi biển thôn Chánh Lợi, nơi bé trai 13 tuổi đuối nước khi tắm biển cùng nhóm bạn.

Theo thông tin từ báo Lao Động, ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã Đề Gi phối hợp với các lực lượng chức năng liên quan có mặt tại hiện trường để xác minh, làm rõ vụ việc; đồng thời hỗ trợ gia đình đưa thi thể em về lo hậu sự.

Theo cán bộ thôn Chánh Lợi, khu vực bãi biển nơi xảy ra vụ việc tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn do dòng chảy phức tạp. Năm 2025, khu vực này từng được chính quyền địa phương xây dựng một nhà chòi làm chốt cứu hộ nhằm kịp thời ứng cứu các trường hợp đuối nước. Tuy nhiên, công trình đến nay vẫn chưa được đưa vào hoạt động và phải tạm dừng vì nhiều nguyên nhân khác nhau.

