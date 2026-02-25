Tiếng kêu xé lòng của đứa trẻ khi chứng kiến cha đâm mẹ: 'Cha đừng xử lý mẹ'

Đời sống 25/02/2026 21:04

Trước đó, trên mạng xã hội Facebook lan truyền nhanh chóng một đoạn clip ghi lại cảnh tượng gây hoang mang. Trong clip, một người đàn ông mặc quần jean, mình trần, cầm một vật giống dao và đâm liên tiếp một phụ nữ.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, nhiều trang Fanpage có lượng lớn người theo dõi đã đăng tải thông tin "Đồng Tháp: Bé khóc van xin ba ơi… đừng xử lý mẹ mà" kèm theo đoạn clip dài hơn 2 phút.

Vào 21 giờ 54 phút ngày 24/2, một gã đàn ông đã dùng hung khí đâm liên tiếp vào người phụ nữ bất chấp sự chống trả của nạn nhân. Tại đây, một cháu bé đã khóc và luôn miệng cầu xin "ba ơi, đừng xử mẹ mà… con năn nỉ ba đó".

Đoạn clip trên đã gây "bão" mạng xã hội với nhiều bình luận lên án hành vi dã man của người đàn ông bởi đối tượng thản nhiên thực hiện hành vi tội ác trước mặt trẻ nhỏ.

Tiếng kêu xé lòng của đứa trẻ khi chứng kiến cha đâm mẹ: 'Cha đừng xử lý mẹ' - Ảnh 1
Camera ghi lại cảnh người đàn ông cầm dao đâm trực diện vào một người phụ nữ - Ảnh: VOV

Theo thông tin từ VOV, chiều 25/2, tin từ UBND xã An Phước, tỉnh Đồng Tháp cho biết vụ việc đau lòng trên xảy ra tại ấp An Thọ. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đang thụ lý, điều tra làm rõ vụ việc và xử lý theo quy định.

Hy hữu: Nông dân Cần Thơ bắt được con cua biển nặng 1,1kg

Hy hữu: Nông dân Cần Thơ bắt được con cua biển nặng 1,1kg

Ngày 25/2, anh Trịnh Văn Hiếu (46 tuổi, ngụ phường Khánh Hòa, TP Cần Thơ) đi thăm dớn (dụng cụ bắt tôm cá) trong các ao lắng nước nuôi tôm đã bắt được con cua biển 1,1 kg.

Xem thêm
Từ khóa:   chồng đam vợ tin moi án mạng

TIN MỚI NHẤT

Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc phủ kín sân, trúng số độc đắc, tiền tài có đủ

Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc phủ kín sân, trúng số độc đắc, tiền tài có đủ

Tâm linh - Tử vi 44 phút trước
Lực lượng cứu nạn, cứu hộ đội mưa hỗ trợ vụ ô tô bị tàu hỏa húc văng, 2 người tử vong

Lực lượng cứu nạn, cứu hộ đội mưa hỗ trợ vụ ô tô bị tàu hỏa húc văng, 2 người tử vong

Đời sống 45 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 26/2/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

Đúng hôm nay, thứ Năm 26/2/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
Cảnh báo NÓNG đến người mua vàng ngày Thần Tài kẻo mất tiền mất lộc

Cảnh báo NÓNG đến người mua vàng ngày Thần Tài kẻo mất tiền mất lộc

Đời sống 52 phút trước
Tưởng vớ được "mỹ nhân", tôi bàng hoàng phát hiện bí mật chấn động của cô hàng xóm ngay phút cao trào

Tưởng vớ được "mỹ nhân", tôi bàng hoàng phát hiện bí mật chấn động của cô hàng xóm ngay phút cao trào

Tâm sự 56 phút trước
3 con giáp tài lộc rủng rỉnh, sự nghiệp thăng hoa hiếm có, sớm muộn gì cũng giàu sang phú quý

3 con giáp tài lộc rủng rỉnh, sự nghiệp thăng hoa hiếm có, sớm muộn gì cũng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Bảy 28/2/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'một tay xoay chuyển càn khôn', tiền bạc ngập lối, nợ nần giải quyết triệt để

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 28/2/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'một tay xoay chuyển càn khôn', tiền bạc ngập lối, nợ nần giải quyết triệt để

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Tưởng bước chân vào hào môn là xong, đêm tân hôn tôi bẽ bàng nhận ra bộ mặt thật của chồng đại gia

Tưởng bước chân vào hào môn là xong, đêm tân hôn tôi bẽ bàng nhận ra bộ mặt thật của chồng đại gia

Tâm sự gia đình 1 giờ 2 phút trước
Đúng ngày 28/2/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng ngày 28/2/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
Thần Tài nhả vía tới tấp đúng ngày 26/2/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'phất lên như diều gặp gió', tài vận thăng hoa, của nả nhiều không đếm xuể

Thần Tài nhả vía tới tấp đúng ngày 26/2/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'phất lên như diều gặp gió', tài vận thăng hoa, của nả nhiều không đếm xuể

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Huỷ toàn bộ chuyến bay đến Đà Lạt từ 4/3/2026

NÓNG: Huỷ toàn bộ chuyến bay đến Đà Lạt từ 4/3/2026

NÓNG: Thu hồi 77 loại mỹ phẩm bao gồm nhiều dầu gội, sữa tắm, kem chống nắng nổi tiếng

NÓNG: Thu hồi 77 loại mỹ phẩm bao gồm nhiều dầu gội, sữa tắm, kem chống nắng nổi tiếng

Danh tính nữ bệnh nhân tử vong sau vài giờ truyền dịch tại nhà

Danh tính nữ bệnh nhân tử vong sau vài giờ truyền dịch tại nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lực lượng cứu nạn, cứu hộ đội mưa hỗ trợ vụ ô tô bị tàu hỏa húc văng, 2 người tử vong

Lực lượng cứu nạn, cứu hộ đội mưa hỗ trợ vụ ô tô bị tàu hỏa húc văng, 2 người tử vong

Cảnh báo NÓNG đến người mua vàng ngày Thần Tài kẻo mất tiền mất lộc

Cảnh báo NÓNG đến người mua vàng ngày Thần Tài kẻo mất tiền mất lộc

Hai người tử vong tại chỗ trong vụ tàu hỏa va chạm với xe tải ở Hà Nội

Hai người tử vong tại chỗ trong vụ tàu hỏa va chạm với xe tải ở Hà Nội

Danh tính cô gái 24 tuổi ở Hà Nội xin phép đi chơi rồi mất liên lạc nhiều ngày

Danh tính cô gái 24 tuổi ở Hà Nội xin phép đi chơi rồi mất liên lạc nhiều ngày

Lật thuyền đánh cá trên sông, một người tử vong thương tâm

Lật thuyền đánh cá trên sông, một người tử vong thương tâm

Hy hữu: Nông dân Cần Thơ bắt được con cua biển nặng 1,1kg

Hy hữu: Nông dân Cần Thơ bắt được con cua biển nặng 1,1kg