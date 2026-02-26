Tiếng kêu xé lòng của đứa trẻ khi chứng kiến cha đâm mẹ: 'Cha đừng xử lý mẹ'

Đời sống 26/02/2026 05:20

Trước đó, trên mạng xã hội Facebook lan truyền nhanh chóng một đoạn clip ghi lại cảnh tượng gây hoang mang. Trong clip, một người đàn ông mặc quần jean, mình trần, cầm một vật giống dao và đâm liên tiếp một phụ nữ.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, nhiều trang Fanpage có lượng lớn người theo dõi đã đăng tải thông tin "Đồng Tháp: Bé khóc van xin ba ơi… đừng xử lý mẹ mà" kèm theo đoạn clip dài hơn 2 phút.

Vào 21 giờ 54 phút ngày 24/2, một gã đàn ông đã dùng hung khí đâm liên tiếp vào người phụ nữ bất chấp sự chống trả của nạn nhân. Tại đây, một cháu bé đã khóc và luôn miệng cầu xin "ba ơi, đừng xử mẹ mà… con năn nỉ ba đó".

Đoạn clip trên đã gây "bão" mạng xã hội với nhiều bình luận lên án hành vi dã man của người đàn ông bởi đối tượng thản nhiên thực hiện hành vi tội ác trước mặt trẻ nhỏ.

Tiếng kêu xé lòng của đứa trẻ khi chứng kiến cha đâm mẹ: 'Cha đừng xử lý mẹ' - Ảnh 1
Camera ghi lại cảnh người đàn ông cầm dao đâm trực diện vào một người phụ nữ - Ảnh: VOV

Theo thông tin từ VOV, chiều 25/2, tin từ UBND xã An Phước, tỉnh Đồng Tháp cho biết vụ việc đau lòng trên xảy ra tại ấp An Thọ. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đang thụ lý, điều tra làm rõ vụ việc và xử lý theo quy định.

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