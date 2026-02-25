MỚI: Huỷ toàn bộ chuyến bay đến Đà Lạt từ ngày 4/3, khách được hỗ trợ vé ra sao?

Theo thông báo từ cơ quan chức năng, Cảng hàng không quốc tế Liên Khương sẽ tạm dừng khai thác từ ngày 4/3 hết ngày 25/8 để sửa chữa hệ thống đường cất hạ cánh và đường lăn.

Theo thông tin từ báo Dân trí, Bộ Xây dựng, Cảng hàng không quốc tế Liên Khương (Lâm Đồng, còn gọi là sân bay Đà Lạt) sẽ tạm thời đóng cửa từ 0h ngày 4/3 đến 23h59 ngày 25/8 để thi công các hạng mục thuộc dự án sửa chữa đường cất hạ cánh và đường lăn. Hãng hàng không Vietnam Airlines cho biết sẽ tạm dừng toàn bộ các chuyến bay đến và đi từ sân bay Liên Khương, đồng thời điều chỉnh kế hoạch khai thác nhằm đảm bảo nhu cầu đi lại của hành khách và duy trì kết nối hàng không khu vực.

Cụ thể, Vietnam Airlines dự kiến tăng cường khai thác trên các đường bay lân cận như TPHCM - Buôn Ma Thuột, TPHCM - Pleiku và Đà Nẵng - Buôn Ma Thuột. Các đường bay này được kỳ vọng đáp ứng nhu cầu di chuyển của hành khách đến Lâm Đồng khi đầu mối hàng không quan trọng của khu vực tạm thời đóng cửa nâng cấp hạ tầng. Đối với hành khách đã mua vé trên các hành trình đến và đi từ Lâm Đồng qua sân bay Liên Khương trong giai đoạn từ ngày 4/3 đến 25/8, Vietnam Airlines cho phép đổi ngày bay hoặc đổi hành trình một lần miễn phí. Nếu phát sinh chênh lệch giá vé, thuế hoặc phí, hành khách thực hiện theo quy định hiện hành của hãng.

Ngoài ra, hành khách cũng có thể lựa chọn hoàn vé và các dịch vụ bổ trợ đã mua kèm mà không mất phí. Chính sách hỗ trợ này áp dụng đến hết ngày 31/8. Một góc sân bay Liên Khương Theo thông tin từ báo Thanh Niên, sân bay Liên Khương được nâng cấp thành cảng hàng không quốc tế vào tháng 6/2024. Do đã khai thác trong thời gian dài trước đó, một số hạng mục hạ tầng xuống cấp, cần được sửa chữa đồng bộ nhằm đảm bảo an toàn và nâng công suất khai thác. Sau khi hoàn thành, đường băng sẽ được cải tạo, đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật cao hơn, cho phép đón các loại máy bay lớn hơn, tăng tần suất chuyến bay và giảm tình trạng quá tải vào mùa cao điểm du lịch Đà Lạt. Trong thời gian sân bay Liên Khương tạm ngừng hoạt động, du khách đến Đà Lạt có thể lựa chọn các phương án thay thế: Với khách bay từ các tỉnh, thành xa, có thể hạ cánh tại sân bay Cam Ranh (Khánh Hòa), sau đó di chuyển bằng ô tô để lên Đà Lạt. Từ TPHCM, du khách có thể đi theo quốc lộ 20 qua Bảo Lộc để lên Đà Lạt. Ngoài ra, có thể kết hợp tuyến cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, nối cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, rẽ tại nút giao Đại Ninh, sau đó theo quốc lộ 28B để lên Đà Lạt.

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