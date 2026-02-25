Hy hữu: Nông dân Cần Thơ bắt được con cua biển nặng 1,1kg

Ngày 25/2, anh Trịnh Văn Hiếu (46 tuổi, ngụ phường Khánh Hòa, TP Cần Thơ) đi thăm dớn (dụng cụ bắt tôm cá) trong các ao lắng nước nuôi tôm đã bắt được con cua biển 1,1 kg.

Hiện thương lái mua cua thịt loại nhất (2 con/kg) với giá 400.000 đồng/kg nên con cua biển của ông Hiếu được bán với giá 440.000 đồng. Giá này cũng khá cao khi so với giá cua gạch loại nhất được mua tại ao của nông dân giá 650.000 đồng/kg, giá tại chợ dao động 750.000 - 850.000 đồng/kg.

Cua biển là một trong những loại đặc sản ở miền Tây, nhất là cua Cà Mau. Tại Cà Mau, biểu tượng con cua được xây dựng tại Đất Mũi - vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc.

Con cua biển nặng 1,1 kg

Theo thông tin từ báo Lao Động, tháng 11/2025, trong khuôn khổ Ngày hội cua Cà Mau lần thứ II năm 2025, ban tổ chức cuộc thi xác lập cua Cà Mau lớn nhất đã công bố con cua nặng hơn 1,8kg của Công ty TNHH Dư Thái Bình giành giải nhất.

Năm 2022, Cà Mau cũng tổ chức cuộc thi "Cua Cà Mau lớn nhất" trong khuôn khổ Ngày hội cua Cà Mau lần thứ I. Ban tổ chức đã trao giải nhất trị giá 15 triệu đồng cho người sở hữu con cua lớn nhất Cà Mau thời điểm đó với trọng lượng 1,452kg.

Tuy nhiên ngoài những cuộc thi như nêu trên, việc bắt được con cua có trọng lượng 1,1kg tại vuông tôm như của ông Hiếu là khá hiếm thấy.

